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В Павлограде в Днепропетровской области прогремели взрывы

В Павлограде в Днепропетровской области прогремели взрывы - РИА Новости, 15.02.2025

В Павлограде в Днепропетровской области прогремели взрывы

Взрывы раздались в городе Павлоград в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "24 канал" в Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2025

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Взрывы раздались в городе Павлоград в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "24 канал" в Telegram-канале."В Павлограде Днепропетровской области взрывы", - сообщает СМИ.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250214/ukraine-1999403861.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, павлоград, украина, днепропетровская область, вооруженные силы украины, россия