В Белгородской области при атаке дрона ранен сотрудник сельхозпредприятия
Гладков: в селе Репяховка от атаки БПЛА пострадал сотрудник сельхозпредприятия
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 16 февраля 2025
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 16 февраля 2025
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БЕЛГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Сотрудник сельхозпредприятия пострадал в селе Репяховка Краснояружского района Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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"Село Репяховка Краснояружского района атаковано двумя FPV-дронами. В результате одной из атак получил ранения сотрудник сельхозпредприятия. Мужчину с осколочными ранениями ног бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вследствие удара второго дрона повреждён грузовой автомобиль", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в Валуйском округе повторным атакам подвергся посёлок Уразово. Один дрон сдетонировал на территории частного домовладения, повреждены дом, гараж и находящиеся в нём трактор и легковой автомобиль. В результате атаки второго беспилотника выбиты окна нескольких квартир многоквартирного дома. В городе Валуйки вследствие детонации дрона повреждены три автомобиля и частный дом.
"В хуторе Церковный Белгородского района сельхозпредприятие атаковано FPV-дроном — в результате детонации повреждено административное здание", - уточнил глава области.
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