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Рубль спокойно отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке - РИА Новости, 14.02.2025
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
14:50 14.02.2025 (обновлено: 15:03 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/stavka-1999399560.html
Рубль спокойно отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке
Рубль спокойно отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке - РИА Новости, 14.02.2025
Рубль спокойно отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке
Рубль на Мосбирже спокойно реагирует на решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, курс юаня к российской валюте остается в районе... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T14:50:00+03:00
2025-02-14T15:03:00+03:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
московская биржа
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Рубль на Мосбирже спокойно реагирует на решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, курс юаня к российской валюте остается в районе 12,4 рубля, следует из данных торговой площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 13:46 мск повышался на 12 копеек, до 13,4 рубля, что примерно соответствует уровням, на которых он находился до решения ЦБ.Ранее в пятницу регулятор по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. При этом Центробанк повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 и 2026 годы. Отмечается, что инфляционное давление остается высоким, рост внутреннего спроса по-прежнему сильно опережает возможности расширения предложения.
https://ria.ru/20250214/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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экономика, россия, московская биржа, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Московская биржа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка
Рубль спокойно отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке

Рубль на Мосбирже спокойно отреагировал на решение ЦБ по сохранению ставки

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВывеска на здании Московской биржи
Вывеска на здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Вывеска на здании Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Рубль на Мосбирже спокойно реагирует на решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, курс юаня к российской валюте остается в районе 12,4 рубля, следует из данных торговой площадки.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13:46 мск повышался на 12 копеек, до 13,4 рубля, что примерно соответствует уровням, на которых он находился до решения ЦБ.
Ранее в пятницу регулятор по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.

Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ставку, деньги в экономике становятся дороже — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.

При этом Центробанк повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 и 2026 годы. Отмечается, что инфляционное давление остается высоким, рост внутреннего спроса по-прежнему сильно опережает возможности расширения предложения.
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Ключевая ставка ЦБ РФ: для чего нужна, почему меняется и на что влияет
Вчера, 12:54
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияМосковская биржаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ключевая ставка
 
 
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