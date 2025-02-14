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Центробанк сохранил ключевую ставку - РИА Новости, 14.02.2025
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13:32 14.02.2025 (обновлено: 15:36 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/tsb-1999369167.html
Центробанк сохранил ключевую ставку
Центробанк сохранил ключевую ставку - РИА Новости, 14.02.2025
Центробанк сохранил ключевую ставку
Банк России на очередном заседании совета директоров ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:32:00+03:00
2025-02-14T15:36:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Банк России на очередном заседании совета директоров ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. "Совет директоров Банка России 14 февраля 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых", — говорится в релизе.Опрошенные РИА Новости эксперты ожидали, что регулятор сохранит ключевую ставку, аргументируя это тем, что в ее повышении нет необходимости, поскольку наметился тренд на стабилизацию спроса, а для понижения существенные аргументы пока отсутствуют.При этом эксперты не были единодушны по поводу того, когда начнется цикл снижения ставки: некоторые заявили, что снижение возможно в этом году — уже летом или осенью, другие считали, что это произойдет не раньше первой половины 2026-го.Банк России в июле прошлого года повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 18% годовых — на фоне разогнавшейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий. В сентябре к ней добавили еще один процентный пункт, а в октябре — повысили на два, до рекордного 21% годовых. В декабре ЦБ, вопреки ожиданиям рынка, сохранил ее на этом уровне.Это максимальный размер ставки с момента ее введения в 2013 году. Предыдущий рекорд был в феврале 2022-го, когда показатель поднимали до 20 процентов.
https://ria.ru/20250214/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
https://ria.ru/20250213/stavka-1999146326.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, эльвира набиуллина
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка, Эльвира Набиуллина
Центробанк сохранил ключевую ставку

ЦБ России сохранил ключевую ставку на уровне 21%

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание Банка России на улице Неглинной в Москве
Здание Банка России на улице Неглинной в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание Банка России на улице Неглинной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Банк России на очередном заседании совета директоров ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.
"Совет директоров Банка России 14 февраля 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых", — говорится в релизе.
Ключевая ставка Банка России
Ключевая ставка ЦБ: для чего нужна, почему меняется и на что влияет
Вчера, 12:54

Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ставку, деньги в экономике становятся дороже — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.

Опрошенные РИА Новости эксперты ожидали, что регулятор сохранит ключевую ставку, аргументируя это тем, что в ее повышении нет необходимости, поскольку наметился тренд на стабилизацию спроса, а для понижения существенные аргументы пока отсутствуют.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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13 февраля, 15:57
При этом эксперты не были единодушны по поводу того, когда начнется цикл снижения ставки: некоторые заявили, что снижение возможно в этом году — уже летом или осенью, другие считали, что это произойдет не раньше первой половины 2026-го.
Банк России в июле прошлого года повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 18% годовых — на фоне разогнавшейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий. В сентябре к ней добавили еще один процентный пункт, а в октябре — повысили на два, до рекордного 21% годовых. В декабре ЦБ, вопреки ожиданиям рынка, сохранил ее на этом уровне.
Это максимальный размер ставки с момента ее введения в 2013 году. Предыдущий рекорд был в феврале 2022-го, когда показатель поднимали до 20 процентов.
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ЦБ рассказал, как изменилась средняя максимальная ставка по вкладам
12 февраля, 11:57
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ключевая ставкаЭльвира Набиуллина
 
 
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