https://ria.ru/20250215/zhitelnitsa-1999543763.html
Жительница Волгограда рассказала о падении обломков БПЛА на многоэтажку
Жительница Волгограда рассказала о падении обломков БПЛА на многоэтажку - РИА Новости, 15.02.2025
Жительница Волгограда рассказала о падении обломков БПЛА на многоэтажку
Жительница Волгограда сообщила РИА Новости, что ночью, когда обломки БПЛА упали на многоэтажку, она слышала очень громкий звук взрыва. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T09:53:00+03:00
2025-02-15T09:53:00+03:00
2025-02-15T15:02:00+03:00
происшествия
андрей бочаров
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 15 фев — РИА Новости. Жительница Волгограда сообщила РИА Новости, что ночью, когда обломки БПЛА упали на многоэтажку, она слышала очень громкий звук взрыва. "Я ночью работала, все слышала. Сначала были такие глухие звуки, как будто взрывы вдалеке, а потом раздался очень громкий звук, хлопок, аж уши заложило. Потом пожарные машины поехали. И приходит женщина, попросила закурить, сказала, что это в ее дом прилетело и их эвакуируют", — рассказала РИА Новости работница круглосуточного цветочного магазина.Губернатор региона Андрей Бочаров сообщал, что из-за атаки БПЛА по территории Волгоградской области возник пожар в промзоне, его потушили. По данным властей, обломки дрона упали на крышу многоэтажного дома, один человек пострадал, поврежден автомобиль. Как рассказал РИА Новости мэр города Владимир Марченко, многоэтажка и соседние дома не получили серьезных повреждений.
https://ria.ru/20250214/pvo-1999489157.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, андрей бочаров, волгоград
Происшествия, Андрей Бочаров, Волгоград
Жительница Волгограда рассказала о падении обломков БПЛА на многоэтажку
Жительница Волгограда рассказала о громком хлопке при падении БПЛА на дом