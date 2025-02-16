В Ленинградской области возбудили дело после пожара в кафе
СК возбудил дело после пожара в кафе в Ленобласти, где пострадали шесть человек
© Фото : Прокуратура Ленинградской области/TelegramМесто пожара в здании общепита в поселке Усть-Луга Ленинградской области
Место пожара в здании общепита в поселке Усть-Луга Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после пожара в кафе в Ленинградской области, где пострадали шесть человек, задержан индивидуальный предприниматель по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает региональное СУСК РФ.
Ранее сообщалось, что Кингисеппская городская прокуратура начала проверку по факту пожара в месте общественного питания в квартале Краколье поселка Усть-Луга. По информации ГУМЧС по Ленинградской области, горело двухэтажное здание на 200 квадратных метрах.
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Следствием установлено, что в результате оказания услуг быстрого питания в кафе в поселке Усть-Луга произошло возгорание помещения общественного питания. Находившиеся в кафе шесть граждан иностранного государства получили ожоги тела.
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"Кингисеппским межрайонным следственным отделом СУСК России по Ленинградской области в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.
В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает ведомство.
В региональном комитете по здравоохранению РИА Новости сообщали, что при пожаре в кафе в Кингисеппском районе пострадали шесть человек. Два человека были госпитализированы в Гатчинскую больницу с ожогами лица и кистей 3 степени, один человек госпитализирован отделение гнойной хирургии Кингисеппской больницы. В реанимации Кингисеппской больницы также находятся трое пострадавших. Планируется их перевод в областной ожоговый центр в Токсово. У них термические ожоги от 32% до 50% лица, шеи, верхних дыхательных путей, спины, ягодиц, задних поверхностей бедер.
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