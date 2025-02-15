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Землетрясение ощутили жители двух областей на востоке Казахстана
Землетрясение ощутили жители двух областей на востоке Казахстана - РИА Новости, 15.02.2025
Землетрясение ощутили жители двух областей на востоке Казахстана
Подземные толчки интенсивностью до 3 баллов почувствовали жители Восточно-Казахстанской и Абайской областей, очаг землетрясения располагался на территории... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T07:11:00+03:00
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2025-02-15T07:11:00+03:00
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АЛМА-АТА, 15 фев – РИА Новости. Подземные толчки интенсивностью до 3 баллов почувствовали жители Восточно-Казахстанской и Абайской областей, очаг землетрясения располагался на территории России, сообщает в субботу пресс-служба МЧС Казахстана. "Сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" МЧС Казахстана 15 февраля 2025 года в 06 час 52 минуты по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Очаг землетрясения располагается на территории Российской Федерации в 1225 километрах на северо-восток от города Алматы. Расчетная интенсивность в баллах на территории Восточно-Казахстанской области составила: село Катон-Карагай 3.0 балла, село Маркаколь 3.0 балла, село Улькен-Нарын 3.0 балла, город Алтай (Зыряновск) 3.0 балла, село Буран 3.0 балла, город Риддер (Лениногорск) 2.0 балла, город Зайсан 3.0 балла, село Куршим (Курчум) 3.0 балла, село Самарское 3.0 балла", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спасательного ведомства. Жители разных частей Абайской области ощутили толчки, не превышающие двух баллов. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Обстановка в регионах стабильная, уточняет ведомство. Также сообщается, что специалисты "Казселезащиты" провели в областях мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. По результатам осмотра повреждений не обнаружено, объекты функционируют в штатном режиме.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, россия, астана, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Казахстан, Россия, Астана, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
Землетрясение ощутили жители двух областей на востоке Казахстана
Жители Восточно-Казахстанской и Абайской областей ощутили подземные толчки