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Опубликовано предсказание Жириновского о том, что Украина сделает с ЕС - РИА Новости, 15.02.2025
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03:52 15.02.2025 (обновлено: 15:40 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/zhirinovskij-1999517608.html
Опубликовано предсказание Жириновского о том, что Украина сделает с ЕС
Опубликовано предсказание Жириновского о том, что Украина сделает с ЕС - РИА Новости, 15.02.2025
Опубликовано предсказание Жириновского о том, что Украина сделает с ЕС
Нацизм на Украине всколыхнет Европу, свидетельствует записка Жириновского от 12 декабря 2017 года, обнародованная вице-спикером Госдумы от ЛДПР Борисом... РИА Новости, 15.02.2025
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европа
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владимир жириновский
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евросоюз
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Нацизм на Украине всколыхнет Европу, свидетельствует записка Жириновского от 12 декабря 2017 года, обнародованная вице-спикером Госдумы от ЛДПР Борисом Чернышовым."Европа вскормила Гитлера против СССР, но Гитлер залил кровью саму Европу. Теперь Запад поддерживает нацистов на Украине для борьбы с Россией, но возрожденный нацизм на Украине всколыхнет и саму Европу", — писал основатель партии.Чернышов рассказал, что решил опубликовать одну из записок основателя ЛДПР на фоне последних событий."Написано в 2017-м, но как звучит сегодня. И это не пророчество, а жесткий и правдивый прогноз одного из величайших умов современности. Если ЕС останется адвокатом Зеленского, то Зеленский станет гробовщиком ЕС", — отметил парламентарий.Европа выступает одним из спонсоров Киева в противостоянии с Россией. Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20240601/ukraina-1949886140.html
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украина
европа
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украина, европа, ссср, борис чернышов (депутат), владимир жириновский, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), лдпр, евросоюз, госдума рф, общество
Украина, Европа, СССР, Борис Чернышов (депутат), Владимир Жириновский, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), ЛДПР, Евросоюз, Госдума РФ, Общество
Опубликовано предсказание Жириновского о том, что Украина сделает с ЕС

Депутат ГД Чернышов обнародовал прогноз Жириновского о влиянии Украины на Европу

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Владимир Жириновский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Нацизм на Украине всколыхнет Европу, свидетельствует записка Жириновского от 12 декабря 2017 года, обнародованная вице-спикером Госдумы от ЛДПР Борисом Чернышовым.
"Европа вскормила Гитлера против СССР, но Гитлер залил кровью саму Европу. Теперь Запад поддерживает нацистов на Украине для борьбы с Россией, но возрожденный нацизм на Украине всколыхнет и саму Европу", — писал основатель партии.
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Чернышов рассказал, что решил опубликовать одну из записок основателя ЛДПР на фоне последних событий.
"Написано в 2017-м, но как звучит сегодня. И это не пророчество, а жесткий и правдивый прогноз одного из величайших умов современности. Если ЕС останется адвокатом Зеленского, то Зеленский станет гробовщиком ЕС", — отметил парламентарий.
Европа выступает одним из спонсоров Киева в противостоянии с Россией. Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
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УкраинаЕвропаСССРБорис Чернышов (депутат)Владимир ЖириновскийВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)ЛДПРЕвросоюзГосдума РФОбщество
 
 
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