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Азербайджан предъявил новые обвинения бывшим лидерам Карабаха

Азербайджан предъявил новые обвинения бывшим лидерам Карабаха - РИА Новости, 15.02.2025

Азербайджан предъявил новые обвинения бывшим лидерам Карабаха

Прокуроры в Баку в ходе судебного разбирательства предъявили новые обвинения бывшим лидерам непризнанной карабахской республики, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T03:12:00+03:00

2025-02-15T03:12:00+03:00

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БАКУ, 15 фев – РИА Новости. Прокуроры в Баку в ходе судебного разбирательства предъявили новые обвинения бывшим лидерам непризнанной карабахской республики, сообщили РИА Новости в Бакинском военном суде. Седьмого февраля азербайджанские прокуроры предъявляли первую часть обвинительного акта подозреваемым. Правоохранительные органы Азербайджана в конце 2023 года задержали бывшего госминистра непризнанного Карабаха Рубена Варданяна, трех его бывших лидеров - Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна, спикера парламента Давида Ишханяна, бывшего главу МИД Давида Бабаяна, экс-командующего карабахской армией генерала-лейтенанта Левона Мнацаканяна и экс-начальника ее штаба Давида Манукяна. "Четырнадцатого февраля было продолжено заседание по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давита Бабаяна, Левы Мнацаканяна обвиняемых в совершении ряда военных преступлений. Каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиками на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты. В ходе судебного разбирательства прокуроры предъявили обвинения", - сообщили в суде. В обвинительном акте указывается, что Арутюнян был задержан 3 октября 2023 года в частном доме в городе Ханкенди (Карабах), где проживал. Во время обыска, проведенного на приусадебном участке его дома, были обнаружены и изъяты автоматы марки АК-74, 5025 патронов, другое оружие и боеприпасы. В тот же день в Ханкенди был задержан Саакян Бако Сааки, во время обыска, проведенного в его доме были обнаружены и изъяты 14 корпусов осколочной ручной гранаты "Ф-1", пригодные к применению 2611 патронов, другое оружие и боеприпасы. "В 1988-2023 годах в оккупированных территориях Карабаха было использовано более ста различных методов пыток, в том числе 122 из 1284 мирных гражданских лиц, 48 из 414 военнослужащих, взятых в плен, в целом, 170 из 1698 пленных и заложников были подвергнуты пыткам в местах их содержания, умышленно убиты путем бесчеловечного обращения", - уточнили азербайджанские прокуроры. Очередное заседание суда назначено на 18 февраля. В отношении 15 граждан Армении - Арутюняна Араика Владимири, Гукасяна Аркадия Аршавири, Саакяна Бако Сааки, Ишханяна Давита Рубени, Манукяна Давида Азатини, Бабаяна Давита Клими, Мнацаканяна Левона Генриковича, Бегларяна Василия Ивани, Газаряна Эрика Роберти, Аллахвердяна Давита Нельсони, Степаняна Гургена Гомери, Балаяна Левона Ромики, Бабаяна Мадата Аракеловича, Мартиросяна Гарика Григори, Пашаяна Меликсета Владимири выдвинуты обвинения по многочисленным статьям. Почти 37 лет назад Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Девятнадцатого сентября 2023 года Баку начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20250125/pashinyan-1995498153.html

https://ria.ru/20250129/pashinyan-1996074945.html

https://ria.ru/20241218/aliev-1989849212.html

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Дарья Буймова

в мире, азербайджан, баку, ереван, араик арутюнян, бако саакян, рубен варданян, евросоюз