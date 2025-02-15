https://ria.ru/20250215/gagauziya-1999575095.html
Гагаузия попросила Молдавию восстановить авиасообщение с Россией
Гагаузия попросила Молдавию восстановить авиасообщение с Россией - РИА Новости, 15.02.2025
Гагаузия попросила Молдавию восстановить авиасообщение с Россией
Парламент Гагаузской автономии в составе Молдавии просит руководство страны восстановить авиасообщение с Россией, заявил спикер Народного собрания Дмитрий... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T15:04:00+03:00
2025-02-15T15:04:00+03:00
2025-02-15T15:28:00+03:00
россия
молдавия
кишинев
дмитрий константинов
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КИШИНЕВ, 15 фев — РИА Новости. Парламент Гагаузской автономии в составе Молдавии просит руководство страны восстановить авиасообщение с Россией, заявил спикер Народного собрания Дмитрий Константинов на съезде депутатов."У меня обращение к властям Молдавии! Меня просят те, чьи родственники работают в России и тратят огромные деньги за перелеты и переезды. И мы хотим обратиться к руководству Молдавии об открытии прямого сообщения с Россией! Не пропускаете российские авиалинии — есть турецкие! Можно решить этот вопрос! Нужна только воля", — сказал он. По словам, Константинова, только обычные люди страдают от отсутствия рейсов."Я думаю, что этот вопрос вообще простой. Его можно одним щелчком просто решить. Желание необходимо с той стороны, и все", — добавил спикер. Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию.В конце февраля 2022 года республика приостановила авиасообщение с Россией. В органе гражданской авиации пояснили, что воздушное пространство страны частично открыли в западном направлении, что позволило возобновить регулярные пассажирские рейсы из Кишинева. Но воздушное пространство Украины и Европейского союза остается закрытым для российских авиакомпаний. В свою очередь, и молдавские компании не могут совершать прямые рейсы в Россию.
https://ria.ru/20250202/gutsul-1996934894.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, молдавия, кишинев, дмитрий константинов
Россия, Молдавия, Кишинев, Дмитрий Константинов
Гагаузия попросила Молдавию восстановить авиасообщение с Россией
Парламент Гагаузии попросил власти Молдавии восстановить авиасообщение с Россией
КИШИНЕВ, 15 фев — РИА Новости. Парламент Гагаузской автономии в составе Молдавии просит руководство страны восстановить авиасообщение с Россией, заявил спикер Народного собрания Дмитрий Константинов на съезде депутатов.
"У меня обращение к властям Молдавии! Меня просят те, чьи родственники работают в России
и тратят огромные деньги за перелеты и переезды. И мы хотим обратиться к руководству Молдавии об открытии прямого сообщения с Россией! Не пропускаете российские авиалинии — есть турецкие! Можно решить этот вопрос! Нужна только воля", — сказал он.
По словам, Константинова, только обычные люди страдают от отсутствия рейсов.
"Я думаю, что этот вопрос вообще простой. Его можно одним щелчком просто решить. Желание необходимо с той стороны, и все", — добавил спикер.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию.
В конце февраля 2022 года республика приостановила авиасообщение с Россией. В органе гражданской авиации пояснили, что воздушное пространство страны частично открыли в западном направлении, что позволило возобновить регулярные пассажирские рейсы из Кишинева
. Но воздушное пространство Украины
и Европейского союза остается закрытым для российских авиакомпаний. В свою очередь, и молдавские компании не могут совершать прямые рейсы в Россию.