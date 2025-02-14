https://ria.ru/20250214/stavka-1999433634.html

Набиуллина не видит предпосылок для снижения ключевой ставки

Набиуллина не видит предпосылок для снижения ключевой ставки - РИА Новости, 14.02.2025

Набиуллина не видит предпосылок для снижения ключевой ставки

Для снижения ключевой ставки ЦБ РФ необязательно, чтобы инфляция была 4%, важно увидеть ее устойчивое замедление, но пока ЦБ РФ пока не видит предпосылок для... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T16:32:00+03:00

2025-02-14T16:32:00+03:00

2025-02-14T16:38:00+03:00

россия

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

эльвира набиуллина

экономика

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Для снижения ключевой ставки ЦБ РФ необязательно, чтобы инфляция была 4%, важно увидеть ее устойчивое замедление, но пока ЦБ РФ пока не видит предпосылок для снижения ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу."Для того, чтобы мы начали снижать ставку, необязательно, чтобы инфляция пришла к 4% уже, нам важно убедиться, что инфляция устойчиво замедляется к целевому уровню. Иначе говоря, если мы будем видеть выраженную, обеспеченную устойчивыми, а не разовыми какими-то факторами тенденцию к замедлению, которая по нашему прогнозу приведет инфляцию к 4%, то это возможно", - сказала Набиуллина."Пока мы таких предпосылок не видим, мы еще не видим этих устойчивых тенденций. Следим за широким кругом показателей, но вот последние данные, которые есть, и по кредитованию, и по сбережениям, о чем мы говорили, и по динамике денежных агрегатов, если они станут устойчивыми, да, то возможно снижение ставки", - подчеркнула она.В пятницу ЦБ РФ ожидаемо оставил ключевую ставку на уровне 21%, сохранив сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайшем заседании. Однако регулятор уточнил факторы, на которые будет опираться при решении: в декабрьском заявлении это была "динамика кредитования и инфляции", а теперь это "скорость и устойчивость снижения инфляции".

https://ria.ru/20250214/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

https://ria.ru/20250214/tsb-1999426452.html

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россия, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, эльвира набиуллина, экономика