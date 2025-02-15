https://ria.ru/20250215/dagestan-1999600806.html

Дагестанский чиновник стал участником инцидента с огнестрельным оружием

Дагестанский чиновник стал участником инцидента с огнестрельным оружием - РИА Новости, 15.02.2025

Дагестанский чиновник стал участником инцидента с огнестрельным оружием

Исполняющий обязанности главы Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана Алибулат Магомедов стал участником инцидента с применением... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T18:38:00+03:00

2025-02-15T18:38:00+03:00

2025-02-15T18:38:00+03:00

происшествия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 15 фев - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана Алибулат Магомедов стал участником инцидента с применением огнестрельного оружия, сообщили в пресс-службе минстроя республики. "Исполняющий обязанности руководителя Дирекции единого государственного заказчика-застройщика, стал участником инцидента с применением огнестрельного оружия. В случившемся с определением виновных лиц разбираются компетентные органы", – говорится в сообщении. Информации от правоохранительных органов по данному факту пока нет.

https://ria.ru/20240907/strelba-1971199211.html

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, республика дагестан