Рейтинг@Mail.ru
Нынешние беды Европы не взялись из ниоткуда, заявил Пушков - РИА Новости, 16.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:03 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/pushkov-1999633751.html
Нынешние беды Европы не взялись из ниоткуда, заявил Пушков
Нынешние беды Европы не взялись из ниоткуда, заявил Пушков - РИА Новости, 16.02.2025
Нынешние беды Европы не взялись из ниоткуда, заявил Пушков
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя недавние ЧП в немецком Мюнхене и австрийском Филлахе, заявил, что они все являются прямым следствием войн и... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T02:03:00+03:00
2025-02-16T02:03:00+03:00
мюнхен
афганистан
европа
алексей пушков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918426507_0:26:3098:1769_1920x0_80_0_0_23a4b93ed8f2ab9c9681d87d158bd179.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя недавние ЧП в немецком Мюнхене и австрийском Филлахе, заявил, что они все являются прямым следствием войн и политики "смены режимов" на Ближнем и Среднем Востоке. Ранее в феврале гражданин Афганистана на легковом автомобиле протаранил колонну протестующих работников социальных учреждений в Мюнхене, по последним данным, пострадали более 35 человек, два человека погибли. При этом накануне телеканал Oe24 сообщал, что в австрийском Филлахе гражданин Сирии напал с ножом на людей, один человек погиб, еще четверо получили ранения, нападавший был задержан. "Нынешние беды Европы не взялись из ниоткуда. Они - прямое следствие войн и политики "смены режимов" на Ближнем и Среднем Востоке. В либеральной Европе такой вывод - табу. А власти стараются делать вид, что ничего особенного не происходит, изображая все атаки со стороны мигрантов как отдельные инциденты. Но это - ложь, необходимая правящим кругам, чтобы скрыть порочность своей политики", - написал Пушков в Telegram-канале. По словам Пушкова, в Западной Европе происходит "теракт за терактом, один напоминает другой". "Франция, Германия, Испания, Австрия... Последствия прибытия огромной волны беженцев в Европу из далеких стран были ясны с самого начала. Но сначала страны Европы, за редким исключением, поддерживали бесконечные "мусульманские войны" США и Британии в Ираке и Афганистане, затем прямо участвовали в них, как в Ливии, а затем сделали все, чтобы разгорелась война в Сирии", - добавил он. Сенатор считает, что закономерным итогом такой западной политики стал наплыв в Европу нескольких миллионов мигрантов из стран, которые сам Запад и разрушил. "Но о таких последствиях политики, руководившие Западной Европой, такие как (экс-канцлер ФРГ Ангела - ред.) Меркель или (экс-президент Франции Франсуа - ред.) Олланд, совсем не думали, что многое говорит об уровне их компетентности", - отметил сенатор.
https://ria.ru/20250215/pushki-1999512094.html
https://ria.ru/20250214/tramp-1999256393.html
мюнхен
афганистан
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918426507_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_479423de924720f19b933d9c8f8d2e1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мюнхен, афганистан, европа, алексей пушков
Мюнхен, Афганистан, Европа, Алексей Пушков
Нынешние беды Европы не взялись из ниоткуда, заявил Пушков

Пушков: нынешние беды Европы не взялись из ниоткуда

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя недавние ЧП в немецком Мюнхене и австрийском Филлахе, заявил, что они все являются прямым следствием войн и политики "смены режимов" на Ближнем и Среднем Востоке.
Ранее в феврале гражданин Афганистана на легковом автомобиле протаранил колонну протестующих работников социальных учреждений в Мюнхене, по последним данным, пострадали более 35 человек, два человека погибли. При этом накануне телеканал Oe24 сообщал, что в австрийском Филлахе гражданин Сирии напал с ножом на людей, один человек погиб, еще четверо получили ранения, нападавший был задержан.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Пушков прокомментировал речь Вэнса на Мюнхенской конференции
Вчера, 01:19
"Нынешние беды Европы не взялись из ниоткуда. Они - прямое следствие войн и политики "смены режимов" на Ближнем и Среднем Востоке. В либеральной Европе такой вывод - табу. А власти стараются делать вид, что ничего особенного не происходит, изображая все атаки со стороны мигрантов как отдельные инциденты. Но это - ложь, необходимая правящим кругам, чтобы скрыть порочность своей политики", - написал Пушков в Telegram-канале.
По словам Пушкова, в Западной Европе происходит "теракт за терактом, один напоминает другой".
"Франция, Германия, Испания, Австрия... Последствия прибытия огромной волны беженцев в Европу из далеких стран были ясны с самого начала. Но сначала страны Европы, за редким исключением, поддерживали бесконечные "мусульманские войны" США и Британии в Ираке и Афганистане, затем прямо участвовали в них, как в Ливии, а затем сделали все, чтобы разгорелась война в Сирии", - добавил он.
Сенатор считает, что закономерным итогом такой западной политики стал наплыв в Европу нескольких миллионов мигрантов из стран, которые сам Запад и разрушил. "Но о таких последствиях политики, руководившие Западной Европой, такие как (экс-канцлер ФРГ Ангела - ред.) Меркель или (экс-президент Франции Франсуа - ред.) Олланд, совсем не думали, что многое говорит об уровне их компетентности", - отметил сенатор.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Трамп хочет ослабить партнерство России с Китаем, заявил Пушков
14 февраля, 00:36
 
МюнхенАфганистанЕвропаАлексей Пушков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала