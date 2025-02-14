Центробанк сохранил ключевую ставку
ЦБ России сохранил ключевую ставку на уровне 21%
Здание Банка России на улице Неглинной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Банк России на очередном заседании совета директоров ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.
"Совет директоров Банка России 14 февраля 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых", — говорится в релизе.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ставку, деньги в экономике становятся дороже — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.
Опрошенные РИА Новости эксперты ожидали, что регулятор сохранит ключевую ставку, аргументируя это тем, что в ее повышении нет необходимости, поскольку наметился тренд на стабилизацию спроса, а для понижения существенные аргументы пока отсутствуют.
При этом эксперты не были единодушны по поводу того, когда начнется цикл снижения ставки: некоторые заявили, что снижение возможно в этом году — уже летом или осенью, другие считали, что это произойдет не раньше первой половины 2026-го.
Банк России в июле прошлого года повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 18% годовых — на фоне разогнавшейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий. В сентябре к ней добавили еще один процентный пункт, а в октябре — повысили на два, до рекордного 21% годовых. В декабре ЦБ, вопреки ожиданиям рынка, сохранил ее на этом уровне.
Это максимальный размер ставки с момента ее введения в 2013 году. Предыдущий рекорд был в феврале 2022-го, когда показатель поднимали до 20 процентов.
ЦБ рассказал, как изменилась средняя максимальная ставка по вкладам
12 февраля, 11:57