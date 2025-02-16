Косачев прокомментировал итоги Мюнхенской конференции
Сенатор Косачев: Мюнхенская конференция показала раскол в ценностях Запада
Константин Косачев . Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя Мюнхенскую конференцию по безопасности, заявил, что она показала раскол в ценностях Запада.
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"В целом же, в Мюнхене получился прекрасный сеанс саморазоблачения атлантического сообщества, продемонстрировавший раскол не только в сфере ценностей, но и в отношении к конфликту", - написал он в своем Telegram-канале.
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По мнению сенатора, конференция стала вехой мировой политики, какой была и конференция в 2007 году, где прозвучала знаменитая речь президента РФ Владимира Путина. Кроме того, спустя 18 лет Мюнхен стал разгромом для безрассудной политики Запада, о чём и говорил российский президент в тот раз.
Косачев подчеркнул, что европейцы оказались абсолютно не готовы к тем посланиям, которые привезла из-за океана новая команда Белого дома.
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"Здесь опасались больше, как бы Мюнхен не оказался "Мюнхеном", то есть сделкой по "умиротворению агрессора". Ждали жестких требований США по увеличению военных расходов. Разумеется, на фоне заверений в солидарности и единстве "свободного мира", - написал вице-спикер СФ.
Сенатор также отметил, что Европа не ожидала, что удар будет направлен на демократию, которую она считала настолько эталонной, что полагала себя вправе поучать всех других и вмешиваться в чужие дела.
"И тут вдруг вице-президент США просто отхлестал европейцев, объяснив им, что они давно отреклись от своих ценностей, боятся своих народов, оппозиции, инакомыслия, свободных СМИ, честных выборов. В Мюнхене состоялось обнуление мифа о Европе и, думаю, теперь уже ни у кого нет сомнений в том, что "консервативная революция" Трампа – это не эпатаж и не манера поведения, а всерьез и надолго. Америка приехала в Мюнхен разбираться не с врагами, а с союзниками. И объяснила предельно четко: если хотите и дальше идти с нами – меняйтесь! И платите", - добавил он.
Косачев уточняет, что "украинская тема", которая была призвана стать центральной и объединяющей для всех, по итогу оказалась "задвинутой, как ни старались ее искусственно раздуть европейцы и украинцы". По мнению вице-спикера, не помогло даже то, что крайне "удачно" прямо к началу конференции произошло "попадание якобы российского дрона по саркофагу над ЧАЭС".
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"Авторы провокации, конечно же, знали, что для западной публики слово Chernobyl столько же знакомо и знаково, как Perestroyka или Sputnik. Но Зеленский с этой "заготовкой" оказался далеко не на первых ролях. Хотя прогресс по Украине пошел, но будет это происходить уже не в Европе, которую "Старший брат" оставил делать "домашнее задание" (или "работу над ошибками"). А в условной Саудовской Аравии и с участием совсем других игроков. Впрочем, обещали когда-то потом не забыть и европейцев, выделив им приставной стул на переговорах", - говорится в сообщении.
Сенатор заявил, что "главным разжигателем огня" ныне стал не коллективный Запад, который, как он уже писал, теперь "почил в бозе как явление". Также он добавляет, что в такой незавидной роли оказались именно европейские либеральные элиты, противостоящие в этом и Вашингтону, и своим народам, и странам мирового большинства, и России, и – в конечном итоге – Украине и интересам ее народа.
"Но это их личный выбор: ни Москва, ни теперь и Вашингтон их к этому не подталкивали", - добавил Косачев.
В Мюнхене 14-16 февраля проходила 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждали актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.