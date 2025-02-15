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Косачев оценил итоги конференции в Мюнхене - РИА Новости, 15.02.2025
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07:50 15.02.2025 (обновлено: 07:55 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/kosachev-1999529209.html
Косачев оценил итоги конференции в Мюнхене
Косачев оценил итоги конференции в Мюнхене - РИА Новости, 15.02.2025
Косачев оценил итоги конференции в Мюнхене
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя Мюнхенскую конференцию по безопасности, заявил в своем Telegram-канале, что коллективного Запада... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T07:50:00+03:00
2025-02-15T07:55:00+03:00
в мире
мюнхен
россия
сша
константин косачев
совет федерации рф
нато
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя Мюнхенскую конференцию по безопасности, заявил в своем Telegram-канале, что коллективного Запада больше не существует. "Коллективного Запада больше не существует. Именно так можно обозначить исход ещё не закончившейся, но уже провалившейся Мюнхенской конференции по безопасности", - написал сенатор. Косачев отметил, что конференция была создана в 1963 году, спустя несколько месяцев после Карибского кризиса, "с тем, чтобы зацементировать идеологическое единство Запада", а потом она стала главной площадкой, где американские лидеры НАТО обучали своих европейских союзников навыкам трансатлантической солидарности. "Солидарность - красивое слово. Но со временем для коллективного Запада эта концепция выродилась в примитивное "рука руку моет", когда любые нарушения права вовне и любые безумства внутри сходили с рук нарушителям по принципу "это наш сукин сын", - подчеркнул он. Косачев уточняет, что по завершении "холодной войны" коллективный Запад превратился в монстра и стал представлять угрозу для мира, реально генерируя всё новые и новые проблемы для человечества. "Об этом блестяще сказал в 2007 году на той же Мюнхенской конференции президент России. Была предложена реальная альтернатива. Но коллективщики претворились глухими и слепыми, продолжая при этом претендовать на роль всемирных поводырей", - добавил он. По мнению сенатора, спустя 18 лет "трещина превратилась в пропасть", и коллективного Запада больше нет, а "его похороны произошли на 61-й Мюнхенской конференции". "Но это не значит, что исчезли угрозы. Они просто становятся более вариативными. Принцип новой администрации США "а табачок врозь" - пока ещё не про более справедливое мироустройство. Он - про перераспределение ролей и кормовых баз. Где каждому предлагается быть за себя, ведь отныне никто - за всех. Что по сути несет не меньшие риски, чем однополярный мир", - добавляет он. Косачев уточняет, что реальная многополярность существует только в проектах, но речь о них идёт не в Мюнхене. Появляются альтернативные площадки, и сенатор это называет положительным моментом, подчёркивая, что "коллективный Запад мертв - а мы ещё нет". В Мюнхене 14-16 февраля проходит 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждают актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.
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в мире, мюнхен, россия, сша, константин косачев, совет федерации рф, нато, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Мюнхен, Россия, США, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, НАТО, Мюнхенская конференция по безопасности
Косачев оценил итоги конференции в Мюнхене

Косачев: коллективного Запада больше не существует

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Константин Косачев . Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя Мюнхенскую конференцию по безопасности, заявил в своем Telegram-канале, что коллективного Запада больше не существует.
"Коллективного Запада больше не существует. Именно так можно обозначить исход ещё не закончившейся, но уже провалившейся Мюнхенской конференции по безопасности", - написал сенатор.
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Косачев отметил, что конференция была создана в 1963 году, спустя несколько месяцев после Карибского кризиса, "с тем, чтобы зацементировать идеологическое единство Запада", а потом она стала главной площадкой, где американские лидеры НАТО обучали своих европейских союзников навыкам трансатлантической солидарности.
"Солидарность - красивое слово. Но со временем для коллективного Запада эта концепция выродилась в примитивное "рука руку моет", когда любые нарушения права вовне и любые безумства внутри сходили с рук нарушителям по принципу "это наш сукин сын", - подчеркнул он.
Косачев уточняет, что по завершении "холодной войны" коллективный Запад превратился в монстра и стал представлять угрозу для мира, реально генерируя всё новые и новые проблемы для человечества.
"Об этом блестяще сказал в 2007 году на той же Мюнхенской конференции президент России. Была предложена реальная альтернатива. Но коллективщики претворились глухими и слепыми, продолжая при этом претендовать на роль всемирных поводырей", - добавил он.
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По мнению сенатора, спустя 18 лет "трещина превратилась в пропасть", и коллективного Запада больше нет, а "его похороны произошли на 61-й Мюнхенской конференции".
"Но это не значит, что исчезли угрозы. Они просто становятся более вариативными. Принцип новой администрации США "а табачок врозь" - пока ещё не про более справедливое мироустройство. Он - про перераспределение ролей и кормовых баз. Где каждому предлагается быть за себя, ведь отныне никто - за всех. Что по сути несет не меньшие риски, чем однополярный мир", - добавляет он.
Косачев уточняет, что реальная многополярность существует только в проектах, но речь о них идёт не в Мюнхене. Появляются альтернативные площадки, и сенатор это называет положительным моментом, подчёркивая, что "коллективный Запад мертв - а мы ещё нет".
В Мюнхене 14-16 февраля проходит 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждают актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.
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В миреМюнхенРоссияСШАКонстантин КосачевСовет Федерации РФНАТОМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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