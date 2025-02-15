https://ria.ru/20250215/rosaviatsiya-1999525917.html
В семи российских городах временно ограничили работу аэропортов
В семи российских городах временно ограничили работу аэропортов - РИА Новости, 15.02.2025
В семи российских городах временно ограничили работу аэропортов
Временные ограничения ввели в семи российских аэропортах, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T07:06:00+03:00
2025-02-15T07:06:00+03:00
2025-02-15T08:20:00+03:00
астрахань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
владикавказ
волгоград
безопасность
специальная военная операция на украине
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Временные ограничения ввели в семи российских аэропортах, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах: Астрахань (Нариманово; код ИКАО: URWA); Владикавказ (Беслан; URMO); Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW); Грозный (Северный; URMG); Калуга (Грабцево; UUBC); Саратов (Гагарин; UWSG); Ульяновск", - говорится в сообщении.Как отметило ведомство, экипажи самолетов, диспетчеры и работники воздушных гаваней принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.В Саратове из-за угрозы атак дронов задержали один рейс на прилет и еще один на вылет.Позднее стало известно, что в Волгограде и Саратове отменили введенные ограничения в 07:19 и в 07:30 мск соответственно.
https://ria.ru/20250215/pvo-1999526023.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астрахань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), владикавказ, волгоград, безопасность, международная организация гражданской авиации
Астрахань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Владикавказ, Волгоград, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Международная организация гражданской авиации
В семи российских городах временно ограничили работу аэропортов
Росавиация временно ограничила работу аэропортов в семи российских городах