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В Ленинградской области загорелось здание общепита - РИА Новости, 16.02.2025
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16:42 16.02.2025 (обновлено: 16:45 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/pozhar-1999689756.html
В Ленинградской области загорелось здание общепита
В Ленинградской области загорелось здание общепита - РИА Новости, 16.02.2025
В Ленинградской области загорелось здание общепита
Прокуратура проводит проверку из-за пожара в месте общественного питания в поселке Усть-Луга Ленинградской области, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T16:42:00+03:00
2025-02-16T16:45:00+03:00
происшествия
ленинградская область
усть-луга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку из-за пожара в месте общественного питания в поселке Усть-Луга Ленинградской области, сообщает региональная прокуратура. "По поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского Кингисеппской городской прокуратурой инициирована проверка по факту пожара в месте общественного питания в квартале Краколье поселка Усть-Луга", - говорится в сообщении. По информации ГУМЧС по Ленинградской области, горит двухэтажное здание на 200 квадратных метрах. "Информация о пострадавших уточняется. К тушению привлечены 19 сотрудников и 7 единиц техники", - говорится в сообщении.
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ленинградская область
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происшествия, ленинградская область, усть-луга
Происшествия, Ленинградская область, Усть-Луга
В Ленинградской области загорелось здание общепита

Прокуратура начала проверку из-за пожара в кафе в поселке Усть-Луга в Ленобласти

© Фото : Прокуратура Ленинградской области/TelegramМесто пожара в здании общепита в поселке Усть-Луга Ленинградской области
Место пожара в здании общепита в поселке Усть-Луга Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© Фото : Прокуратура Ленинградской области/Telegram
Место пожара в здании общепита в поселке Усть-Луга Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку из-за пожара в месте общественного питания в поселке Усть-Луга Ленинградской области, сообщает региональная прокуратура.
«
"По поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского Кингисеппской городской прокуратурой инициирована проверка по факту пожара в месте общественного питания в квартале Краколье поселка Усть-Луга", - говорится в сообщении.
По информации ГУМЧС по Ленинградской области, горит двухэтажное здание на 200 квадратных метрах.
"Информация о пострадавших уточняется. К тушению привлечены 19 сотрудников и 7 единиц техники", - говорится в сообщении.
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