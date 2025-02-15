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Дагестанский чиновник стал участником инцидента с огнестрельным оружием
Дагестанский чиновник стал участником инцидента с огнестрельным оружием - РИА Новости, 15.02.2025
Дагестанский чиновник стал участником инцидента с огнестрельным оружием
Исполняющий обязанности главы Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана Алибулат Магомедов стал участником инцидента с применением... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T18:38:00+03:00
2025-02-15T18:38:00+03:00
2025-02-15T18:38:00+03:00
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 15 фев - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана Алибулат Магомедов стал участником инцидента с применением огнестрельного оружия, сообщили в пресс-службе минстроя республики. "Исполняющий обязанности руководителя Дирекции единого государственного заказчика-застройщика, стал участником инцидента с применением огнестрельного оружия. В случившемся с определением виновных лиц разбираются компетентные органы", – говорится в сообщении. Информации от правоохранительных органов по данному факту пока нет.
https://ria.ru/20240907/strelba-1971199211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
Дагестанский чиновник стал участником инцидента с огнестрельным оружием
И.о. главы Дирекции заказчика-застройщика Дагестана стал участником инцидента