Рейтинг@Mail.ru
В семи российских городах временно ограничили работу аэропортов - РИА Новости, 15.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:06 15.02.2025 (обновлено: 08:20 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/rosaviatsiya-1999525917.html
В семи российских городах временно ограничили работу аэропортов
В семи российских городах временно ограничили работу аэропортов - РИА Новости, 15.02.2025
В семи российских городах временно ограничили работу аэропортов
Временные ограничения ввели в семи российских аэропортах, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T07:06:00+03:00
2025-02-15T08:20:00+03:00
астрахань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
владикавказ
волгоград
безопасность
специальная военная операция на украине
международная организация гражданской авиации
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937570494_310:154:1503:825_1920x0_80_0_0_c03f44d376628d9299ba5e6e1ee3f665.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Временные ограничения ввели в семи российских аэропортах, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах: Астрахань (Нариманово; код ИКАО: URWA); Владикавказ (Беслан; URMO); Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW); Грозный (Северный; URMG); Калуга (Грабцево; UUBC); Саратов (Гагарин; UWSG); Ульяновск", - говорится в сообщении.Как отметило ведомство, экипажи самолетов, диспетчеры и работники воздушных гаваней принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.В Саратове из-за угрозы атак дронов задержали один рейс на прилет и еще один на вылет.Позднее стало известно, что в Волгограде и Саратове отменили введенные ограничения в 07:19 и в 07:30 мск соответственно.
https://ria.ru/20250215/pvo-1999526023.html
астрахань
владикавказ
волгоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937570494_135:0:1384:937_1920x0_80_0_0_e85c8802d613eb08211aa39e424fac61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
астрахань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), владикавказ, волгоград, безопасность, международная организация гражданской авиации
Астрахань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Владикавказ, Волгоград, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Международная организация гражданской авиации
В семи российских городах временно ограничили работу аэропортов

Росавиация временно ограничила работу аэропортов в семи российских городах

CC BY-SA 4.0 / Svetlov Artem / Astrakhan airport terminal (cropped)Аэропорт Астрахани
Аэропорт Астрахани - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
CC BY-SA 4.0 / Svetlov Artem / Astrakhan airport terminal (cropped)
Аэропорт Астрахани. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Временные ограничения ввели в семи российских аэропортах, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах: Астрахань (Нариманово; код ИКАО: URWA); Владикавказ (Беслан; URMO); Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW); Грозный (Северный; URMG); Калуга (Грабцево; UUBC); Саратов (Гагарин; UWSG); Ульяновск", - говорится в сообщении.
Как отметило ведомство, экипажи самолетов, диспетчеры и работники воздушных гаваней принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.
В Саратове из-за угрозы атак дронов задержали один рейс на прилет и еще один на вылет.
Позднее стало известно, что в Волгограде и Саратове отменили введенные ограничения в 07:19 и в 07:30 мск соответственно.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Силы ПВО ночью уничтожили 40 украинских БПЛА
07:07
 
Специальная военная операция на УкраинеАстраханьФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ВладикавказВолгоградБезопасностьМеждународная организация гражданской авиации
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала