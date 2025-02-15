Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде обследуют дома после атаки БПЛА - РИА Новости, 15.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:53 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/volgograd-1999533620.html
В Волгограде обследуют дома после атаки БПЛА
В Волгограде обследуют дома после атаки БПЛА - РИА Новости, 15.02.2025
В Волгограде обследуют дома после атаки БПЛА
Дом в Волгограде, на крышу которого упал дрон, серьёзных повреждений не получил, соседние дома обследуют, сообщил РИА Новости мэр города Владимир Марченко. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T08:53:00+03:00
2025-02-15T08:53:00+03:00
происшествия
волгоград
волгоградская область
андрей бочаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
ВОЛГОГРАД, 15 фев - РИА Новости. Дом в Волгограде, на крышу которого упал дрон, серьёзных повреждений не получил, соседние дома обследуют, сообщил РИА Новости мэр города Владимир Марченко. Ранее губернатор региона Андрей Бочаров сообщал, что в результате атаки БПЛА по территории Волгоградской области возник пожар в промзоне, он был потушен. Также пострадал один человек при падении обломков на крышу 14-этажного дома, он госпитализирован с лёгкими травмами. "Окна поменять, со всеми жильцами на связи в администрации. Антенна на том доме (14-этажке - ред.), ничего серьезного. Как закончатся все действия (обследование - ред.) быстренько все сделаем", - сообщил Марченко, отметив, что эвакуация жителей не потребовалась.
https://ria.ru/20250215/bezopasnost-1999527784.html
волгоград
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоград, волгоградская область, андрей бочаров
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Андрей Бочаров
В Волгограде обследуют дома после атаки БПЛА

Мэр Волгограда Марченко: дом, на крышу которого упал дрон, не пострадал

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОЛГОГРАД, 15 фев - РИА Новости. Дом в Волгограде, на крышу которого упал дрон, серьёзных повреждений не получил, соседние дома обследуют, сообщил РИА Новости мэр города Владимир Марченко.
Ранее губернатор региона Андрей Бочаров сообщал, что в результате атаки БПЛА по территории Волгоградской области возник пожар в промзоне, он был потушен. Также пострадал один человек при падении обломков на крышу 14-этажного дома, он госпитализирован с лёгкими травмами.
"Окна поменять, со всеми жильцами на связи в администрации. Антенна на том доме (14-этажке - ред.), ничего серьезного. Как закончатся все действия (обследование - ред.) быстренько все сделаем", - сообщил Марченко, отметив, что эвакуация жителей не потребовалась.
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК задействованного в зоне проведения специальной военной операции на Украине. - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
При ликвидации БПЛА в Саратовской области никто не пострадал
07:30
 
ПроисшествияВолгоградВолгоградская областьАндрей Бочаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала