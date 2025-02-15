https://ria.ru/20250215/tramp-1999516579.html
Трамп уволил Карин Жан-Пьер из оперного театра, сообщил Белый дом
Трамп уволил Карин Жан-Пьер из оперного театра, сообщил Белый дом - РИА Новости, 15.02.2025
Трамп уволил Карин Жан-Пьер из оперного театра, сообщил Белый дом
Президент США Дональд Трамп исключил бывшего пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер из попечительского совета вашингтонского Центра исполнительных искусств... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T03:30:00+03:00
2025-02-15T03:30:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп исключил бывшего пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер из попечительского совета вашингтонского Центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди. Среди итогов очередной недели с Трампом на посту президента США, приведенных его пресс-службой, говорится, что он "уволил многих членов совета директоров Центра Кеннеди, включая бывшего пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер". Ранее Трамп начал своеобразную культурную реформу, заменив руководство главной театрально-концертной площадки Вашингтона. Самого президента США на неделе избрали председателем попечительского совета центра. Трамп высказывал недовольство "антиамериканской пропагандой" на площадке и обилием мероприятий, связанных с ЛГБТ*. Трамп сменил директора и прошлого главу совета, чье место занял. Жан-Пьер — первая темнокожая женщина и открытый представитель нетрадиционной ориентации на должности пресс-секретаря Белого дома. Вместо нее Трамп назначил 27-летнюю Каролин Левитт. В Кеннеди-центре раньше проходили мероприятия на тему ЛГБТ* даже для несовершеннолетних, указал Белый дом, вручались премии трансгендерам, на террасе на крыше устраивали "дрэг-завтраки". Реформы Кеннеди-центра начинаются с балетной постановки Американского театра танцев по роману "Преступление и наказание", старт ее показов совпал с решением Трампа об увольнениях в руководстве площадки. Репертуар также изобилует произведениями русских композиторов.* Запрещенное в России экстремистское движение.
https://ria.ru/20250215/trangendery-1999512505.html
https://ria.ru/20250208/tramp-1998104888.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), россия, дональд трамп, карин жан-пьер, джон кеннеди (политик)
В мире, США, Вашингтон (штат), Россия, Дональд Трамп, Карин Жан-Пьер, Джон Кеннеди (политик)
Трамп уволил Карин Жан-Пьер из оперного театра, сообщил Белый дом
Трамп уволил Карин Жан-Пьер из попечительского совета Центра имени Джона Кеннеди
ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп исключил бывшего пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер из попечительского совета вашингтонского Центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди.
Среди итогов очередной недели с Трампом на посту президента США, приведенных его пресс-службой, говорится, что он "уволил многих членов совета директоров Центра Кеннеди, включая бывшего пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер".
Ранее Трамп начал своеобразную культурную реформу, заменив руководство главной театрально-концертной площадки Вашингтона. Самого президента США на неделе избрали председателем попечительского совета центра. Трамп высказывал недовольство "антиамериканской пропагандой" на площадке и обилием мероприятий, связанных с ЛГБТ*. Трамп сменил директора и прошлого главу совета, чье место занял. Жан-Пьер — первая темнокожая женщина и открытый представитель нетрадиционной ориентации на должности пресс-секретаря Белого дома. Вместо нее Трамп назначил 27-летнюю Каролин Левитт.
В Кеннеди-центре раньше проходили мероприятия на тему ЛГБТ* даже для несовершеннолетних, указал Белый дом, вручались премии трансгендерам, на террасе на крыше устраивали "дрэг-завтраки".
Реформы Кеннеди-центра начинаются с балетной постановки Американского театра танцев по роману "Преступление и наказание", старт ее показов совпал с решением Трампа об увольнениях в руководстве площадки. Репертуар также изобилует произведениями русских композиторов.
* Запрещенное в России экстремистское движение.