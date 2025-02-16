https://ria.ru/20250216/lolita-1999676129.html
В Ульяновске отменили концерт Лолиты
В Ульяновске отменили концерт Лолиты - РИА Новости, 16.02.2025
В Ульяновске отменили концерт Лолиты
Концерт певицы Лолиты отменили во дворце культуры "Губернаторский" в Ульяновске после письма со стороны организаторов, сообщили РИА Новости представители... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T14:35:00+03:00
2025-02-16T14:35:00+03:00
2025-02-16T14:35:00+03:00
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САМАРА, 16 фев - РИА Новости. Концерт певицы Лолиты отменили во дворце культуры "Губернаторский" в Ульяновске после письма со стороны организаторов, сообщили РИА Новости представители площадки. "Концерт отменили. Было соответствующее письмо от организаторов (концерта, - ред.)", - сообщила собеседница агентства, комментируя данные об отмене концерта Лолиты. В ДК затруднились ответить, чем организаторы объяснили отмену концерта. Билеты можно вернуть в кассах приобретения. В конце января Лолита рассказала РИА Новости, что готовит обращение в Следственный комитет РФ в отношении общественников, которые препятствуют проведению ее концертов. Ранее был отменен концерт в Кемерово из-за ремонта кабеля в зале, а мероприятие в Новокузнецке было под угрозой срыва. В феврале также отменили ее концерт в Томске. Как сообщала Лолита, основанием для отмены стала неоплаченная аренда, хотя все платежи были выполнены.
https://ria.ru/20250129/lolita-1996144985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кемерово, новокузнецк, лолита милявская, ульяновск
Культура, Россия, Кемерово, Новокузнецк, Лолита Милявская, Ульяновск
В Ульяновске отменили концерт Лолиты
В Ульяновске отменили концерт певицы Лолиты после письма от организаторов