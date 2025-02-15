В Павлограде в Днепропетровской области прогремели взрывы
В Павлограде в Днепропетровской области после тревоги прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара под Киевом
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара под Киевом. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Взрывы раздались в городе Павлоград в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "24 канал" в Telegram-канале.
"В Павлограде Днепропетровской области взрывы", - сообщает СМИ.
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Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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