https://ria.ru/20250215/tramp-1999511467.html

Трамп предупредил о последствиях попытки БРИКС подорвать доллар

Трамп предупредил о последствиях попытки БРИКС подорвать доллар - РИА Новости, 15.02.2025

Трамп предупредил о последствиях попытки БРИКС подорвать доллар

Президент США Дональд Трамп заявил, что попытка членов БРИКС "подорвать доллар" может привести к ужасным последствиям для Америки и всего мира. РИА Новости, 15.02.2025

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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что попытка членов БРИКС "подорвать доллар" может привести к ужасным последствиям для Америки и всего мира."Знаете, это было бы ужасно для нашей страны. Это было бы плохо для мира. Они хотели бы подорвать доллар. Шесть стран собрались вместе. Они хотят подорвать доллар", - сообщил он журналистам в Белом доме, говоря о членах БРИКС.Трамп вновь пригрозил ввести 100% пошлины против каждого из членов объединения и высказал мнение, что БРИКС якобы "быстро разваливается".Ранее сообщалось, что страны БРИКС обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и создания общей валюты в рамках блока, однако окончательных решений по этому вопросу не принималось.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации.

https://ria.ru/20250213/tramp-1999250583.html

https://ria.ru/20250211/knyazev-1998513097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

брикс, сша, мир, в мире, дональд трамп, россия, америка