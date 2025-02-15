https://ria.ru/20250215/groznyy-1999616111.html

Грозный официально получил статус культурной столицы России

Грозный официально получил статус культурной столицы России - РИА Новости, 15.02.2025

Грозный официально получил статус культурной столицы России

Грозный официально получил статус "Культурной столицы" России, торжественная церемония открытия прошла в субботу, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T20:59:00+03:00

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2025-02-15T20:59:00+03:00

россия

грозный

рамзан кадыров

магомед даудов

николай новичков

президентский фонд культурных инициатив

госдума рф

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 15 фев - РИА Новости. Грозный официально получил статус "Культурной столицы" России, торжественная церемония открытия прошла в субботу, сообщает корреспондент РИА Новости. Федеральный конкурс "Культурная столица года" организован Фондом развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий "Культурная столица" при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. В 2024 году статус "Культурной столицы" принадлежал Нижнему Новгороду, в текущем - Грозному. Оба города стали победителями первого конкурса городов России "Культурная столица года" в 2023 году. "Сегодня мы даем старт еще одному важному для нашего региона событию: город Грозный — культурная столица России 2025 года. В течение этого года планируется провести не менее 200 мероприятий для гостей и жителей нашей республики. Высокое звание — культурная столица России накладывает большую ответственность. Уверен, историческое и культурное наследие народов Чеченской Республики не оставит никого равнодушным", - зачитал приветственный адрес главы Чечни Рамзана Кадырова председатель правительства республики Магомед Даудов. Депутат Госдумы, председатель оргкомитета конкурса "Культурная столица года" Николай Новичков выразил уверенность, что города, которые станут культурными столицами в последующие годы, будут во многом ориентироваться на успехи, достижения и победы Чечни и города Грозного. "Для нас признать город Грозный культурной столицей 2025 года – это огромная честь… Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, наш верховный главнокомандующий, сказал, что Россия - это отдельная цивилизация. Я позволю себе добавить, что эта цивилизация основана на великой культуре, и как нигде, в Чеченской Республике, культуре, традициям, духовности уделяется особое внимание", - сказал он.

https://ria.ru/20250101/kadyrov-1992230442.html

https://ria.ru/20241219/groznyy-1990146777.html

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россия, грозный, рамзан кадыров, магомед даудов, николай новичков , президентский фонд культурных инициатив, госдума рф, чеченская республика (чечня)