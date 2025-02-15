Грозный официально получил статус культурной столицы России
Грозный официально получил статус культурной столицы России в 2025 году
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНочной Грозный, вид на небоскребы и мечеть "Сердце Чечни", Чеченская Республика
Ночной Грозный, вид на небоскребы и мечеть "Сердце Чечни", Чеченская Республика. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 15 фев - РИА Новости. Грозный официально получил статус "Культурной столицы" России, торжественная церемония открытия прошла в субботу, сообщает корреспондент РИА Новости.
Федеральный конкурс "Культурная столица года" организован Фондом развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий "Культурная столица" при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. В 2024 году статус "Культурной столицы" принадлежал Нижнему Новгороду, в текущем - Грозному. Оба города стали победителями первого конкурса городов России "Культурная столица года" в 2023 году.
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"Сегодня мы даем старт еще одному важному для нашего региона событию: город Грозный — культурная столица России 2025 года. В течение этого года планируется провести не менее 200 мероприятий для гостей и жителей нашей республики. Высокое звание — культурная столица России накладывает большую ответственность. Уверен, историческое и культурное наследие народов Чеченской Республики не оставит никого равнодушным", - зачитал приветственный адрес главы Чечни Рамзана Кадырова председатель правительства республики Магомед Даудов.
Депутат Госдумы, председатель оргкомитета конкурса "Культурная столица года" Николай Новичков выразил уверенность, что города, которые станут культурными столицами в последующие годы, будут во многом ориентироваться на успехи, достижения и победы Чечни и города Грозного.
"Для нас признать город Грозный культурной столицей 2025 года – это огромная честь… Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, наш верховный главнокомандующий, сказал, что Россия - это отдельная цивилизация. Я позволю себе добавить, что эта цивилизация основана на великой культуре, и как нигде, в Чеченской Республике, культуре, традициям, духовности уделяется особое внимание", - сказал он.
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