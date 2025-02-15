https://ria.ru/20250215/tramp-1999516579.html

Трамп уволил Карин Жан-Пьер из оперного театра, сообщил Белый дом

Трамп уволил Карин Жан-Пьер из оперного театра, сообщил Белый дом - РИА Новости, 15.02.2025

Трамп уволил Карин Жан-Пьер из оперного театра, сообщил Белый дом

Президент США Дональд Трамп исключил бывшего пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер из попечительского совета вашингтонского Центра исполнительных искусств... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T03:30:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп исключил бывшего пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер из попечительского совета вашингтонского Центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди. Среди итогов очередной недели с Трампом на посту президента США, приведенных его пресс-службой, говорится, что он "уволил многих членов совета директоров Центра Кеннеди, включая бывшего пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер". Ранее Трамп начал своеобразную культурную реформу, заменив руководство главной театрально-концертной площадки Вашингтона. Самого президента США на неделе избрали председателем попечительского совета центра. Трамп высказывал недовольство "антиамериканской пропагандой" на площадке и обилием мероприятий, связанных с ЛГБТ*. Трамп сменил директора и прошлого главу совета, чье место занял. Жан-Пьер — первая темнокожая женщина и открытый представитель нетрадиционной ориентации на должности пресс-секретаря Белого дома. Вместо нее Трамп назначил 27-летнюю Каролин Левитт. В Кеннеди-центре раньше проходили мероприятия на тему ЛГБТ* даже для несовершеннолетних, указал Белый дом, вручались премии трансгендерам, на террасе на крыше устраивали "дрэг-завтраки". Реформы Кеннеди-центра начинаются с балетной постановки Американского театра танцев по роману "Преступление и наказание", старт ее показов совпал с решением Трампа об увольнениях в руководстве площадки. Репертуар также изобилует произведениями русских композиторов.* Запрещенное в России экстремистское движение.

https://ria.ru/20250215/trangendery-1999512505.html

https://ria.ru/20250208/tramp-1998104888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, вашингтон (штат), россия, дональд трамп, карин жан-пьер, джон кеннеди (политик)