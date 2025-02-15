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Дагестанский чиновник стал участником инцидента с огнестрельным оружием - РИА Новости, 15.02.2025
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18:38 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/dagestan-1999600806.html
Дагестанский чиновник стал участником инцидента с огнестрельным оружием
Дагестанский чиновник стал участником инцидента с огнестрельным оружием - РИА Новости, 15.02.2025
Дагестанский чиновник стал участником инцидента с огнестрельным оружием
Исполняющий обязанности главы Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана Алибулат Магомедов стал участником инцидента с применением... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T18:38:00+03:00
2025-02-15T18:38:00+03:00
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 15 фев - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана Алибулат Магомедов стал участником инцидента с применением огнестрельного оружия, сообщили в пресс-службе минстроя республики. "Исполняющий обязанности руководителя Дирекции единого государственного заказчика-застройщика, стал участником инцидента с применением огнестрельного оружия. В случившемся с определением виновных лиц разбираются компетентные органы", – говорится в сообщении. Информации от правоохранительных органов по данному факту пока нет.
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происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
Дагестанский чиновник стал участником инцидента с огнестрельным оружием

И.о. главы Дирекции заказчика-застройщика Дагестана стал участником инцидента

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МАХАЧКАЛА, 15 фев - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана Алибулат Магомедов стал участником инцидента с применением огнестрельного оружия, сообщили в пресс-службе минстроя республики.
«
"Исполняющий обязанности руководителя Дирекции единого государственного заказчика-застройщика, стал участником инцидента с применением огнестрельного оружия. В случившемся с определением виновных лиц разбираются компетентные органы", – говорится в сообщении.
Информации от правоохранительных органов по данному факту пока нет.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
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ПроисшествияРеспублика Дагестан
 
 
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