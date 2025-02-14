https://ria.ru/20250214/tsb-1999407773.html
В ЦБ заявили, что рассматривали повышение ключевой ставки
В ЦБ заявили, что рассматривали повышение ключевой ставки - РИА Новости, 14.02.2025
В ЦБ заявили, что рассматривали повышение ключевой ставки
Центробанк РФ на заседании в пятницу не обсуждал снижение ключевой ставки, но рассматривал вариант ее повышения, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:14:00+03:00
2025-02-14T15:14:00+03:00
2025-02-14T15:37:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
эльвира набиуллина
ключевая ставка
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Центробанк РФ на заседании в пятницу не обсуждал снижение ключевой ставки, но рассматривал вариант ее повышения, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Нет, мы не обсуждали снижение ставки, мы обсуждали два варианта: сохранение ставки и повышение ставки. Горизонт снижения ставки... Ну вы видели наверное, обратили внимание на наш прогноз ключевой ставки и тот интервал, который мы дали. Он предполагает как возможное снижение ставки в этом году, так и возможное повышение ставки в этом году. Все зависит от того, как сформируется тенденция", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания.
https://ria.ru/20250214/tsb-1999407773.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, эльвира набиуллина, ключевая ставка
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Эльвира Набиуллина, Ключевая ставка
В ЦБ заявили, что рассматривали повышение ключевой ставки
Набиуллина: ЦБ рассматривал повышение ключевой ставки, но не ее снижение