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В Кемерово ощутили толчки от землетрясения в Горном Алтае - РИА Новости, 15.02.2025
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06:58 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/zemletryasenie-1999525534.html
В Кемерово ощутили толчки от землетрясения в Горном Алтае
В Кемерово ощутили толчки от землетрясения в Горном Алтае - РИА Новости, 15.02.2025
В Кемерово ощутили толчки от землетрясения в Горном Алтае
Жители города Кемерово почувствовали толчки от землетрясения, которое произошло в Горном Алтае, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T06:58:00+03:00
2025-02-15T06:58:00+03:00
происшествия
республика алтай
россия
монголия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
кемерово
горный алтай
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КЕМЕРОВО, 15 фев – РИА Новости. Жители города Кемерово почувствовали толчки от землетрясения, которое произошло в Горном Алтае, передает корреспондент РИА Новости. В субботу в главке МЧС по региону сообщили, что землетрясение в Республике Алтай было силой в 6,4 магнитуд в эпицентре. Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщал о землетрясении магнитудой 5,8 на границе России и Монголии. Как следует из сообщения Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, толчки магнитудой 6,1 зафиксированы у Южно-Чуйского хребта в 275 километрах на юго-восток (144) от Горно-Алтайска. Эпицентром подземных толчков стал Кош-Агачский район. Как передает корреспондент агентства, в квартире на 15 этаже в Кемерово качались люстры, диваны и кровати. Также толчки ощущались в Новокузнецке и Барнауле.
https://ria.ru/20250215/zemletryasenie-1999521899.html
https://ria.ru/20210813/zemletryasenie-1745563294.html
республика алтай
россия
монголия
кемерово
горный алтай
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происшествия, республика алтай, россия, монголия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук, кемерово, горный алтай
Происшествия, Республика Алтай, Россия, Монголия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук, Кемерово, Горный Алтай
В Кемерово ощутили толчки от землетрясения в Горном Алтае

Жители Кемерово почувствовали толчки от землетрясения в Горном Алтае

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКемерово
Кемерово - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 15 фев – РИА Новости. Жители города Кемерово почувствовали толчки от землетрясения, которое произошло в Горном Алтае, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу в главке МЧС по региону сообщили, что землетрясение в Республике Алтай было силой в 6,4 магнитуд в эпицентре. Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщал о землетрясении магнитудой 5,8 на границе России и Монголии.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 6,4
05:31
Как следует из сообщения Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, толчки магнитудой 6,1 зафиксированы у Южно-Чуйского хребта в 275 километрах на юго-восток (144) от Горно-Алтайска. Эпицентром подземных толчков стал Кош-Агачский район.
Как передает корреспондент агентства, в квартире на 15 этаже в Кемерово качались люстры, диваны и кровати.
Также толчки ощущались в Новокузнецке и Барнауле.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Возле Кемерово произошло землетрясение магнитудой 5,0
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ПроисшествияРеспублика АлтайРоссияМонголияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Российская академия наукКемеровоГорный Алтай
 
 
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