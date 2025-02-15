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Сеул прокомментировал подписание соглашения по обороне между Россией и КНДР - РИА Новости, 15.02.2025
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23:27 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/seul-1999626996.html
Сеул прокомментировал подписание соглашения по обороне между Россией и КНДР
Сеул прокомментировал подписание соглашения по обороне между Россией и КНДР - РИА Новости, 15.02.2025
Сеул прокомментировал подписание соглашения по обороне между Россией и КНДР
В Сеуле не ожидали подписания Россией и КНДР нового договора, предполагающего обязательств по взаимной обороне, заявил на Мюнхенской конференции по безопасности РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T23:27:00+03:00
2025-02-15T23:27:00+03:00
россия
сеул
пхеньян
владимир путин
мария захарова
сергей лавров
нато
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В Сеуле не ожидали подписания Россией и КНДР нового договора, предполагающего обязательств по взаимной обороне, заявил на Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Кореи Чо Тхэ Ёль. "В июне прошлого года, когда президент Путин посетил Пхеньян для заключения соглашения по безопасности между Россией и Северной Кореей, мы не ожидали, что оно будет подписано. Но это произошло", - сказал министр, трансляция его выступления велась на сайте конференции. Чо Тхэ Ёль назвал последующее развитие событий "большим удивлением" для Сеула, заявив, что благодаря сотрудничеству с Москвой Пхеньян теперь якобы "будет угрожать не только Южной Корее и Японии, но и США и другим странам". При этом сам Сеул, по словам южнокорейского министра, оказывал и продолжит оказывать Киеву "гуманитарную и финансовую помощь". А с помощью "сотрудничества в сфере оборонно-промышленного комплекса" Южная Корея, по его мнению, лишь "вносит вклад в укрепление общих оборонительных возможностей европейских стран". В то же время Чо Тхэ Ёль отметил, что перенос новой администрацией США фокуса своей внешней политики "с Европы на Китай" не только не ослабит готовности Вашингтона действовать в соответствии со своими союзническими обязательствами перед Сеулом, но и "автоматически и естественным образом повысит запрос на большую роль Южной Кореи в решении региональных и межрегиональных угроз безопасности". К последним южнокорейский министр отнес и военное сотрудничество между Пхеньяном и Москвой. Россия и КНДР в ходе визита Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня 2024 года заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Четвертая статья договора предполагает, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны, то другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Соглашение вступило в силу 4 декабря того же года. После заключения нового договора Сеул пригрозил Москве пересмотром политики непредоставления Киеву летальных вооружений. Президент России Владимир Путин в ответ назвал возможные поставки оружия Украине "большой ошибкой" и заявил, что РФ в таком случае может принять решения, которые вряд ли понравятся руководству Южной Кореи. Он добавил, что Россия оставляет за собой "право поставлять оружие в другие регионы", не исключая и КНДР. Позже российский лидер также отмечал, что вопрос оказания взаимной военной помощи - суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права. Комментируя анонсированное в декабре 2023 года решение Сеула расширить ограничительные меры против РФ, Мария Захарова также указывала, что новые южнокорейские рестрикции нанесут ущерб практическому сотрудничеству между Россией и Республикой Корея. Она отмечала, что Москва оставляет за собой право на ответные меры, "причем не обязательно симметричного характера", призвав южнокорейцев "потом не удивляться". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250209/koreya-1998212349.html
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россия, сеул, пхеньян, владимир путин, мария захарова, сергей лавров, нато, мюнхенская конференция по безопасности
Россия, Сеул, Пхеньян, Владимир Путин, Мария Захарова, Сергей Лавров, НАТО, Мюнхенская конференция по безопасности
Сеул прокомментировал подписание соглашения по обороне между Россией и КНДР

МИД Южной Кореи: Сеул не ожидал подписания между РФ и КНДР соглашения по обороне

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Флаги России и КНДР. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В Сеуле не ожидали подписания Россией и КНДР нового договора, предполагающего обязательств по взаимной обороне, заявил на Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Кореи Чо Тхэ Ёль.
«
"В июне прошлого года, когда президент Путин посетил Пхеньян для заключения соглашения по безопасности между Россией и Северной Кореей, мы не ожидали, что оно будет подписано. Но это произошло", - сказал министр, трансляция его выступления велась на сайте конференции.
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Чо Тхэ Ёль назвал последующее развитие событий "большим удивлением" для Сеула, заявив, что благодаря сотрудничеству с Москвой Пхеньян теперь якобы "будет угрожать не только Южной Корее и Японии, но и США и другим странам".
При этом сам Сеул, по словам южнокорейского министра, оказывал и продолжит оказывать Киеву "гуманитарную и финансовую помощь". А с помощью "сотрудничества в сфере оборонно-промышленного комплекса" Южная Корея, по его мнению, лишь "вносит вклад в укрепление общих оборонительных возможностей европейских стран".
В то же время Чо Тхэ Ёль отметил, что перенос новой администрацией США фокуса своей внешней политики "с Европы на Китай" не только не ослабит готовности Вашингтона действовать в соответствии со своими союзническими обязательствами перед Сеулом, но и "автоматически и естественным образом повысит запрос на большую роль Южной Кореи в решении региональных и межрегиональных угроз безопасности". К последним южнокорейский министр отнес и военное сотрудничество между Пхеньяном и Москвой.
Россия и КНДР в ходе визита Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня 2024 года заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Четвертая статья договора предполагает, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны, то другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Соглашение вступило в силу 4 декабря того же года.
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После заключения нового договора Сеул пригрозил Москве пересмотром политики непредоставления Киеву летальных вооружений. Президент России Владимир Путин в ответ назвал возможные поставки оружия Украине "большой ошибкой" и заявил, что РФ в таком случае может принять решения, которые вряд ли понравятся руководству Южной Кореи. Он добавил, что Россия оставляет за собой "право поставлять оружие в другие регионы", не исключая и КНДР. Позже российский лидер также отмечал, что вопрос оказания взаимной военной помощи - суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права. Комментируя анонсированное в декабре 2023 года решение Сеула расширить ограничительные меры против РФ, Мария Захарова также указывала, что новые южнокорейские рестрикции нанесут ущерб практическому сотрудничеству между Россией и Республикой Корея. Она отмечала, что Москва оставляет за собой право на ответные меры, "причем не обязательно симметричного характера", призвав южнокорейцев "потом не удивляться".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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РоссияСеулПхеньянВладимир ПутинМария ЗахароваСергей ЛавровНАТОМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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