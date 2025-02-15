https://ria.ru/20250215/pogoda-1999515644.html

Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 15.02.2025

Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Температура на следующей неделе будет заметно ниже нормы на европейской части РФ, ко вторнику в Москве похолодает до минус 16 градусов, при этом на юге... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T02:56:00+03:00

2025-02-15T02:56:00+03:00

2025-02-15T02:57:00+03:00

общество

россия

москва

санкт-петербург

роман вильфанд

гидрометцентр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931666864_0:293:3076:2024_1920x0_80_0_0_a319b64755baddf7034f2759d17b1445.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Температура на следующей неделе будет заметно ниже нормы на европейской части РФ, ко вторнику в Москве похолодает до минус 16 градусов, при этом на юге Центральной России и в Санкт-Петербурге будет еще холоднее на 1-2 градуса, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Наступила настоящая зима. Во многих регионах европейской России температура будет заметно ниже нормы… В Москве в субботу температура будет на 3 градуса ниже нормы, с воскресенья по вторник – на 4-5 градусов, потому что воздушные массы сейчас перемещаются с севера", - сказал Вильфанд. По его словам, в субботу ночью в Москве будет минус 9 – минус 11 градусов, в воскресенье столбик термометра опустится до минус 13, в понедельник - до минус 15, во вторник – до минус 16. "На северо-западе европейской России, скажем, в Санкт-Петербурге температура еще ниже на 1-2 градуса. Как это ни покажется странным, даже на юге Центрального федерального округа – в Тамбовской, Белгородской, Воронежской, Липецкой областях - температура тоже ниже, чем в Москве, на 1-2 градуса", - сообщил метеоролог.

https://ria.ru/20250129/zima-1995982258.html

https://ria.ru/20250131/zima-1996673661.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, москва, санкт-петербург, роман вильфанд, гидрометцентр