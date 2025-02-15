https://ria.ru/20250215/polsha-1999573295.html
Украинцы лидируют по числу иностранных осужденных в Польше, сообщает RMF FM
Украинцы лидируют по числу иностранных осужденных в Польше, сообщает RMF FM - РИА Новости, 15.02.2025
Украинцы лидируют по числу иностранных осужденных в Польше, сообщает RMF FM
Граждане Украины составляют более половины иностранных заключенных в польских тюрьмах, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T14:52:00+03:00
2025-02-15T14:52:00+03:00
2025-02-15T14:52:00+03:00
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здоровье - общество
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молдавия
томаш семоняк
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ВАРШАВА, 15 фев – РИА Новости. Граждане Украины составляют более половины иностранных заключенных в польских тюрьмах, сообщает радиостанция RMF FM. Глава МВД Польши Томаш Семоняк 4 февраля заявил, что уровень преступности вырос в стране из-за иностранцев. По данным радиостанции, в следственных изоляторах и исправительных учреждениях во всей Польше находятся почти 70 тысяч заключенных. "В польских следственных изоляторах и исправительных учреждениях - по состоянию на 31 января 2025 года – содержатся 2575 иностранцев из 78 стран мира. Среди них больше всего украинцев (1313), грузин (305) и белорусов (140)", - говорится в сообщении. Далее по количеству заключенных следуют граждане Молдавии (106), России (82), Румынии (53), Армении (44), Литвы (41), Болгарии (39), Чехии (28), Германии (24), Нигерии (21), Турции (20), Колумбии (18), Туркменистана (19) и Узбекистана (19), Словакии (16), Вьетнама (12) Казахстана (12). При этом, гражданство 60 заключенных иностранцев остается неустановленным, а пятеро заключенных являются лицами без гражданства. По данным радиостанции, список преступлений, за которые иностранцы отбывают наказание в Польше, очень обширен. Среди них преступления против имущества, жизни и здоровья, ДТП с тяжелыми последствиями, кражи и грабежи.
https://ria.ru/20250204/glava-1997331506.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, здоровье - общество, польша, украина, молдавия, томаш семоняк
В мире, Здоровье - Общество, Польша, Украина, Молдавия, Томаш Семоняк
Украинцы лидируют по числу иностранных осужденных в Польше, сообщает RMF FM
RMF FM: украинцы составляют более половины иностранцев в польских тюрьмах