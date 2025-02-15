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В Дагестане выявили нелегальную майнинг-ферму - РИА Новости, 15.02.2025
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16:48 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/dagestan-1999587227.html
В Дагестане выявили нелегальную майнинг-ферму
В Дагестане выявили нелегальную майнинг-ферму - РИА Новости, 15.02.2025
В Дагестане выявили нелегальную майнинг-ферму
Энергетики в Дагестане обнаружили очередную похищавшую электричество нелегальную майнинг-ферму, оформленную как тепличное хозяйство, предварительно, причиненный РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T16:48:00+03:00
2025-02-15T16:48:00+03:00
левашинский район
россия
происшествия
республика дагестан
майнинг
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МАХАЧКАЛА, 15 фев - РИА Новости. Энергетики в Дагестане обнаружили очередную похищавшую электричество нелегальную майнинг-ферму, оформленную как тепличное хозяйство, предварительно, причиненный ущерб оценивается в 5 миллионов рублей, сообщил исполняющий обязанности директора "Дагэнрего" Арсен Гаджиев. "Сотрудники отдела контроля и проверок потребителей электроэнергии "Дагэнерго", департамента по обеспечению безопасности "Россети Северный Кавказ" по Республике Дагестан совместно с правоохранительными органами обнаружили и ликвидировали очередную нелегальную майнинг-ферму в селе Ташкапур Левашинского района. На этот раз криптовалюта "выращивалась" вместо помидоров и огурцов", – написал Гаджиев в Telegram-канале. По его словам, владелец попытался схитрить, оформив подключение под личное подсобное хозяйство и воспользовавшись низким тарифом. Однако, как отметил Гаджиев, тепличным овощам пришлось уступить место 69 аппаратам для добычи криптовалют. Причиненный ущерб предварительно оценивается в 5 миллионов рублей. Ранее в правительстве Дагестана сообщили, что в 2024 году в республике выявили 38 случаев хищения электроэнергии майнинг-фермами. Постановление правительства РФ от 23 декабря 2024 года полностью запрещает осуществление майнинга в 10 субъектах страны с января 2025 по март 2031 года, а также частично ограничивает майнинг еще в трех регионах в каждый отопительный сезон до 2031 года (каждый год с 15 ноября по 15 марта, кроме первого года, когда запрет начнет действие с 1 января 2025 года). В число субъектов с запретом майнинга цифровой валюты вошел и Дагестан.
https://ria.ru/20250202/mayning-1996852579.html
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левашинский район, россия, происшествия, республика дагестан, майнинг
Левашинский район, Россия, Происшествия, Республика Дагестан, майнинг
В Дагестане выявили нелегальную майнинг-ферму

В Дагестане нашли нелегальную майнинг-ферму, оформленную как тепличное хозяйство

© РИА Новости / Евгений Козырев | Перейти в медиабанкСтойка с асиками на одной из майнинговых ферм
Стойка с асиками на одной из майнинговых ферм - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Евгений Козырев
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Стойка с асиками на одной из майнинговых ферм. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 15 фев - РИА Новости. Энергетики в Дагестане обнаружили очередную похищавшую электричество нелегальную майнинг-ферму, оформленную как тепличное хозяйство, предварительно, причиненный ущерб оценивается в 5 миллионов рублей, сообщил исполняющий обязанности директора "Дагэнрего" Арсен Гаджиев.
"Сотрудники отдела контроля и проверок потребителей электроэнергии "Дагэнерго", департамента по обеспечению безопасности "Россети Северный Кавказ" по Республике Дагестан совместно с правоохранительными органами обнаружили и ликвидировали очередную нелегальную майнинг-ферму в селе Ташкапур Левашинского района. На этот раз криптовалюта "выращивалась" вместо помидоров и огурцов", – написал Гаджиев в Telegram-канале.
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По его словам, владелец попытался схитрить, оформив подключение под личное подсобное хозяйство и воспользовавшись низким тарифом. Однако, как отметил Гаджиев, тепличным овощам пришлось уступить место 69 аппаратам для добычи криптовалют. Причиненный ущерб предварительно оценивается в 5 миллионов рублей.
Ранее в правительстве Дагестана сообщили, что в 2024 году в республике выявили 38 случаев хищения электроэнергии майнинг-фермами.
Постановление правительства РФ от 23 декабря 2024 года полностью запрещает осуществление майнинга в 10 субъектах страны с января 2025 по март 2031 года, а также частично ограничивает майнинг еще в трех регионах в каждый отопительный сезон до 2031 года (каждый год с 15 ноября по 15 марта, кроме первого года, когда запрет начнет действие с 1 января 2025 года). В число субъектов с запретом майнинга цифровой валюты вошел и Дагестан.
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