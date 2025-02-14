https://ria.ru/20250214/tsb-1999369167.html

Центробанк сохранил ключевую ставку

Центробанк сохранил ключевую ставку - РИА Новости, 14.02.2025

Центробанк сохранил ключевую ставку

Банк России на очередном заседании совета директоров ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T13:32:00+03:00

2025-02-14T13:32:00+03:00

2025-02-14T15:36:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

эльвира набиуллина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144556/47/1445564704_0:259:3078:1990_1920x0_80_0_0_197023a4642aee091aff018d55462aa0.jpg

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Банк России на очередном заседании совета директоров ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. "Совет директоров Банка России 14 февраля 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых", — говорится в релизе.Опрошенные РИА Новости эксперты ожидали, что регулятор сохранит ключевую ставку, аргументируя это тем, что в ее повышении нет необходимости, поскольку наметился тренд на стабилизацию спроса, а для понижения существенные аргументы пока отсутствуют.При этом эксперты не были единодушны по поводу того, когда начнется цикл снижения ставки: некоторые заявили, что снижение возможно в этом году — уже летом или осенью, другие считали, что это произойдет не раньше первой половины 2026-го.Банк России в июле прошлого года повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 18% годовых — на фоне разогнавшейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий. В сентябре к ней добавили еще один процентный пункт, а в октябре — повысили на два, до рекордного 21% годовых. В декабре ЦБ, вопреки ожиданиям рынка, сохранил ее на этом уровне.Это максимальный размер ставки с момента ее введения в 2013 году. Предыдущий рекорд был в феврале 2022-го, когда показатель поднимали до 20 процентов.

https://ria.ru/20250214/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

https://ria.ru/20250213/stavka-1999146326.html

https://ria.ru/20250212/banki-1998814643.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, эльвира набиуллина