https://ria.ru/20250215/dtp-1999602632.html

В Ленинградской области легковушка столкнулась с автобусом

В Ленинградской области легковушка столкнулась с автобусом - РИА Новости, 15.02.2025

В Ленинградской области легковушка столкнулась с автобусом

Легковой автомобиль столкнулся на встречной полосе с автобусом в деревне Гостилицы в Ленинградской области, пострадали три человека, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T18:52:00+03:00

2025-02-15T18:52:00+03:00

2025-02-15T18:58:00+03:00

происшествия

авто

ленинградская область

ломоносовский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся на встречной полосе с автобусом в деревне Гостилицы в Ленинградской области, пострадали три человека, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как сообщает ведомство, авария произошла в субботу днем в деревне Гостилицы Ломоносовского района, когда водитель Suzuki не справился с управлением и на встречной полосе столкнулся с автобусом маршрута №639. "По предварительным данным, в результате ДТП пострадал водитель иномарки, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Пострадали и двое пассажиров автобуса - 17-летняя девочка госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, 52-летняя женщина после оказания медицинской помощи была отпущена домой в удовлетворительном состоянии", – говорится в сообщении. По факту ДТП проводится проверка.

https://ria.ru/20250214/dtp-1999304126.html

ленинградская область

ломоносовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, ленинградская область, ломоносовский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)