https://ria.ru/20250215/zhitelnitsa-1999562380.html

Жительница Ленинградской области отдала мошенникам 14,6 миллиона рублей

Жительница Ленинградской области отдала мошенникам 14,6 миллиона рублей - РИА Новости, 15.02.2025

Жительница Ленинградской области отдала мошенникам 14,6 миллиона рублей

Жительница Ленинградской области под влиянием мошенников перевела на "безопасный счет" более 14,6 миллиона рублей, аферистов ищет полиция, сообщила пресс-служба РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T13:17:00+03:00

2025-02-15T13:17:00+03:00

2025-02-15T13:17:00+03:00

происшествия

ленинградская область

россия

сосновый бор

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Жительница Ленинградской области под влиянием мошенников перевела на "безопасный счет" более 14,6 миллиона рублей, аферистов ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как сообщает ведомство, в пятницу в полицию города Сосновый Бор в Ленинградской области поступило заявление от 73-летней жительницы одного из домов на проспекте Героев. Неизвестные убедили ее в том, что для предотвращения мошенничества с ее счетом нужно перевести сбережения на якобы безопасный счет. "После этого женщина посредством мобильного приложения и банкоматов перевела злоумышленникам 14 677 000 рублей", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Полиция ищет предполагаемых фигурантов.

https://ria.ru/20241018/peterburg-1978734981.html

ленинградская область

россия

сосновый бор

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ленинградская область, россия, сосновый бор