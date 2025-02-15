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Жительница Ленинградской области отдала мошенникам 14,6 миллиона рублей
Жительница Ленинградской области отдала мошенникам 14,6 миллиона рублей - РИА Новости, 15.02.2025
Жительница Ленинградской области отдала мошенникам 14,6 миллиона рублей
Жительница Ленинградской области под влиянием мошенников перевела на "безопасный счет" более 14,6 миллиона рублей, аферистов ищет полиция, сообщила пресс-служба РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T13:17:00+03:00
2025-02-15T13:17:00+03:00
2025-02-15T13:17:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Жительница Ленинградской области под влиянием мошенников перевела на "безопасный счет" более 14,6 миллиона рублей, аферистов ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как сообщает ведомство, в пятницу в полицию города Сосновый Бор в Ленинградской области поступило заявление от 73-летней жительницы одного из домов на проспекте Героев. Неизвестные убедили ее в том, что для предотвращения мошенничества с ее счетом нужно перевести сбережения на якобы безопасный счет. "После этого женщина посредством мобильного приложения и банкоматов перевела злоумышленникам 14 677 000 рублей", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Полиция ищет предполагаемых фигурантов.
https://ria.ru/20241018/peterburg-1978734981.html
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РИА Новости
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происшествия, ленинградская область, россия, сосновый бор
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Сосновый Бор
Жительница Ленинградской области отдала мошенникам 14,6 миллиона рублей
В Ленинградской области пенсионерка перевела мошенникам 14,6 миллиона рублей