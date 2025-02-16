https://ria.ru/20250216/sammit-1999701435.html

Глава Еврокомиссии и генсек НАТО примут участие в саммите в Париже

Глава Еврокомиссии и генсек НАТО примут участие в саммите в Париже - РИА Новости, 16.02.2025

Глава Еврокомиссии и генсек НАТО примут участие в саммите в Париже

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, а также глава Евросовета Антониу Кошта и генсек НАТО Марк Рютте примут участие в саммите ряда лидеров стран... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T18:40:00+03:00

2025-02-16T18:40:00+03:00

2025-02-16T18:40:00+03:00

в мире

париж

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эммануэль макрон

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БРЮССЕЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, а также глава Евросовета Антониу Кошта и генсек НАТО Марк Рютте примут участие в саммите ряда лидеров стран Евросоюза в Париже, который организует французский лидер Эммануэль Макрон, сообщили журналистам в Брюсселе в пресс-службе ЕК. Ранее издание Politico со ссылкой на главу МИД Польши Радослава Сикорского сообщало о том, что президент Франции Эммануэль Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже в понедельник, чтобы обсудить вызовы, брошенные президентом США Дональдом Трампом. В воскресенье президент Чехии Петр Павел уточнил журналистам, что созываемое заседание будет являться встречей ряда европейских лидеров, а не неофициальным саммитом Евросоюза. "Мы можем подтвердить участие Фон дер Ляйен на завтрашней встрече в Париже. Президент Макрон решил инициировать консультации между европейскими лидерами по ситуации на Украине и вопросам безопасности в Европе", - сообщили в Еврокомиссии. Там добавили, что во встрече также будут участвовать глава Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте, а также лидеры из Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. "Их дискуссии затем могут продолжиться в других форматах с целью объединить всех партнеров, заинтересованных в мире и безопасности в Европе", - указали в пресс-службе Еврокомиссии. Там также отметили, что саммит пройдет в понедельник во второй половине дня.

https://ria.ru/20250216/sammit-1999681788.html

https://ria.ru/20250216/pushkov-1999633928.html

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