https://ria.ru/20250215/kazahstan-1999526349.html

Землетрясение ощутили жители двух областей на востоке Казахстана

Землетрясение ощутили жители двух областей на востоке Казахстана - РИА Новости, 15.02.2025

Землетрясение ощутили жители двух областей на востоке Казахстана

Подземные толчки интенсивностью до 3 баллов почувствовали жители Восточно-Казахстанской и Абайской областей, очаг землетрясения располагался на территории... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T07:11:00+03:00

2025-02-15T07:11:00+03:00

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АЛМА-АТА, 15 фев – РИА Новости. Подземные толчки интенсивностью до 3 баллов почувствовали жители Восточно-Казахстанской и Абайской областей, очаг землетрясения располагался на территории России, сообщает в субботу пресс-служба МЧС Казахстана. "Сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" МЧС Казахстана 15 февраля 2025 года в 06 час 52 минуты по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Очаг землетрясения располагается на территории Российской Федерации в 1225 километрах на северо-восток от города Алматы. Расчетная интенсивность в баллах на территории Восточно-Казахстанской области составила: село Катон-Карагай 3.0 балла, село Маркаколь 3.0 балла, село Улькен-Нарын 3.0 балла, город Алтай (Зыряновск) 3.0 балла, село Буран 3.0 балла, город Риддер (Лениногорск) 2.0 балла, город Зайсан 3.0 балла, село Куршим (Курчум) 3.0 балла, село Самарское 3.0 балла", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спасательного ведомства. Жители разных частей Абайской области ощутили толчки, не превышающие двух баллов. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Обстановка в регионах стабильная, уточняет ведомство. Также сообщается, что специалисты "Казселезащиты" провели в областях мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. По результатам осмотра повреждений не обнаружено, объекты функционируют в штатном режиме.

https://ria.ru/20250215/zemletryasenie-1999521899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казахстан, россия, астана, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире