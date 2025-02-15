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Жительница Волгограда рассказала о падении обломков БПЛА на многоэтажку - РИА Новости, 15.02.2025
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09:53 15.02.2025 (обновлено: 15:02 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/zhitelnitsa-1999543763.html
Жительница Волгограда рассказала о падении обломков БПЛА на многоэтажку
Жительница Волгограда рассказала о падении обломков БПЛА на многоэтажку - РИА Новости, 15.02.2025
Жительница Волгограда рассказала о падении обломков БПЛА на многоэтажку
Жительница Волгограда сообщила РИА Новости, что ночью, когда обломки БПЛА упали на многоэтажку, она слышала очень громкий звук взрыва. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T09:53:00+03:00
2025-02-15T15:02:00+03:00
происшествия
андрей бочаров
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 15 фев — РИА Новости. Жительница Волгограда сообщила РИА Новости, что ночью, когда обломки БПЛА упали на многоэтажку, она слышала очень громкий звук взрыва. &quot;Я ночью работала, все слышала. Сначала были такие глухие звуки, как будто взрывы вдалеке, а потом раздался очень громкий звук, хлопок, аж уши заложило. Потом пожарные машины поехали. И приходит женщина, попросила закурить, сказала, что это в ее дом прилетело и их эвакуируют&quot;, — рассказала РИА Новости работница круглосуточного цветочного магазина.Губернатор региона Андрей Бочаров сообщал, что из-за атаки БПЛА по территории Волгоградской области возник пожар в промзоне, его потушили. По данным властей, обломки дрона упали на крышу многоэтажного дома, один человек пострадал, поврежден автомобиль. Как рассказал РИА Новости мэр города Владимир Марченко, многоэтажка и соседние дома не получили серьезных повреждений.
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происшествия, андрей бочаров, волгоград
Происшествия, Андрей Бочаров, Волгоград
Жительница Волгограда рассказала о падении обломков БПЛА на многоэтажку

Жительница Волгограда рассказала о громком хлопке при падении БПЛА на дом

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВОЛГОГРАД, 15 фев — РИА Новости. Жительница Волгограда сообщила РИА Новости, что ночью, когда обломки БПЛА упали на многоэтажку, она слышала очень громкий звук взрыва.
«

"Я ночью работала, все слышала. Сначала были такие глухие звуки, как будто взрывы вдалеке, а потом раздался очень громкий звук, хлопок, аж уши заложило. Потом пожарные машины поехали. И приходит женщина, попросила закурить, сказала, что это в ее дом прилетело и их эвакуируют", — рассказала РИА Новости работница круглосуточного цветочного магазина.

Губернатор региона Андрей Бочаров сообщал, что из-за атаки БПЛА по территории Волгоградской области возник пожар в промзоне, его потушили. По данным властей, обломки дрона упали на крышу многоэтажного дома, один человек пострадал, поврежден автомобиль.
Как рассказал РИА Новости мэр города Владимир Марченко, многоэтажка и соседние дома не получили серьезных повреждений.
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