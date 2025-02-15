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Срок следствия по делу замглавы алкогольного регулирования продлили до мая - РИА Новости, 15.02.2025
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12:19 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/vzyatka-1999553590.html
Срок следствия по делу замглавы алкогольного регулирования продлили до мая
Срок следствия по делу замглавы алкогольного регулирования продлили до мая - РИА Новости, 15.02.2025
Срок следствия по делу замглавы алкогольного регулирования продлили до мая
Срок предварительного следствия по делу о взятке в отношении заместителя руководителя Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками... РИА Новости, 15.02.2025
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2025-02-15T12:19:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Срок предварительного следствия по делу о взятке в отношении заместителя руководителя Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) продлен до мая, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Срок предварительного следствия продлен в установленном законом порядке руководителем главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации до пяти месяцев, то есть до 18 мая 2025 года",- сказано в документах.В декабре 2024 года суд заключил под стражу замруководителя службы Елену Афанасенко, ей, согласно судебным документам, инкриминировали два эпизода получения крупной взятки.Под стражу заключены и другие фигуранты, в том числе бывшая замруководителя службы Ирина Голосная, а также Анжела Шашкина. Согласно документам, им вменяют по два эпизода получения взяток. Кроме того, арестован Сергей Попов, ему инкриминируют дачу крупной взятки.Ранее в Басманном суде Москвы сообщили, что по версии следствия, Афанасенко и другие фигуранты по делу получили взятку в особо крупном размере за лицензирование оборота алкогольной продукции, а также за общее покровительство, выраженное в оказании содействия в решении административно-хозяйственных вопросов.
https://ria.ru/20250215/nugaev-1999551883.html
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происшествия, москва, ирина голосная, сергей попов
Происшествия, Москва, Ирина Голосная, Сергей Попов
Срок следствия по делу замглавы алкогольного регулирования продлили до мая

Следствие по делу замглавы Росалкогольтабакконтроля о взятке продлили до мая

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Срок предварительного следствия по делу о взятке в отношении заместителя руководителя Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) продлен до мая, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Срок предварительного следствия продлен в установленном законом порядке руководителем главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации до пяти месяцев, то есть до 18 мая 2025 года",- сказано в документах.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
В Екатеринбурге арестовали главу "Гортранса" по делу о взятке
11:55
В декабре 2024 года суд заключил под стражу замруководителя службы Елену Афанасенко, ей, согласно судебным документам, инкриминировали два эпизода получения крупной взятки.
Под стражу заключены и другие фигуранты, в том числе бывшая замруководителя службы Ирина Голосная, а также Анжела Шашкина. Согласно документам, им вменяют по два эпизода получения взяток. Кроме того, арестован Сергей Попов, ему инкриминируют дачу крупной взятки.
Ранее в Басманном суде Москвы сообщили, что по версии следствия, Афанасенко и другие фигуранты по делу получили взятку в особо крупном размере за лицензирование оборота алкогольной продукции, а также за общее покровительство, выраженное в оказании содействия в решении административно-хозяйственных вопросов.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
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06:42
 
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