https://ria.ru/20250216/kafe-1999721144.html

При пожаре в кафе в Ленинградской области пострадали шесть человек

При пожаре в кафе в Ленинградской области пострадали шесть человек - РИА Новости, 17.02.2025

При пожаре в кафе в Ленинградской области пострадали шесть человек

Шесть человек госпитализировали после пожара в кафе в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщили РИА Новости в региональном комитете по... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-16T21:42:00+03:00

2025-02-16T21:42:00+03:00

2025-02-17T00:08:00+03:00

происшествия

ленинградская область

кингисеппский район

усть-луга

россия

пожар

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Шесть человек госпитализировали после пожара в кафе в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщили РИА Новости в региональном комитете по здравоохранению. Как сообщили в региональном комитете по здравоохранению, два человека госпитализированы в Гатчинскую больницу с ожогами лица и кистей третей степени, один человек госпитализирован в отделение гнойной хирургии Кингисеппской больницы. У него термический ожог, состояние стабильное, средней степени тяжести. "В реанимации Кингисеппской больницы находятся трое пострадавших. Планируется их перевод в областной ожоговый центр в Токсово. У пострадавших ожоговый шок I-II степени, термический ожог пламенем от 32% до 50% лица, шеи, верхних дыхательных путей, спины, ягодиц, задних поверхностей бедер", - сообщили в комитете.Ранее региональная прокуратура сообщала, что Кингисеппская городская прокуратура проводит проверку по факту пожара в месте общественного питания в квартале Краколье поселка Усть-Луга. По информации ГУМЧС по Ленинградской области, горело двухэтажное здание на 200 квадратных метрах. К тушению были привлечены 19 сотрудников и семь единиц техники.

https://ria.ru/20250216/chuvashija-1999645818.html

https://ria.ru/20250215/mchs-1999590424.html

ленинградская область

кингисеппский район

усть-луга

россия

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происшествия, ленинградская область, кингисеппский район, усть-луга, россия, пожар