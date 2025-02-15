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В Волгограде при падении обломков БПЛА пострадал человек
В Волгограде при падении обломков БПЛА пострадал человек - РИА Новости, 15.02.2025
В Волгограде при падении обломков БПЛА пострадал человек
Один человек получил легкие травмы на юге Волгограда при падении обломков БПЛА, ему оказывают помощь, сообщается в Telegram-канале администрации региона. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T08:01:00+03:00
2025-02-15T08:01:00+03:00
2025-02-15T08:06:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Один человек получил легкие травмы на юге Волгограда при падении обломков БПЛА, ему оказывают помощь, сообщается в Telegram-канале администрации региона.Ранее губернатор региона Андрей Бочаров сообщал, что в результате атаки БПЛА по территории Волгоградской области возник пожар в промзоне, он был потушен."По уточненным данным, на юге Волгограда зафиксировано падение обломков на кровлю жилого дома и повреждение припаркованного автомобиля. Легкие травмы получил один человек - врачи оказывают ему необходимую помощь. Профильные службы продолжают ликвидацию последствий падения обломков БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250213/pvo-1999236736.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Волгоград, Происшествия
В Волгограде при падении обломков БПЛА пострадал человек
В Волгограде при падении обломков БПЛА один человек получил легкие травмы