https://ria.ru/20250215/polsha-1999573295.html

Украинцы лидируют по числу иностранных осужденных в Польше, сообщает RMF FM

Украинцы лидируют по числу иностранных осужденных в Польше, сообщает RMF FM - РИА Новости, 15.02.2025

Украинцы лидируют по числу иностранных осужденных в Польше, сообщает RMF FM

Граждане Украины составляют более половины иностранных заключенных в польских тюрьмах, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T14:52:00+03:00

2025-02-15T14:52:00+03:00

2025-02-15T14:52:00+03:00

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ВАРШАВА, 15 фев – РИА Новости. Граждане Украины составляют более половины иностранных заключенных в польских тюрьмах, сообщает радиостанция RMF FM. Глава МВД Польши Томаш Семоняк 4 февраля заявил, что уровень преступности вырос в стране из-за иностранцев. По данным радиостанции, в следственных изоляторах и исправительных учреждениях во всей Польше находятся почти 70 тысяч заключенных. "В польских следственных изоляторах и исправительных учреждениях - по состоянию на 31 января 2025 года – содержатся 2575 иностранцев из 78 стран мира. Среди них больше всего украинцев (1313), грузин (305) и белорусов (140)", - говорится в сообщении. Далее по количеству заключенных следуют граждане Молдавии (106), России (82), Румынии (53), Армении (44), Литвы (41), Болгарии (39), Чехии (28), Германии (24), Нигерии (21), Турции (20), Колумбии (18), Туркменистана (19) и Узбекистана (19), Словакии (16), Вьетнама (12) Казахстана (12). При этом, гражданство 60 заключенных иностранцев остается неустановленным, а пятеро заключенных являются лицами без гражданства. По данным радиостанции, список преступлений, за которые иностранцы отбывают наказание в Польше, очень обширен. Среди них преступления против имущества, жизни и здоровья, ДТП с тяжелыми последствиями, кражи и грабежи.

https://ria.ru/20250204/glava-1997331506.html

https://ria.ru/20250102/povestki-1992343840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, польша, украина, молдавия, томаш семоняк