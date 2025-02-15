https://ria.ru/20250215/briks-1999626114.html

Подтверждены дата и место проведения саммита БРИКС

Подтверждены дата и место проведения саммита БРИКС - РИА Новости, 15.02.2025

Подтверждены дата и место проведения саммита БРИКС

Саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля, сообщила пресс-служба объединения. РИА Новости, 15.02.2025

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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 фев — РИА Новости. Саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля, сообщила пресс-служба объединения."Подтверждены дата и место проведения саммита БРИКС в 2025 году. Он пройдет в Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля", — говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях.Ранее, 20 декабря, министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра заявил, что БРИКС приближается по уровню к формату G20.Президент Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, подчеркнул, что много государств проявляют интерес к развитию БРИКС, потому что все решения в организации принимаются консенсусом. Как отметил российский лидер, объединение не служит инструментом противодействия Западу, а работает во благо ее членов.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. Москва с 1 января 2024-го занимала пост председателя организации, который сейчас перешел к Бразилии. В прошлом году к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.

https://ria.ru/20250214/briks-1999424685.html

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Наталья Макарова

рио-де-жанейро (город), брикс, в мире, бразилия, россия, владимир путин, большая двадцатка, мауру виейра