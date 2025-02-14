https://ria.ru/20250214/tsb-1999471176.html

В ЦБ оценили уровень жесткости ДКУ после сохранения ключевой ставки

В ЦБ оценили уровень жесткости ДКУ после сохранения ключевой ставки - РИА Новости, 14.02.2025

В ЦБ оценили уровень жесткости ДКУ после сохранения ключевой ставки

Ключевая ставка Банка России в 21% - это большой уровень жесткости, но не чрезмерный, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T18:09:00+03:00

2025-02-14T18:09:00+03:00

2025-02-14T18:09:00+03:00

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

россия

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Ключевая ставка Банка России в 21% - это большой уровень жесткости, но не чрезмерный, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ. "Ключевая ставка уже 21%, и это большой уровень жесткости. Некоторые его считают даже чрезмерным, это большой уровень жесткости. И, по нашим оценкам, его должно быть достаточно для замедления инфляции", - сказала она. "Если мы увидим, что нет устойчивого замедления инфляции, мы готовы будем еще повысить ставку. Но пока мы видим охлаждение всех сегментов кредитования... Мы ожидаем, что и бюджет будет в этом году иметь дезинфляционное влияние, и будем смотреть, насколько все это устойчиво", - отметила Набиуллина. Ранее в пятницу ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.

https://ria.ru/20250214/stavka-1999415307.html

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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, россия