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Глава Еврокомиссии и генсек НАТО примут участие в саммите в Париже - РИА Новости, 16.02.2025
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18:40 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/sammit-1999701435.html
Глава Еврокомиссии и генсек НАТО примут участие в саммите в Париже
Глава Еврокомиссии и генсек НАТО примут участие в саммите в Париже - РИА Новости, 16.02.2025
Глава Еврокомиссии и генсек НАТО примут участие в саммите в Париже
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, а также глава Евросовета Антониу Кошта и генсек НАТО Марк Рютте примут участие в саммите ряда лидеров стран... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T18:40:00+03:00
2025-02-16T18:40:00+03:00
в мире
париж
польша
брюссель
эммануэль макрон
урсула фон дер ляйен
антониу кошта
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, а также глава Евросовета Антониу Кошта и генсек НАТО Марк Рютте примут участие в саммите ряда лидеров стран Евросоюза в Париже, который организует французский лидер Эммануэль Макрон, сообщили журналистам в Брюсселе в пресс-службе ЕК. Ранее издание Politico со ссылкой на главу МИД Польши Радослава Сикорского сообщало о том, что президент Франции Эммануэль Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже в понедельник, чтобы обсудить вызовы, брошенные президентом США Дональдом Трампом. В воскресенье президент Чехии Петр Павел уточнил журналистам, что созываемое заседание будет являться встречей ряда европейских лидеров, а не неофициальным саммитом Евросоюза. "Мы можем подтвердить участие Фон дер Ляйен на завтрашней встрече в Париже. Президент Макрон решил инициировать консультации между европейскими лидерами по ситуации на Украине и вопросам безопасности в Европе", - сообщили в Еврокомиссии. Там добавили, что во встрече также будут участвовать глава Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте, а также лидеры из Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. "Их дискуссии затем могут продолжиться в других форматах с целью объединить всех партнеров, заинтересованных в мире и безопасности в Европе", - указали в пресс-службе Еврокомиссии. Там также отметили, что саммит пройдет в понедельник во второй половине дня.
https://ria.ru/20250216/sammit-1999681788.html
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в мире, париж, польша, брюссель, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, антониу кошта, еврокомиссия, евросовет, нато, мюнхенская конференция по безопасности, франция, марк рютте
В мире, Париж, Польша, Брюссель, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта, Еврокомиссия, Евросовет, НАТО, Мюнхенская конференция по безопасности, Франция, Марк Рютте
Глава Еврокомиссии и генсек НАТО примут участие в саммите в Париже

Урсула фон дер Ляйен, Кошта и Рютте примут участие в саммите ЕС в Париже

© Pixabay / PexelsВид на Париж
Вид на Париж - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© Pixabay / Pexels
Вид на Париж. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, а также глава Евросовета Антониу Кошта и генсек НАТО Марк Рютте примут участие в саммите ряда лидеров стран Евросоюза в Париже, который организует французский лидер Эммануэль Макрон, сообщили журналистам в Брюсселе в пресс-службе ЕК.
Ранее издание Politico со ссылкой на главу МИД Польши Радослава Сикорского сообщало о том, что президент Франции Эммануэль Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже в понедельник, чтобы обсудить вызовы, брошенные президентом США Дональдом Трампом. В воскресенье президент Чехии Петр Павел уточнил журналистам, что созываемое заседание будет являться встречей ряда европейских лидеров, а не неофициальным саммитом Евросоюза.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
"Безумие". Решение Макрона об экстренном саммите вызвало ярость во Франции
Вчера, 15:15
"Мы можем подтвердить участие Фон дер Ляйен на завтрашней встрече в Париже. Президент Макрон решил инициировать консультации между европейскими лидерами по ситуации на Украине и вопросам безопасности в Европе", - сообщили в Еврокомиссии.
Там добавили, что во встрече также будут участвовать глава Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте, а также лидеры из Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании.
"Их дискуссии затем могут продолжиться в других форматах с целью объединить всех партнеров, заинтересованных в мире и безопасности в Европе", - указали в пресс-службе Еврокомиссии.
Там также отметили, что саммит пройдет в понедельник во второй половине дня.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Пушков прокомментировал решение Макрона о созыве экстренного евросаммита
Вчера, 02:07
 
В миреПарижПольшаБрюссельЭммануэль МакронУрсула фон дер ЛяйенАнтониу КоштаЕврокомиссияЕвросоветНАТОМюнхенская конференция по безопасностиФранцияМарк Рютте
 
 
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