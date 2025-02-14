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В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 14.02.2025
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T07:51:00+03:00
2025-02-14T07:51:00+03:00
2025-02-14T07:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
безопасность
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе в четверг в 20.38 мск. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! Минувшей ночью дежурными силами ПВО на подлёте к Воронежской области было обнаружено и уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов", - написал Гусев. Губернатор отметил, что пострадавших и разрушений на земле нет.
https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Безопасность
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Губернатор Гусев: в Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА