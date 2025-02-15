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Евросоюз намерен сконцентрироваться на собственной обороне - РИА Новости, 15.02.2025
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14:28 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/es-1999570902.html
Евросоюз намерен сконцентрироваться на собственной обороне
Евросоюз намерен сконцентрироваться на собственной обороне - РИА Новости, 15.02.2025
Евросоюз намерен сконцентрироваться на собственной обороне
Европейские страны уже увеличили расходы на оборону и нарастили их до 2% ВВП, но в ближайшие годы Евросоюз намерен сконцентрироваться на создании "оборонного... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T14:28:00+03:00
2025-02-15T14:28:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Европейские страны уже увеличили расходы на оборону и нарастили их до 2% ВВП, но в ближайшие годы Евросоюз намерен сконцентрироваться на создании "оборонного союза" для укрепления собственной безопасности, заявил на Мюнхенской конференции глава Евросовета Антониу Кошта. "В Версале в 2022 году все государства-члены ЕС решили эффективно реализовать проект по созданию Европы, сконцентрированной на обороне. Наши расходы на оборону выросли на 30% с 2021 года. Страны Европейского союза, входящие в НАТО, теперь тратят в среднем 2% на оборону. Но мы сделаем больше. Европейский союз по своей сути является мирным проектом. Но мы знаем, что мир без эффективной обороны — это иллюзия. Две недели назад я собрал лидеров Европейского союза, чтобы дать политические указания Еврокомиссии и представителю ЕС относительно возможностей Европейского союза в области обороны. Мы сможем этого добиться", - заявил Кошта. Он подчеркнул, что ЕС будет выстраивать собственную оборону в сотрудничестве с Великобританией и НАТО и ставит "оборону в приоритет в повестке". Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что ЕС должен тратить "на сотни миллиардов евро больше на оборону ежегодно".
https://ria.ru/20250215/zhirinovskij-1999517608.html
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в мире, версаль, европа, великобритания, антониу кошта, урсула фон дер ляйен, евросоюз, нато, еврокомиссия, евросовет
В мире, Версаль, Европа, Великобритания, Антониу Кошта, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия, Евросовет
Евросоюз намерен сконцентрироваться на собственной обороне

Глава Евросовета Кошта: ЕС нарастил расходы на оборону до двух процентов ВВП

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Европейские страны уже увеличили расходы на оборону и нарастили их до 2% ВВП, но в ближайшие годы Евросоюз намерен сконцентрироваться на создании "оборонного союза" для укрепления собственной безопасности, заявил на Мюнхенской конференции глава Евросовета Антониу Кошта.
Версале в 2022 году все государства-члены ЕС решили эффективно реализовать проект по созданию Европы, сконцентрированной на обороне. Наши расходы на оборону выросли на 30% с 2021 года. Страны Европейского союза, входящие в НАТО, теперь тратят в среднем 2% на оборону. Но мы сделаем больше. Европейский союз по своей сути является мирным проектом. Но мы знаем, что мир без эффективной обороны — это иллюзия. Две недели назад я собрал лидеров Европейского союза, чтобы дать политические указания Еврокомиссии и представителю ЕС относительно возможностей Европейского союза в области обороны. Мы сможем этого добиться", - заявил Кошта.
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Он подчеркнул, что ЕС будет выстраивать собственную оборону в сотрудничестве с Великобританией и НАТО и ставит "оборону в приоритет в повестке".
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что ЕС должен тратить "на сотни миллиардов евро больше на оборону ежегодно".
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В миреВерсальЕвропаВеликобританияАнтониу КоштаУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзНАТОЕврокомиссияЕвросовет
 
 
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