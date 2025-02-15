https://ria.ru/20250215/pogoda-1999515644.html
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 15.02.2025
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Температура на следующей неделе будет заметно ниже нормы на европейской части РФ, ко вторнику в Москве похолодает до минус 16 градусов, при этом на юге... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T02:56:00+03:00
2025-02-15T02:56:00+03:00
2025-02-15T02:57:00+03:00
общество
россия
москва
санкт-петербург
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931666864_0:293:3076:2024_1920x0_80_0_0_a319b64755baddf7034f2759d17b1445.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Температура на следующей неделе будет заметно ниже нормы на европейской части РФ, ко вторнику в Москве похолодает до минус 16 градусов, при этом на юге Центральной России и в Санкт-Петербурге будет еще холоднее на 1-2 градуса, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Наступила настоящая зима. Во многих регионах европейской России температура будет заметно ниже нормы… В Москве в субботу температура будет на 3 градуса ниже нормы, с воскресенья по вторник – на 4-5 градусов, потому что воздушные массы сейчас перемещаются с севера", - сказал Вильфанд. По его словам, в субботу ночью в Москве будет минус 9 – минус 11 градусов, в воскресенье столбик термометра опустится до минус 13, в понедельник - до минус 15, во вторник – до минус 16. "На северо-западе европейской России, скажем, в Санкт-Петербурге температура еще ниже на 1-2 градуса. Как это ни покажется странным, даже на юге Центрального федерального округа – в Тамбовской, Белгородской, Воронежской, Липецкой областях - температура тоже ниже, чем в Москве, на 1-2 градуса", - сообщил метеоролог.
https://ria.ru/20250129/zima-1995982258.html
https://ria.ru/20250131/zima-1996673661.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931666864_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_7c44a58eaba1c54ff4333012229afb0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, санкт-петербург, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Метеоролог Вильфанд: на следующей неделе в Москве похолодает до минус 16