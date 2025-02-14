Рубль спокойно отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке
Рубль на Мосбирже спокойно отреагировал на решение ЦБ по сохранению ставки
Вывеска на здании Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Рубль на Мосбирже спокойно реагирует на решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, курс юаня к российской валюте остается в районе 12,4 рубля, следует из данных торговой площадки.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13:46 мск повышался на 12 копеек, до 13,4 рубля, что примерно соответствует уровням, на которых он находился до решения ЦБ.
Ранее в пятницу регулятор по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ставку, деньги в экономике становятся дороже — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.
При этом Центробанк повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 и 2026 годы. Отмечается, что инфляционное давление остается высоким, рост внутреннего спроса по-прежнему сильно опережает возможности расширения предложения.