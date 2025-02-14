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ВС России взяли в клещи ВСУ между двумя селами в Харьковской области - РИА Новости, 14.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:35 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/spetsoperatsiya-1999284469.html
ВС России взяли в клещи ВСУ между двумя селами в Харьковской области
ВС России взяли в клещи ВСУ между двумя селами в Харьковской области - РИА Новости, 14.02.2025
ВС России взяли в клещи ВСУ между двумя селами в Харьковской области
Российские подразделения берут "в клещи" украинские войска, расположенные между Двуречной и Западным в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T08:35:00+03:00
2025-02-14T08:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
украина
андрей марочко
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 14 фев – РИА Новости. Российские подразделения берут "в клещи" украинские войска, расположенные между Двуречной и Западным в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "После двух сосредоточенных ударов ВС РФ (Западное - Дорошовка и Двуречная - Кутьковка) удалось прорвать вторую оборонительную линию ВФУ (Вооруженных формирований Украины – ред.) и продвинуться почти на один километр. Данный факт позволил сформировать клещи вокруг украинской группировки, расположенной между Двуречной и Западным", - сказал Марочко со ссылкой на свои источники. Он уточнил, что если украинское командование не предпримет действия по отводу сил, то в ближайшей перспективе украинские боевики будут окружены и уничтожены. Также Марочко отмечает, что практически все стратегические высоты перешли под контроль РФ, а межпозиционное пространство ударными группами ВС РФ сокращено до 2,5 километров.
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россия, харьковская область, украина, андрей марочко, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Украина, Андрей Марочко, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России взяли в клещи ВСУ между двумя селами в Харьковской области

Марочко: ВС России взяли в клещи группировку ВСУ между Двуречной и Западным

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллерийский расчет ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 фев – РИА Новости. Российские подразделения берут "в клещи" украинские войска, расположенные между Двуречной и Западным в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"После двух сосредоточенных ударов ВС РФ (Западное - Дорошовка и Двуречная - Кутьковка) удалось прорвать вторую оборонительную линию ВФУ (Вооруженных формирований Украины – ред.) и продвинуться почти на один километр. Данный факт позволил сформировать клещи вокруг украинской группировки, расположенной между Двуречной и Западным", - сказал Марочко со ссылкой на свои источники.
Он уточнил, что если украинское командование не предпримет действия по отводу сил, то в ближайшей перспективе украинские боевики будут окружены и уничтожены.
Также Марочко отмечает, что практически все стратегические высоты перешли под контроль РФ, а межпозиционное пространство ударными группами ВС РФ сокращено до 2,5 километров.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьУкраинаАндрей МарочкоБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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