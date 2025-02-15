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В Ленинградской области легковушка столкнулась с автобусом - РИА Новости, 15.02.2025
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18:52 15.02.2025 (обновлено: 18:58 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/dtp-1999602632.html
В Ленинградской области легковушка столкнулась с автобусом
В Ленинградской области легковушка столкнулась с автобусом - РИА Новости, 15.02.2025
В Ленинградской области легковушка столкнулась с автобусом
Легковой автомобиль столкнулся на встречной полосе с автобусом в деревне Гостилицы в Ленинградской области, пострадали три человека, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T18:52:00+03:00
2025-02-15T18:58:00+03:00
происшествия
авто
ленинградская область
ломоносовский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся на встречной полосе с автобусом в деревне Гостилицы в Ленинградской области, пострадали три человека, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как сообщает ведомство, авария произошла в субботу днем в деревне Гостилицы Ломоносовского района, когда водитель Suzuki не справился с управлением и на встречной полосе столкнулся с автобусом маршрута №639. "По предварительным данным, в результате ДТП пострадал водитель иномарки, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Пострадали и двое пассажиров автобуса - 17-летняя девочка госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, 52-летняя женщина после оказания медицинской помощи была отпущена домой в удовлетворительном состоянии", – говорится в сообщении. По факту ДТП проводится проверка.
https://ria.ru/20250214/dtp-1999304126.html
ленинградская область
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происшествия, авто, ленинградская область, ломоносовский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Ленинградская область, Ломоносовский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ленинградской области легковушка столкнулась с автобусом

В Ленинградской области три человека пострадали в ДТП автобуса и легковушки

© Фото : ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиНа месте ДТП с автобусом в деревне Гостилицы Ленинградской области
На месте ДТП с автобусом в деревне Гостилицы Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© Фото : ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
На месте ДТП с автобусом в деревне Гостилицы Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся на встречной полосе с автобусом в деревне Гостилицы в Ленинградской области, пострадали три человека, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как сообщает ведомство, авария произошла в субботу днем в деревне Гостилицы Ломоносовского района, когда водитель Suzuki не справился с управлением и на встречной полосе столкнулся с автобусом маршрута №639.
«
"По предварительным данным, в результате ДТП пострадал водитель иномарки, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Пострадали и двое пассажиров автобуса - 17-летняя девочка госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, 52-летняя женщина после оказания медицинской помощи была отпущена домой в удовлетворительном состоянии", – говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка.
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14 февраля, 10:14
 
ПроисшествияАвтоЛенинградская областьЛомоносовский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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