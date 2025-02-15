https://ria.ru/20250215/rosaviatsiya-1999525917.html

В семи российских городах временно ограничили работу аэропортов

В семи российских городах временно ограничили работу аэропортов - РИА Новости, 15.02.2025

В семи российских городах временно ограничили работу аэропортов

Временные ограничения ввели в семи российских аэропортах, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T07:06:00+03:00

2025-02-15T07:06:00+03:00

2025-02-15T08:20:00+03:00

астрахань

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

владикавказ

волгоград

безопасность

специальная военная операция на украине

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Временные ограничения ввели в семи российских аэропортах, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах: Астрахань (Нариманово; код ИКАО: URWA); Владикавказ (Беслан; URMO); Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW); Грозный (Северный; URMG); Калуга (Грабцево; UUBC); Саратов (Гагарин; UWSG); Ульяновск", - говорится в сообщении.Как отметило ведомство, экипажи самолетов, диспетчеры и работники воздушных гаваней принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.В Саратове из-за угрозы атак дронов задержали один рейс на прилет и еще один на вылет.Позднее стало известно, что в Волгограде и Саратове отменили введенные ограничения в 07:19 и в 07:30 мск соответственно.

https://ria.ru/20250215/pvo-1999526023.html

астрахань

владикавказ

волгоград

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

астрахань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), владикавказ, волгоград, безопасность, международная организация гражданской авиации