СМИ узнали о серьезном ударе Венгрии по Украине
RMF24: Венгрия заблокировала начало переговоров о членстве Украины в ЕС
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Венгрия заблокировала начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, пишет RMF24 со ссылкой на европейского дипломата.
"Венгрия в пятницу заблокировала открытие первого блока переговоров по членству Украины в Европейском союзе", — говорится в публикации.
По данным радиостанции, Польша представила проект письма с условиями для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, в котором излагаются требования по разработке двух "дорожных карт": реформ, касающихся верховенства права и государственного управления на Украине. Отмечается, что Будапешт не одобрил этот документ, потребовав от Киева дополнительный план по защите национальных меньшинств.
Как говорится в публикации, для отправки письма на Украину требуется единогласное решение, поэтому шаг Венгрии может задержать начало запланированных на апрель переговоров.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече на полях Мюнхенской конференции с Владимиром Зеленским заявила о намерении ускорить работу по членству Украины в ЕС.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина действует "циничным образом" и, по-видимому, не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.