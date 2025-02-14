На Чернобыльской АЭС прогремел взрыв
МАГАТЭ заявило о взрыве на Чернобыльской АЭС
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкИзоляционное арочное сооружение над разрушенным в результате аварии четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС
Изоляционное арочное сооружение над разрушенным в результате аварии четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС . Архивное фото
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ВЕНА, 14 фев — РИА Новости. Инцидент в Чернобыле и усиление военной активности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) говорят о сохраняющихся ядерных рисках, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Гендиректор Рафаэль Гросси сказал, что инцидент на Чернобыльской АЭС и недавнее усиление военной активности в районе Запорожской АЭС подчеркивают сохраняющиеся риски ядерной безопасности", — говорится в аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.
По его словам, "МАГАТЭ остается в состоянии повышенной готовности".
Как отметили в Агентстве, в ночь на 14 февраля, около в 01:50, сотрудники МАГАТЭ на Чернобыльской площадке услышали взрыв, донесшийся со стороны нового сооружения, которое защищает остатки реактора № 4 бывшей Чернобыльской АЭС, он вызвал пожар. Сотрудникам МАГАТЭ сообщили, что в крышу сооружения врезался БПЛА.
"Сотрудники пожарной охраны и транспортные средства прибыли на место в течение нескольких минут. На данный момент нет никаких признаков нарушения внутренней защитной оболочки защитного сооружения. Уровни радиации внутри и снаружи остаются нормальными и стабильными. Сообщений о пострадавших нет. МАГАТЭ продолжает следить за ситуацией", — говорится в сообщении.
В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, любые утверждения, что российская сторона наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим.
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5 ноября 2024, 12:58