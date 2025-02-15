https://ria.ru/20250215/ukraina-1999613790.html

СМИ узнали о серьезном ударе Венгрии по Украине

СМИ узнали о серьезном ударе Венгрии по Украине - РИА Новости, 15.02.2025

СМИ узнали о серьезном ударе Венгрии по Украине

Венгрия заблокировала начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, пишет RMF24 со ссылкой на европейского дипломата. РИА Новости, 15.02.2025

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венгрия

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Венгрия заблокировала начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, пишет RMF24 со ссылкой на европейского дипломата."Венгрия в пятницу заблокировала открытие первого блока переговоров по членству Украины в Европейском союзе", — говорится в публикации.По данным радиостанции, Польша представила проект письма с условиями для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, в котором излагаются требования по разработке двух "дорожных карт": реформ, касающихся верховенства права и государственного управления на Украине. Отмечается, что Будапешт не одобрил этот документ, потребовав от Киева дополнительный план по защите национальных меньшинств.Как говорится в публикации, для отправки письма на Украину требуется единогласное решение, поэтому шаг Венгрии может задержать начало запланированных на апрель переговоров.Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече на полях Мюнхенской конференции с Владимиром Зеленским заявила о намерении ускорить работу по членству Украины в ЕС.Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина действует "циничным образом" и, по-видимому, не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

https://ria.ru/20250215/evropa-1999590747.html

https://ria.ru/20250215/sikorskiy-1999600039.html

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в мире, венгрия, польша, украина