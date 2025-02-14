https://ria.ru/20250214/vzyatka-1999303402.html

Бывший вице-губернатор Ульяновской области получил срок за взяточничество

Бывший вице-губернатор Ульяновской области получил срок за взяточничество - РИА Новости, 14.02.2025

Бывший вице-губернатор Ульяновской области получил срок за взяточничество

Суд в Ульяновске приговорил бывшего первого замгубернатора Ульяновской области Игоря Эделя к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей за РИА Новости, 14.02.2025

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происшествия

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михаил васильев

ульяновск

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САМАРА, 14 фев - РИА Новости. Суд в Ульяновске приговорил бывшего первого замгубернатора Ульяновской области Игоря Эделя к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей за получение взяток на 117 миллионов, сообщили журналистам в региональной прокуратуре.По данным прокуратуры, Игорь Эдель на должности первого заместителя губернатора Ульяновской области получал взятки через начальника отдела по обеспечению деятельности правительства региона Дмитрия Смирнова и советника первого замгубернатора области Михаила Васильева. Эдель требовал взятки за общее покровительство и попустительство в отношении коммерческих организаций и индивидуального предпринимателя, осуществляющих строительство в Ульяновской области. За это им обещали ускоренную приемку работ как по уже заключенным контрактам, так и по планируемым к заключению государственным контрактам.С июля 2021 по август 2023 года Эдель получил взятки на сумму более 117 миллионов рублей, выяснило следствие."Ленинский районный суд города Ульяновска, согласившись с позицией прокуратуры Ульяновской области, приговорил Эделя к 12 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 500 миллионов рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления... сроком на восемь лет", - говорится в сообщении.Деньги, полученные в качестве взяток, конфискуют в доход государства.Смирнову назначили 9,5 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей и запретом занимать определенные должности на пять лет.Васильев, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, ранее был приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей и запретом занимать должности на госслужбе на три года.

https://ria.ru/20250107/odessa-1992756143.html

https://ria.ru/20250119/arest-1994430930.html

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происшествия, ульяновская область, михаил васильев, ульяновск