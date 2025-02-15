В Дагестане выявили нелегальную майнинг-ферму
В Дагестане нашли нелегальную майнинг-ферму, оформленную как тепличное хозяйство
Стойка с асиками на одной из майнинговых ферм. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 15 фев - РИА Новости. Энергетики в Дагестане обнаружили очередную похищавшую электричество нелегальную майнинг-ферму, оформленную как тепличное хозяйство, предварительно, причиненный ущерб оценивается в 5 миллионов рублей, сообщил исполняющий обязанности директора "Дагэнрего" Арсен Гаджиев.
"Сотрудники отдела контроля и проверок потребителей электроэнергии "Дагэнерго", департамента по обеспечению безопасности "Россети Северный Кавказ" по Республике Дагестан совместно с правоохранительными органами обнаружили и ликвидировали очередную нелегальную майнинг-ферму в селе Ташкапур Левашинского района. На этот раз криптовалюта "выращивалась" вместо помидоров и огурцов", – написал Гаджиев в Telegram-канале.
По его словам, владелец попытался схитрить, оформив подключение под личное подсобное хозяйство и воспользовавшись низким тарифом. Однако, как отметил Гаджиев, тепличным овощам пришлось уступить место 69 аппаратам для добычи криптовалют. Причиненный ущерб предварительно оценивается в 5 миллионов рублей.
Ранее в правительстве Дагестана сообщили, что в 2024 году в республике выявили 38 случаев хищения электроэнергии майнинг-фермами.
Постановление правительства РФ от 23 декабря 2024 года полностью запрещает осуществление майнинга в 10 субъектах страны с января 2025 по март 2031 года, а также частично ограничивает майнинг еще в трех регионах в каждый отопительный сезон до 2031 года (каждый год с 15 ноября по 15 марта, кроме первого года, когда запрет начнет действие с 1 января 2025 года). В число субъектов с запретом майнинга цифровой валюты вошел и Дагестан.