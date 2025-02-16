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В Белгородской области при атаке дрона ранен сотрудник сельхозпредприятия

В Белгородской области при атаке дрона ранен сотрудник сельхозпредприятия - РИА Новости, 16.02.2025

В Белгородской области при атаке дрона ранен сотрудник сельхозпредприятия

Сотрудник сельхозпредприятия пострадал в селе Репяховка Краснояружского района Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона, сообщил губернатор РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T17:12:00+03:00

2025-02-16T17:12:00+03:00

2025-02-16T17:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Сотрудник сельхозпредприятия пострадал в селе Репяховка Краснояружского района Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Село Репяховка Краснояружского района атаковано двумя FPV-дронами. В результате одной из атак получил ранения сотрудник сельхозпредприятия. Мужчину с осколочными ранениями ног бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вследствие удара второго дрона повреждён грузовой автомобиль", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что в Валуйском округе повторным атакам подвергся посёлок Уразово. Один дрон сдетонировал на территории частного домовладения, повреждены дом, гараж и находящиеся в нём трактор и легковой автомобиль. В результате атаки второго беспилотника выбиты окна нескольких квартир многоквартирного дома. В городе Валуйки вследствие детонации дрона повреждены три автомобиля и частный дом."В хуторе Церковный Белгородского района сельхозпредприятие атаковано FPV-дроном — в результате детонации повреждено административное здание", - уточнил глава области.

https://ria.ru/20250215/zelenskiy-1999497943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины, белгород, валуйки