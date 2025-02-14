https://ria.ru/20250214/trevoga-1999279855.html

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 14.02.2025

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T07:51:00+03:00

2025-02-14T07:51:00+03:00

2025-02-14T07:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

безопасность

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе в четверг в 20.38 мск. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! Минувшей ночью дежурными силами ПВО на подлёте к Воронежской области было обнаружено и уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов", - написал Гусев. Губернатор отметил, что пострадавших и разрушений на земле нет.

https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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Дарья Буймова

воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность