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В Волгограде при падении обломков БПЛА пострадал человек - РИА Новости, 15.02.2025
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08:01 15.02.2025 (обновлено: 08:06 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/volgograd-1999530256.html
В Волгограде при падении обломков БПЛА пострадал человек
В Волгограде при падении обломков БПЛА пострадал человек - РИА Новости, 15.02.2025
В Волгограде при падении обломков БПЛА пострадал человек
Один человек получил легкие травмы на юге Волгограда при падении обломков БПЛА, ему оказывают помощь, сообщается в Telegram-канале администрации региона. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T08:01:00+03:00
2025-02-15T08:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
волгоград
происшествия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Один человек получил легкие травмы на юге Волгограда при падении обломков БПЛА, ему оказывают помощь, сообщается в Telegram-канале администрации региона.Ранее губернатор региона Андрей Бочаров сообщал, что в результате атаки БПЛА по территории Волгоградской области возник пожар в промзоне, он был потушен."По уточненным данным, на юге Волгограда зафиксировано падение обломков на кровлю жилого дома и повреждение припаркованного автомобиля. Легкие травмы получил один человек - врачи оказывают ему необходимую помощь. Профильные службы продолжают ликвидацию последствий падения обломков БПЛА", - говорится в сообщении.
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волгоград, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Волгоград, Происшествия
В Волгограде при падении обломков БПЛА пострадал человек

В Волгограде при падении обломков БПЛА один человек получил легкие травмы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на улице Москвы
Автомобиль скорой помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи на улице Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Один человек получил легкие травмы на юге Волгограда при падении обломков БПЛА, ему оказывают помощь, сообщается в Telegram-канале администрации региона.
Ранее губернатор региона Андрей Бочаров сообщал, что в результате атаки БПЛА по территории Волгоградской области возник пожар в промзоне, он был потушен.
"По уточненным данным, на юге Волгограда зафиксировано падение обломков на кровлю жилого дома и повреждение припаркованного автомобиля. Легкие травмы получил один человек - врачи оказывают ему необходимую помощь. Профильные службы продолжают ликвидацию последствий падения обломков БПЛА", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеВолгоградПроисшествия
 
 
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