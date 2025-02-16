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Косачев прокомментировал итоги Мюнхенской конференции - РИА Новости, 16.02.2025
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21:36 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/kosachev-1999720570.html
Косачев прокомментировал итоги Мюнхенской конференции
Косачев прокомментировал итоги Мюнхенской конференции - РИА Новости, 16.02.2025
Косачев прокомментировал итоги Мюнхенской конференции
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя Мюнхенскую конференцию по безопасности, заявил, что она показала раскол в ценностях Запада. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T21:36:00+03:00
2025-02-16T21:36:00+03:00
мюнхен
европа
россия
константин косачев
владимир путин
совет федерации рф
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя Мюнхенскую конференцию по безопасности, заявил, что она показала раскол в ценностях Запада. "В целом же, в Мюнхене получился прекрасный сеанс саморазоблачения атлантического сообщества, продемонстрировавший раскол не только в сфере ценностей, но и в отношении к конфликту", - написал он в своем Telegram-канале. По мнению сенатора, конференция стала вехой мировой политики, какой была и конференция в 2007 году, где прозвучала знаменитая речь президента РФ Владимира Путина. Кроме того, спустя 18 лет Мюнхен стал разгромом для безрассудной политики Запада, о чём и говорил российский президент в тот раз. Косачев подчеркнул, что европейцы оказались абсолютно не готовы к тем посланиям, которые привезла из-за океана новая команда Белого дома. "Здесь опасались больше, как бы Мюнхен не оказался "Мюнхеном", то есть сделкой по "умиротворению агрессора". Ждали жестких требований США по увеличению военных расходов. Разумеется, на фоне заверений в солидарности и единстве "свободного мира", - написал вице-спикер СФ. Сенатор также отметил, что Европа не ожидала, что удар будет направлен на демократию, которую она считала настолько эталонной, что полагала себя вправе поучать всех других и вмешиваться в чужие дела. "И тут вдруг вице-президент США просто отхлестал европейцев, объяснив им, что они давно отреклись от своих ценностей, боятся своих народов, оппозиции, инакомыслия, свободных СМИ, честных выборов. В Мюнхене состоялось обнуление мифа о Европе и, думаю, теперь уже ни у кого нет сомнений в том, что "консервативная революция" Трампа – это не эпатаж и не манера поведения, а всерьез и надолго. Америка приехала в Мюнхен разбираться не с врагами, а с союзниками. И объяснила предельно четко: если хотите и дальше идти с нами – меняйтесь! И платите", - добавил он. Косачев уточняет, что "украинская тема", которая была призвана стать центральной и объединяющей для всех, по итогу оказалась "задвинутой, как ни старались ее искусственно раздуть европейцы и украинцы". По мнению вице-спикера, не помогло даже то, что крайне "удачно" прямо к началу конференции произошло "попадание якобы российского дрона по саркофагу над ЧАЭС". "Авторы провокации, конечно же, знали, что для западной публики слово Chernobyl столько же знакомо и знаково, как Perestroyka или Sputnik. Но Зеленский с этой "заготовкой" оказался далеко не на первых ролях. Хотя прогресс по Украине пошел, но будет это происходить уже не в Европе, которую "Старший брат" оставил делать "домашнее задание" (или "работу над ошибками"). А в условной Саудовской Аравии и с участием совсем других игроков. Впрочем, обещали когда-то потом не забыть и европейцев, выделив им приставной стул на переговорах", - говорится в сообщении. Сенатор заявил, что "главным разжигателем огня" ныне стал не коллективный Запад, который, как он уже писал, теперь "почил в бозе как явление". Также он добавляет, что в такой незавидной роли оказались именно европейские либеральные элиты, противостоящие в этом и Вашингтону, и своим народам, и странам мирового большинства, и России, и – в конечном итоге – Украине и интересам ее народа. "Но это их личный выбор: ни Москва, ни теперь и Вашингтон их к этому не подталкивали", - добавил Косачев. В Мюнхене 14-16 февраля проходила 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждали актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.
https://ria.ru/20241008/stoltenberg-1977070363.html
https://ria.ru/20250216/myunkhen-1999622185.html
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мюнхен, европа, россия, константин косачев, владимир путин, совет федерации рф, мюнхенская конференция по безопасности
Мюнхен, Европа, Россия, Константин Косачев, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Мюнхенская конференция по безопасности
Косачев прокомментировал итоги Мюнхенской конференции

Сенатор Косачев: Мюнхенская конференция показала раскол в ценностях Запада

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Константин Косачев . Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя Мюнхенскую конференцию по безопасности, заявил, что она показала раскол в ценностях Запада.
«
"В целом же, в Мюнхене получился прекрасный сеанс саморазоблачения атлантического сообщества, продемонстрировавший раскол не только в сфере ценностей, но и в отношении к конфликту", - написал он в своем Telegram-канале.
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По мнению сенатора, конференция стала вехой мировой политики, какой была и конференция в 2007 году, где прозвучала знаменитая речь президента РФ Владимира Путина. Кроме того, спустя 18 лет Мюнхен стал разгромом для безрассудной политики Запада, о чём и говорил российский президент в тот раз.
Косачев подчеркнул, что европейцы оказались абсолютно не готовы к тем посланиям, которые привезла из-за океана новая команда Белого дома.
«
"Здесь опасались больше, как бы Мюнхен не оказался "Мюнхеном", то есть сделкой по "умиротворению агрессора". Ждали жестких требований США по увеличению военных расходов. Разумеется, на фоне заверений в солидарности и единстве "свободного мира", - написал вице-спикер СФ.
Сенатор также отметил, что Европа не ожидала, что удар будет направлен на демократию, которую она считала настолько эталонной, что полагала себя вправе поучать всех других и вмешиваться в чужие дела.
"И тут вдруг вице-президент США просто отхлестал европейцев, объяснив им, что они давно отреклись от своих ценностей, боятся своих народов, оппозиции, инакомыслия, свободных СМИ, честных выборов. В Мюнхене состоялось обнуление мифа о Европе и, думаю, теперь уже ни у кого нет сомнений в том, что "консервативная революция" Трампа – это не эпатаж и не манера поведения, а всерьез и надолго. Америка приехала в Мюнхен разбираться не с врагами, а с союзниками. И объяснила предельно четко: если хотите и дальше идти с нами – меняйтесь! И платите", - добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
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Вчера, 08:00
Косачев уточняет, что "украинская тема", которая была призвана стать центральной и объединяющей для всех, по итогу оказалась "задвинутой, как ни старались ее искусственно раздуть европейцы и украинцы". По мнению вице-спикера, не помогло даже то, что крайне "удачно" прямо к началу конференции произошло "попадание якобы российского дрона по саркофагу над ЧАЭС".
«
"Авторы провокации, конечно же, знали, что для западной публики слово Chernobyl столько же знакомо и знаково, как Perestroyka или Sputnik. Но Зеленский с этой "заготовкой" оказался далеко не на первых ролях. Хотя прогресс по Украине пошел, но будет это происходить уже не в Европе, которую "Старший брат" оставил делать "домашнее задание" (или "работу над ошибками"). А в условной Саудовской Аравии и с участием совсем других игроков. Впрочем, обещали когда-то потом не забыть и европейцев, выделив им приставной стул на переговорах", - говорится в сообщении.
Сенатор заявил, что "главным разжигателем огня" ныне стал не коллективный Запад, который, как он уже писал, теперь "почил в бозе как явление". Также он добавляет, что в такой незавидной роли оказались именно европейские либеральные элиты, противостоящие в этом и Вашингтону, и своим народам, и странам мирового большинства, и России, и – в конечном итоге – Украине и интересам ее народа.
"Но это их личный выбор: ни Москва, ни теперь и Вашингтон их к этому не подталкивали", - добавил Косачев.
В Мюнхене 14-16 февраля проходила 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждали актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
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Вчера, 09:11
 
МюнхенЕвропаРоссияКонстантин КосачевВладимир ПутинСовет Федерации РФМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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