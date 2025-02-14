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На Чернобыльской АЭС прогремел взрыв - РИА Новости, 14.02.2025
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13:05 14.02.2025 (обновлено: 20:00 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/zaes-1999358969.html
На Чернобыльской АЭС прогремел взрыв
На Чернобыльской АЭС прогремел взрыв - РИА Новости, 14.02.2025
На Чернобыльской АЭС прогремел взрыв
Инцидент в Чернобыле и усиление военной активности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) говорят о сохраняющихся ядерных рисках, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 14.02.2025
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рафаэль гросси
россия
киев
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чернобыльская аэс
магатэ
запорожская аэс
безопасность
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ВЕНА, 14 фев — РИА Новости. Инцидент в Чернобыле и усиление военной активности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) говорят о сохраняющихся ядерных рисках, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Гендиректор Рафаэль Гросси сказал, что инцидент на Чернобыльской АЭС и недавнее усиление военной активности в районе Запорожской АЭС подчеркивают сохраняющиеся риски ядерной безопасности", — говорится в аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.По его словам, "МАГАТЭ остается в состоянии повышенной готовности".Как отметили в Агентстве, в ночь на 14 февраля, около в 01:50, сотрудники МАГАТЭ на Чернобыльской площадке услышали взрыв, донесшийся со стороны нового сооружения, которое защищает остатки реактора № 4 бывшей Чернобыльской АЭС, он вызвал пожар. Сотрудникам МАГАТЭ сообщили, что в крышу сооружения врезался БПЛА."Сотрудники пожарной охраны и транспортные средства прибыли на место в течение нескольких минут. На данный момент нет никаких признаков нарушения внутренней защитной оболочки защитного сооружения. Уровни радиации внутри и снаружи остаются нормальными и стабильными. Сообщений о пострадавших нет. МАГАТЭ продолжает следить за ситуацией", — говорится в сообщении.В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, любые утверждения, что российская сторона наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим.
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рафаэль гросси, россия, киев, дмитрий песков, чернобыльская аэс, магатэ, запорожская аэс, безопасность
Рафаэль Гросси, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Чернобыльская АЭС, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Безопасность
На Чернобыльской АЭС прогремел взрыв

МАГАТЭ заявило о взрыве на Чернобыльской АЭС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкИзоляционное арочное сооружение над разрушенным в результате аварии четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС
Изоляционное арочное сооружение над разрушенным в результате аварии четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Изоляционное арочное сооружение над разрушенным в результате аварии четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС . Архивное фото
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ВЕНА, 14 фев — РИА Новости. Инцидент в Чернобыле и усиление военной активности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) говорят о сохраняющихся ядерных рисках, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Гендиректор Рафаэль Гросси сказал, что инцидент на Чернобыльской АЭС и недавнее усиление военной активности в районе Запорожской АЭС подчеркивают сохраняющиеся риски ядерной безопасности", — говорится в аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.
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По его словам, "МАГАТЭ остается в состоянии повышенной готовности".
Как отметили в Агентстве, в ночь на 14 февраля, около в 01:50, сотрудники МАГАТЭ на Чернобыльской площадке услышали взрыв, донесшийся со стороны нового сооружения, которое защищает остатки реактора № 4 бывшей Чернобыльской АЭС, он вызвал пожар. Сотрудникам МАГАТЭ сообщили, что в крышу сооружения врезался БПЛА.
"Сотрудники пожарной охраны и транспортные средства прибыли на место в течение нескольких минут. На данный момент нет никаких признаков нарушения внутренней защитной оболочки защитного сооружения. Уровни радиации внутри и снаружи остаются нормальными и стабильными. Сообщений о пострадавших нет. МАГАТЭ продолжает следить за ситуацией", — говорится в сообщении.
В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, любые утверждения, что российская сторона наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим.
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