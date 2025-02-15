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Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 15.02.2025
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02:56 15.02.2025 (обновлено: 02:57 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/pogoda-1999515644.html
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 15.02.2025
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Температура на следующей неделе будет заметно ниже нормы на европейской части РФ, ко вторнику в Москве похолодает до минус 16 градусов, при этом на юге... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T02:56:00+03:00
2025-02-15T02:57:00+03:00
общество
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москва
санкт-петербург
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Температура на следующей неделе будет заметно ниже нормы на европейской части РФ, ко вторнику в Москве похолодает до минус 16 градусов, при этом на юге Центральной России и в Санкт-Петербурге будет еще холоднее на 1-2 градуса, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Наступила настоящая зима. Во многих регионах европейской России температура будет заметно ниже нормы… В Москве в субботу температура будет на 3 градуса ниже нормы, с воскресенья по вторник – на 4-5 градусов, потому что воздушные массы сейчас перемещаются с севера", - сказал Вильфанд. По его словам, в субботу ночью в Москве будет минус 9 – минус 11 градусов, в воскресенье столбик термометра опустится до минус 13, в понедельник - до минус 15, во вторник – до минус 16. "На северо-западе европейской России, скажем, в Санкт-Петербурге температура еще ниже на 1-2 градуса. Как это ни покажется странным, даже на юге Центрального федерального округа – в Тамбовской, Белгородской, Воронежской, Липецкой областях - температура тоже ниже, чем в Москве, на 1-2 градуса", - сообщил метеоролог.
https://ria.ru/20250129/zima-1995982258.html
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общество, россия, москва, санкт-петербург, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Метеоролог Вильфанд: на следующей неделе в Москве похолодает до минус 16

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПрохожий идет по пешеходной дорожке в центре Москвы
Прохожий идет по пешеходной дорожке в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Прохожий идет по пешеходной дорожке в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Температура на следующей неделе будет заметно ниже нормы на европейской части РФ, ко вторнику в Москве похолодает до минус 16 градусов, при этом на юге Центральной России и в Санкт-Петербурге будет еще холоднее на 1-2 градуса, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Наступила настоящая зима. Во многих регионах европейской России температура будет заметно ниже нормы… В Москве в субботу температура будет на 3 градуса ниже нормы, с воскресенья по вторник – на 4-5 градусов, потому что воздушные массы сейчас перемещаются с севера", - сказал Вильфанд.
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По его словам, в субботу ночью в Москве будет минус 9 – минус 11 градусов, в воскресенье столбик термометра опустится до минус 13, в понедельник - до минус 15, во вторник – до минус 16.
"На северо-западе европейской России, скажем, в Санкт-Петербурге температура еще ниже на 1-2 градуса. Как это ни покажется странным, даже на юге Центрального федерального округа – в Тамбовской, Белгородской, Воронежской, Липецкой областях - температура тоже ниже, чем в Москве, на 1-2 градуса", - сообщил метеоролог.
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