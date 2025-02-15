https://ria.ru/20250215/vzyatka-1999553590.html

Срок следствия по делу замглавы алкогольного регулирования продлили до мая

Срок следствия по делу замглавы алкогольного регулирования продлили до мая - РИА Новости, 15.02.2025

Срок следствия по делу замглавы алкогольного регулирования продлили до мая

Срок предварительного следствия по делу о взятке в отношении заместителя руководителя Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T12:19:00+03:00

2025-02-15T12:19:00+03:00

2025-02-15T12:19:00+03:00

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Срок предварительного следствия по делу о взятке в отношении заместителя руководителя Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) продлен до мая, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Срок предварительного следствия продлен в установленном законом порядке руководителем главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации до пяти месяцев, то есть до 18 мая 2025 года",- сказано в документах.В декабре 2024 года суд заключил под стражу замруководителя службы Елену Афанасенко, ей, согласно судебным документам, инкриминировали два эпизода получения крупной взятки.Под стражу заключены и другие фигуранты, в том числе бывшая замруководителя службы Ирина Голосная, а также Анжела Шашкина. Согласно документам, им вменяют по два эпизода получения взяток. Кроме того, арестован Сергей Попов, ему инкриминируют дачу крупной взятки.Ранее в Басманном суде Москвы сообщили, что по версии следствия, Афанасенко и другие фигуранты по делу получили взятку в особо крупном размере за лицензирование оборота алкогольной продукции, а также за общее покровительство, выраженное в оказании содействия в решении административно-хозяйственных вопросов.

https://ria.ru/20250215/nugaev-1999551883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, ирина голосная, сергей попов