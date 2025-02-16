https://ria.ru/20250216/pozhar-1999689756.html

В Ленинградской области загорелось здание общепита

В Ленинградской области загорелось здание общепита - РИА Новости, 16.02.2025

В Ленинградской области загорелось здание общепита

Прокуратура проводит проверку из-за пожара в месте общественного питания в поселке Усть-Луга Ленинградской области, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T16:42:00+03:00

2025-02-16T16:42:00+03:00

2025-02-16T16:45:00+03:00

происшествия

ленинградская область

усть-луга

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку из-за пожара в месте общественного питания в поселке Усть-Луга Ленинградской области, сообщает региональная прокуратура. "По поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского Кингисеппской городской прокуратурой инициирована проверка по факту пожара в месте общественного питания в квартале Краколье поселка Усть-Луга", - говорится в сообщении. По информации ГУМЧС по Ленинградской области, горит двухэтажное здание на 200 квадратных метрах. "Информация о пострадавших уточняется. К тушению привлечены 19 сотрудников и 7 единиц техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250110/pozhar-1993073224.html

ленинградская область

усть-луга

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ленинградская область, усть-луга