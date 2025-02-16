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В Белгородской области при атаке дрона ранен сотрудник сельхозпредприятия - РИА Новости, 16.02.2025
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17:12 16.02.2025 (обновлено: 17:28 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/ranenyy-1999692754.html
В Белгородской области при атаке дрона ранен сотрудник сельхозпредприятия
В Белгородской области при атаке дрона ранен сотрудник сельхозпредприятия - РИА Новости, 16.02.2025
В Белгородской области при атаке дрона ранен сотрудник сельхозпредприятия
Сотрудник сельхозпредприятия пострадал в селе Репяховка Краснояружского района Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона, сообщил губернатор РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T17:12:00+03:00
2025-02-16T17:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
украина
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Сотрудник сельхозпредприятия пострадал в селе Репяховка Краснояружского района Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Село Репяховка Краснояружского района атаковано двумя FPV-дронами. В результате одной из атак получил ранения сотрудник сельхозпредприятия. Мужчину с осколочными ранениями ног бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вследствие удара второго дрона повреждён грузовой автомобиль", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что в Валуйском округе повторным атакам подвергся посёлок Уразово. Один дрон сдетонировал на территории частного домовладения, повреждены дом, гараж и находящиеся в нём трактор и легковой автомобиль. В результате атаки второго беспилотника выбиты окна нескольких квартир многоквартирного дома. В городе Валуйки вследствие детонации дрона повреждены три автомобиля и частный дом."В хуторе Церковный Белгородского района сельхозпредприятие атаковано FPV-дроном — в результате детонации повреждено административное здание", - уточнил глава области.
https://ria.ru/20250215/zelenskiy-1999497943.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины, белгород, валуйки
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Украина, Вооруженные силы Украины, Белгород, Валуйки
В Белгородской области при атаке дрона ранен сотрудник сельхозпредприятия

Гладков: в селе Репяховка от атаки БПЛА пострадал сотрудник сельхозпредприятия

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 16 февраля 2025
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 16 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 16 февраля 2025
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БЕЛГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Сотрудник сельхозпредприятия пострадал в селе Репяховка Краснояружского района Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Село Репяховка Краснояружского района атаковано двумя FPV-дронами. В результате одной из атак получил ранения сотрудник сельхозпредприятия. Мужчину с осколочными ранениями ног бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вследствие удара второго дрона повреждён грузовой автомобиль", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в Валуйском округе повторным атакам подвергся посёлок Уразово. Один дрон сдетонировал на территории частного домовладения, повреждены дом, гараж и находящиеся в нём трактор и легковой автомобиль. В результате атаки второго беспилотника выбиты окна нескольких квартир многоквартирного дома. В городе Валуйки вследствие детонации дрона повреждены три автомобиля и частный дом.
"В хуторе Церковный Белгородского района сельхозпредприятие атаковано FPV-дроном — в результате детонации повреждено административное здание", - уточнил глава области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковУкраинаВооруженные силы УкраиныБелгородВалуйки
 
 
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