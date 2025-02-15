В Петербурге повздорившему с прохожим пенсионеру прыснули аэрозолем в лицо
В Петербурге пенсионер, повздоривший с прохожим из-за собаки, получил ожог глаз
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции в Санкт-Петербурге
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев - РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, повздоривший с прохожим из-за того, что тот выгуливал свою собаку в неположенном месте, получил ожог глаз после того, как хозяин животного выстрелил в него из аэрозольного устройства, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Отмечается, что в субботу в полицию Невского района обратился местный житель, сообщивший о том, что накануне утром возле дома №8 по проспекту Солидарности неизвестный выстрелил ему в лицо из аэрозольного устройства. Позже больница направила в полицию телефонограмму об обращении за медпомощью мужчины с ожогом глаз, которого впоследствии отпустили на амбулаторное лечение.
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"Сотрудниками полиции установлено, что между двумя мужчинами произошел словесный конфликт из-за выгула собаки в неположенном месте. В результате конфликта неизвестный выстрелил из аэрозольного устройства дозированного распыления в сторону 48-летнего петербуржца, после чего со своим питомцем скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.
Правоохранители оперативно задержали подозреваемого в причастности к этому инциденту, который оказался пенсионером. Он доставлен в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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