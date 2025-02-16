https://ria.ru/20250216/delo-1999724151.html

В Ленинградской области возбудили дело после пожара в кафе

В Ленинградской области возбудили дело после пожара в кафе - РИА Новости, 16.02.2025

В Ленинградской области возбудили дело после пожара в кафе

Уголовное дело возбуждено после пожара в кафе в Ленинградской области, где пострадали шесть человек, задержан индивидуальный предприниматель по подозрению в... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T22:35:00+03:00

2025-02-16T22:35:00+03:00

2025-02-16T22:35:00+03:00

происшествия

ленинградская область

россия

усть-луга

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/10/1999690297_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_77a4ec8c4054e0d6249ffe04b8cb793b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после пожара в кафе в Ленинградской области, где пострадали шесть человек, задержан индивидуальный предприниматель по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает региональное СУСК РФ. Ранее сообщалось, что Кингисеппская городская прокуратура начала проверку по факту пожара в месте общественного питания в квартале Краколье поселка Усть-Луга. По информации ГУМЧС по Ленинградской области, горело двухэтажное здание на 200 квадратных метрах. Следствием установлено, что в результате оказания услуг быстрого питания в кафе в поселке Усть-Луга произошло возгорание помещения общественного питания. Находившиеся в кафе шесть граждан иностранного государства получили ожоги тела. "Кингисеппским межрайонным следственным отделом СУСК России по Ленинградской области в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении. В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает ведомство. В региональном комитете по здравоохранению РИА Новости сообщали, что при пожаре в кафе в Кингисеппском районе пострадали шесть человек. Два человека были госпитализированы в Гатчинскую больницу с ожогами лица и кистей 3 степени, один человек госпитализирован отделение гнойной хирургии Кингисеппской больницы. В реанимации Кингисеппской больницы также находятся трое пострадавших. Планируется их перевод в областной ожоговый центр в Токсово. У них термические ожоги от 32% до 50% лица, шеи, верхних дыхательных путей, спины, ягодиц, задних поверхностей бедер.

https://ria.ru/20250104/pozhar-1992461949.html

https://ria.ru/20250130/voronezh-1996386231.html

ленинградская область

россия

усть-луга

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ленинградская область, россия, усть-луга