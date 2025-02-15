https://ria.ru/20250215/volgograd-1999533620.html

В Волгограде обследуют дома после атаки БПЛА

В Волгограде обследуют дома после атаки БПЛА - РИА Новости, 15.02.2025

В Волгограде обследуют дома после атаки БПЛА

Дом в Волгограде, на крышу которого упал дрон, серьёзных повреждений не получил, соседние дома обследуют, сообщил РИА Новости мэр города Владимир Марченко. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T08:53:00+03:00

2025-02-15T08:53:00+03:00

2025-02-15T08:53:00+03:00

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волгоград

волгоградская область

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 15 фев - РИА Новости. Дом в Волгограде, на крышу которого упал дрон, серьёзных повреждений не получил, соседние дома обследуют, сообщил РИА Новости мэр города Владимир Марченко. Ранее губернатор региона Андрей Бочаров сообщал, что в результате атаки БПЛА по территории Волгоградской области возник пожар в промзоне, он был потушен. Также пострадал один человек при падении обломков на крышу 14-этажного дома, он госпитализирован с лёгкими травмами. "Окна поменять, со всеми жильцами на связи в администрации. Антенна на том доме (14-этажке - ред.), ничего серьезного. Как закончатся все действия (обследование - ред.) быстренько все сделаем", - сообщил Марченко, отметив, что эвакуация жителей не потребовалась.

https://ria.ru/20250215/bezopasnost-1999527784.html

волгоград

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происшествия, волгоград, волгоградская область, андрей бочаров