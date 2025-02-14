https://ria.ru/20250214/zaes-1999358969.html

На Чернобыльской АЭС прогремел взрыв

На Чернобыльской АЭС прогремел взрыв - РИА Новости, 14.02.2025

На Чернобыльской АЭС прогремел взрыв

Инцидент в Чернобыле и усиление военной активности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) говорят о сохраняющихся ядерных рисках, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T13:05:00+03:00

2025-02-14T13:05:00+03:00

2025-02-14T20:00:00+03:00

рафаэль гросси

россия

киев

дмитрий песков

чернобыльская аэс

магатэ

запорожская аэс

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589271536_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_11ba7b247854d904bbe1a85c914afa6e.jpg

ВЕНА, 14 фев — РИА Новости. Инцидент в Чернобыле и усиление военной активности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) говорят о сохраняющихся ядерных рисках, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Гендиректор Рафаэль Гросси сказал, что инцидент на Чернобыльской АЭС и недавнее усиление военной активности в районе Запорожской АЭС подчеркивают сохраняющиеся риски ядерной безопасности", — говорится в аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.По его словам, "МАГАТЭ остается в состоянии повышенной готовности".Как отметили в Агентстве, в ночь на 14 февраля, около в 01:50, сотрудники МАГАТЭ на Чернобыльской площадке услышали взрыв, донесшийся со стороны нового сооружения, которое защищает остатки реактора № 4 бывшей Чернобыльской АЭС, он вызвал пожар. Сотрудникам МАГАТЭ сообщили, что в крышу сооружения врезался БПЛА."Сотрудники пожарной охраны и транспортные средства прибыли на место в течение нескольких минут. На данный момент нет никаких признаков нарушения внутренней защитной оболочки защитного сооружения. Уровни радиации внутри и снаружи остаются нормальными и стабильными. Сообщений о пострадавших нет. МАГАТЭ продолжает следить за ситуацией", — говорится в сообщении.В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, любые утверждения, что российская сторона наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим.

https://ria.ru/20250214/obstrel-1999326581.html

https://ria.ru/20241105/minoborony-1981913104.html

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рафаэль гросси, россия, киев, дмитрий песков, чернобыльская аэс, магатэ, запорожская аэс, безопасность