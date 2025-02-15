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Орбан уверен, что Запад оставит Украину одну без поддержки - РИА Новости, 15.02.2025
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02:05 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/orban-1999514258.html
Орбан уверен, что Запад оставит Украину одну без поддержки
Орбан уверен, что Запад оставит Украину одну без поддержки - РИА Новости, 15.02.2025
Орбан уверен, что Запад оставит Украину одну без поддержки
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что рано или поздно Запад оставит Украину одну без поддержки, потому что последние 70 лет постоянно... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T02:05:00+03:00
2025-02-15T02:05:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 15 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что рано или поздно Запад оставит Украину одну без поддержки, потому что последние 70 лет постоянно так поступал, верить ему было ошибкой Киева. "Я думаю, что с их (Украины - ред.) стороны было непонимание истинных намерений Запада. Они думали, что Запад будет поддерживать их вечно... Если вы хорошо понимаете историю западной политики, это заблуждение. Это не то, что Запад делал последние 70 лет. Поэтому я уверен, что рано или поздно их оставят одних. И скажут: ребята, война окончена, финансовая поддержка окончена, военная поддержка окончена, давайте заключим сделку", - сказал Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Интервью опубликовано на сайте Карлсона. По его словам, Запад в таком случае объяснит Украине, что "не хотел бы рисковать Третьей мировой войной и прямым военным конфликтом с Россией". Венгерский премьер также выразил обеспокоенность судьбой поставленных Украине огромных объемов западного вооружения, подчеркнув, что по окончании конфликта у Запада будет "проблема под названием Украина". На вопрос Карлсона, почему в марте 2022 года администрацией экс-президента США Джо Байдена и экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном было сорвано мирное соглашение по Украине, Орбан ответил, что готов будет рассказать, только "когда выйдет на пенсию". Ранее Орбан заявил, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену. Венгерский премьер также неоднократно отмечал, что экономика Украины рухнула и существует только за счет финансирования Европы и США.
https://ria.ru/20241108/orban-1982756507.html
https://ria.ru/20241025/orban-1979980693.html
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украина, сша, европа, виктор орбан, такер карлсон, джо байден, в мире
Украина, США, Европа, Виктор Орбан, Такер Карлсон, Джо Байден, В мире
Орбан уверен, что Запад оставит Украину одну без поддержки

Орбан: Запад оставит Украину без поддержки, потому что всегда так делал

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 15 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что рано или поздно Запад оставит Украину одну без поддержки, потому что последние 70 лет постоянно так поступал, верить ему было ошибкой Киева.
"Я думаю, что с их (Украины - ред.) стороны было непонимание истинных намерений Запада. Они думали, что Запад будет поддерживать их вечно... Если вы хорошо понимаете историю западной политики, это заблуждение. Это не то, что Запад делал последние 70 лет. Поэтому я уверен, что рано или поздно их оставят одних. И скажут: ребята, война окончена, финансовая поддержка окончена, военная поддержка окончена, давайте заключим сделку", - сказал Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Интервью опубликовано на сайте Карлсона.
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По его словам, Запад в таком случае объяснит Украине, что "не хотел бы рисковать Третьей мировой войной и прямым военным конфликтом с Россией".
Венгерский премьер также выразил обеспокоенность судьбой поставленных Украине огромных объемов западного вооружения, подчеркнув, что по окончании конфликта у Запада будет "проблема под названием Украина".
На вопрос Карлсона, почему в марте 2022 года администрацией экс-президента США Джо Байдена и экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном было сорвано мирное соглашение по Украине, Орбан ответил, что готов будет рассказать, только "когда выйдет на пенсию".
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Ранее Орбан заявил, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели".
По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.
Венгерский премьер также неоднократно отмечал, что экономика Украины рухнула и существует только за счет финансирования Европы и США.
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