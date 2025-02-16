Нынешние беды Европы не взялись из ниоткуда, заявил Пушков
Пушков: нынешние беды Европы не взялись из ниоткуда
Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя недавние ЧП в немецком Мюнхене и австрийском Филлахе, заявил, что они все являются прямым следствием войн и политики "смены режимов" на Ближнем и Среднем Востоке.
Ранее в феврале гражданин Афганистана на легковом автомобиле протаранил колонну протестующих работников социальных учреждений в Мюнхене, по последним данным, пострадали более 35 человек, два человека погибли. При этом накануне телеканал Oe24 сообщал, что в австрийском Филлахе гражданин Сирии напал с ножом на людей, один человек погиб, еще четверо получили ранения, нападавший был задержан.
"Нынешние беды Европы не взялись из ниоткуда. Они - прямое следствие войн и политики "смены режимов" на Ближнем и Среднем Востоке. В либеральной Европе такой вывод - табу. А власти стараются делать вид, что ничего особенного не происходит, изображая все атаки со стороны мигрантов как отдельные инциденты. Но это - ложь, необходимая правящим кругам, чтобы скрыть порочность своей политики", - написал Пушков в Telegram-канале.
По словам Пушкова, в Западной Европе происходит "теракт за терактом, один напоминает другой".
"Франция, Германия, Испания, Австрия... Последствия прибытия огромной волны беженцев в Европу из далеких стран были ясны с самого начала. Но сначала страны Европы, за редким исключением, поддерживали бесконечные "мусульманские войны" США и Британии в Ираке и Афганистане, затем прямо участвовали в них, как в Ливии, а затем сделали все, чтобы разгорелась война в Сирии", - добавил он.
Сенатор считает, что закономерным итогом такой западной политики стал наплыв в Европу нескольких миллионов мигрантов из стран, которые сам Запад и разрушил. "Но о таких последствиях политики, руководившие Западной Европой, такие как (экс-канцлер ФРГ Ангела - ред.) Меркель или (экс-президент Франции Франсуа - ред.) Олланд, совсем не думали, что многое говорит об уровне их компетентности", - отметил сенатор.
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