https://ria.ru/20250216/pozhar-1999689756.html
В Ленинградской области загорелось здание общепита
В Ленинградской области загорелось здание общепита - РИА Новости, 16.02.2025
В Ленинградской области загорелось здание общепита
Прокуратура проводит проверку из-за пожара в месте общественного питания в поселке Усть-Луга Ленинградской области, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T16:42:00+03:00
2025-02-16T16:42:00+03:00
2025-02-16T16:45:00+03:00
происшествия
ленинградская область
усть-луга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку из-за пожара в месте общественного питания в поселке Усть-Луга Ленинградской области, сообщает региональная прокуратура. "По поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского Кингисеппской городской прокуратурой инициирована проверка по факту пожара в месте общественного питания в квартале Краколье поселка Усть-Луга", - говорится в сообщении. По информации ГУМЧС по Ленинградской области, горит двухэтажное здание на 200 квадратных метрах. "Информация о пострадавших уточняется. К тушению привлечены 19 сотрудников и 7 единиц техники", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, усть-луга
Происшествия, Ленинградская область, Усть-Луга
В Ленинградской области загорелось здание общепита
Прокуратура начала проверку из-за пожара в кафе в поселке Усть-Луга в Ленобласти