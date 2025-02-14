https://ria.ru/20250214/stavka-1999399560.html

Рубль спокойно отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке

Рубль спокойно отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке - РИА Новости, 14.02.2025

Рубль спокойно отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке

Рубль на Мосбирже спокойно реагирует на решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, курс юаня к российской валюте остается в районе... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T14:50:00+03:00

2025-02-14T14:50:00+03:00

2025-02-14T15:03:00+03:00

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

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центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Рубль на Мосбирже спокойно реагирует на решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, курс юаня к российской валюте остается в районе 12,4 рубля, следует из данных торговой площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 13:46 мск повышался на 12 копеек, до 13,4 рубля, что примерно соответствует уровням, на которых он находился до решения ЦБ.Ранее в пятницу регулятор по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. При этом Центробанк повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 и 2026 годы. Отмечается, что инфляционное давление остается высоким, рост внутреннего спроса по-прежнему сильно опережает возможности расширения предложения.

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, московская биржа, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка