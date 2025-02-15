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Трамп предупредил о последствиях попытки БРИКС подорвать доллар - РИА Новости, 15.02.2025
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01:09 15.02.2025 (обновлено: 01:15 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/tramp-1999511467.html
Трамп предупредил о последствиях попытки БРИКС подорвать доллар
Трамп предупредил о последствиях попытки БРИКС подорвать доллар - РИА Новости, 15.02.2025
Трамп предупредил о последствиях попытки БРИКС подорвать доллар
Президент США Дональд Трамп заявил, что попытка членов БРИКС "подорвать доллар" может привести к ужасным последствиям для Америки и всего мира. РИА Новости, 15.02.2025
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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что попытка членов БРИКС "подорвать доллар" может привести к ужасным последствиям для Америки и всего мира."Знаете, это было бы ужасно для нашей страны. Это было бы плохо для мира. Они хотели бы подорвать доллар. Шесть стран собрались вместе. Они хотят подорвать доллар", - сообщил он журналистам в Белом доме, говоря о членах БРИКС.Трамп вновь пригрозил ввести 100% пошлины против каждого из членов объединения и высказал мнение, что БРИКС якобы "быстро разваливается".Ранее сообщалось, что страны БРИКС обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и создания общей валюты в рамках блока, однако окончательных решений по этому вопросу не принималось.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации.
https://ria.ru/20250213/tramp-1999250583.html
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БРИКС, США, Мир, В мире, Дональд Трамп, Россия, Америка
Трамп предупредил о последствиях попытки БРИКС подорвать доллар

Трамп: попытка БРИКС подорвать доллар может привести к ужасным последствиям

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что попытка членов БРИКС "подорвать доллар" может привести к ужасным последствиям для Америки и всего мира.
"Знаете, это было бы ужасно для нашей страны. Это было бы плохо для мира. Они хотели бы подорвать доллар. Шесть стран собрались вместе. Они хотят подорвать доллар", - сообщил он журналистам в Белом доме, говоря о членах БРИКС.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Трамп сделал дерзкое заявление о БРИКС
13 февраля, 23:27
Трамп вновь пригрозил ввести 100% пошлины против каждого из членов объединения и высказал мнение, что БРИКС якобы "быстро разваливается".
Ранее сообщалось, что страны БРИКС обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и создания общей валюты в рамках блока, однако окончательных решений по этому вопросу не принималось.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации.
Посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Павел Князев: в БРИКС не отказались от сотрудничества после угроз Трампа
11 февраля, 08:00
 
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