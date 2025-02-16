Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в кафе в Ленинградской области пострадали шесть человек - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:42 16.02.2025 (обновлено: 00:08 17.02.2025)
https://ria.ru/20250216/kafe-1999721144.html
При пожаре в кафе в Ленинградской области пострадали шесть человек
При пожаре в кафе в Ленинградской области пострадали шесть человек - РИА Новости, 17.02.2025
При пожаре в кафе в Ленинградской области пострадали шесть человек
Шесть человек госпитализировали после пожара в кафе в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщили РИА Новости в региональном комитете по... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-16T21:42:00+03:00
2025-02-17T00:08:00+03:00
происшествия
ленинградская область
кингисеппский район
усть-луга
россия
пожар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/10/1999690318_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c33f137908f3df3cf5507bec1b479d61.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Шесть человек госпитализировали после пожара в кафе в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщили РИА Новости в региональном комитете по здравоохранению. Как сообщили в региональном комитете по здравоохранению, два человека госпитализированы в Гатчинскую больницу с ожогами лица и кистей третей степени, один человек госпитализирован в отделение гнойной хирургии Кингисеппской больницы. У него термический ожог, состояние стабильное, средней степени тяжести. "В реанимации Кингисеппской больницы находятся трое пострадавших. Планируется их перевод в областной ожоговый центр в Токсово. У пострадавших ожоговый шок I-II степени, термический ожог пламенем от 32% до 50% лица, шеи, верхних дыхательных путей, спины, ягодиц, задних поверхностей бедер", - сообщили в комитете.Ранее региональная прокуратура сообщала, что Кингисеппская городская прокуратура проводит проверку по факту пожара в месте общественного питания в квартале Краколье поселка Усть-Луга. По информации ГУМЧС по Ленинградской области, горело двухэтажное здание на 200 квадратных метрах. К тушению были привлечены 19 сотрудников и семь единиц техники.
https://ria.ru/20250216/chuvashija-1999645818.html
https://ria.ru/20250215/mchs-1999590424.html
ленинградская область
кингисеппский район
усть-луга
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/10/1999690318_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_798d71a63c09381a539bd947ba58d833.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область, кингисеппский район, усть-луга, россия, пожар
Происшествия, Ленинградская область, Кингисеппский район, Усть-Луга, Россия, Пожар
При пожаре в кафе в Ленинградской области пострадали шесть человек

В Ленинградской области шесть человек госпитализировали после пожара в кафе

© Фото : Прокуратура Ленинградской области/TelegramМесто пожара в здании общепита в поселке Усть-Луга Ленинградской области
Место пожара в здании общепита в поселке Усть-Луга Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© Фото : Прокуратура Ленинградской области/Telegram
Место пожара в здании общепита в поселке Усть-Луга Ленинградской области
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Шесть человек госпитализировали после пожара в кафе в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщили РИА Новости в региональном комитете по здравоохранению.
Как сообщили в региональном комитете по здравоохранению, два человека госпитализированы в Гатчинскую больницу с ожогами лица и кистей третей степени, один человек госпитализирован в отделение гнойной хирургии Кингисеппской больницы. У него термический ожог, состояние стабильное, средней степени тяжести.
Ликвидация пожара в частном доме в чувашском поселке Атрать - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
В Чувашии после гибели двух детей при пожаре возбудили дело
Вчера, 09:18
"В реанимации Кингисеппской больницы находятся трое пострадавших. Планируется их перевод в областной ожоговый центр в Токсово. У пострадавших ожоговый шок I-II степени, термический ожог пламенем от 32% до 50% лица, шеи, верхних дыхательных путей, спины, ягодиц, задних поверхностей бедер", - сообщили в комитете.
Ранее региональная прокуратура сообщала, что Кингисеппская городская прокуратура проводит проверку по факту пожара в месте общественного питания в квартале Краколье поселка Усть-Луга. По информации ГУМЧС по Ленинградской области, горело двухэтажное здание на 200 квадратных метрах. К тушению были привлечены 19 сотрудников и семь единиц техники.
Ликвидация пожара в кафе в Нефтеюганске. 15 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
В Нефтеюганске в ХМАО загорелось кафе
15 февраля, 17:23
 
ПроисшествияЛенинградская областьКингисеппский районУсть-ЛугаРоссияПожар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала