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Маск активно поддерживает правые политические силы в разных странах - РИА Новости, 16.02.2025
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16:07 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/mask-1999686907.html
Маск активно поддерживает правые политические силы в разных странах
Маск активно поддерживает правые политические силы в разных странах - РИА Новости, 16.02.2025
Маск активно поддерживает правые политические силы в разных странах
Американский миллиардер Илон Маск за последние два года поддержал правые политические силы по меньшей мере в 18 странах по всему миру, сообщает телеканал NBC со РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T16:07:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск за последние два года поддержал правые политические силы по меньшей мере в 18 странах по всему миру, сообщает телеканал NBC со ссылкой на собственные подсчеты. "Руководитель технических предприятий и миллиардер Илон Маск поддержал правые политические движения, политику и администрации по меньшей мере в 18 странах в рамках глобального давления для сокращения иммиграции и ограничения регулирование бизнеса... Маск публиковал посты в поддержку правых демонстраций в Бразилии и Ирландии. Он приветствовал нового консервативного премьер-министра в Новой Зеландии и выразил согласие с правым политиком-националистом в Нидерландах. Он несколько раз лично встречался с правыми лидерами Аргентины и Италии. Его приложение социальной сети X выполнило требования цензуры от правых лидеров в Индии и Турции", - говорится в публикации на сайте телеканала. Среди других стран NBC называет Канаду, Сальвадор, Германию, Венгрию, Израиль, Румынию, ЮАР, Великобританию, США и Венесуэлу. "Маск может играть важную роль в качестве брокера... То, что неполитический деятель теперь говорит в какой-то мере с политической легитимностью, опасно. Он меняет парадигму политики", - отметила доцент политических наук Высшей нормальной школы в Пизе Мануэлла Каяни, чьи слова приводит NBC. Ранее газета Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Телеканал NBC ранее сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с президентом США Дональдом Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц. По их словам, Маск ведет себя, как сопрезидент.
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в мире, технологии, сша, бразилия, ирландия, илон маск, дональд трамп, nbc
В мире, Технологии, США, Бразилия, Ирландия, Илон Маск, Дональд Трамп, NBC
Маск активно поддерживает правые политические силы в разных странах

NBC: Илон Маск за 2 года поддержал правые политические силы минимум в 18 странах

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск за последние два года поддержал правые политические силы по меньшей мере в 18 странах по всему миру, сообщает телеканал NBC со ссылкой на собственные подсчеты.
«
"Руководитель технических предприятий и миллиардер Илон Маск поддержал правые политические движения, политику и администрации по меньшей мере в 18 странах в рамках глобального давления для сокращения иммиграции и ограничения регулирование бизнеса... Маск публиковал посты в поддержку правых демонстраций в Бразилии и Ирландии. Он приветствовал нового консервативного премьер-министра в Новой Зеландии и выразил согласие с правым политиком-националистом в Нидерландах. Он несколько раз лично встречался с правыми лидерами Аргентины и Италии. Его приложение социальной сети X выполнило требования цензуры от правых лидеров в Индии и Турции", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Среди других стран NBC называет Канаду, Сальвадор, Германию, Венгрию, Израиль, Румынию, ЮАР, Великобританию, США и Венесуэлу.
"Маск может играть важную роль в качестве брокера... То, что неполитический деятель теперь говорит в какой-то мере с политической легитимностью, опасно. Он меняет парадигму политики", - отметила доцент политических наук Высшей нормальной школы в Пизе Мануэлла Каяни, чьи слова приводит NBC.
Ранее газета Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Телеканал NBC ранее сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с президентом США Дональдом Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц. По их словам, Маск ведет себя, как сопрезидент.
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В миреТехнологииСШАБразилияИрландияИлон МаскДональд ТрампNBC
 
 
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