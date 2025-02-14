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ВС России взяли в клещи ВСУ между двумя селами в Харьковской области
ВС России взяли в клещи ВСУ между двумя селами в Харьковской области - РИА Новости, 14.02.2025
ВС России взяли в клещи ВСУ между двумя селами в Харьковской области
Российские подразделения берут "в клещи" украинские войска, расположенные между Двуречной и Западным в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T08:35:00+03:00
2025-02-14T08:35:00+03:00
2025-02-14T08:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 14 фев – РИА Новости. Российские подразделения берут "в клещи" украинские войска, расположенные между Двуречной и Западным в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "После двух сосредоточенных ударов ВС РФ (Западное - Дорошовка и Двуречная - Кутьковка) удалось прорвать вторую оборонительную линию ВФУ (Вооруженных формирований Украины – ред.) и продвинуться почти на один километр. Данный факт позволил сформировать клещи вокруг украинской группировки, расположенной между Двуречной и Западным", - сказал Марочко со ссылкой на свои источники. Он уточнил, что если украинское командование не предпримет действия по отводу сил, то в ближайшей перспективе украинские боевики будут окружены и уничтожены. Также Марочко отмечает, что практически все стратегические высоты перешли под контроль РФ, а межпозиционное пространство ударными группами ВС РФ сокращено до 2,5 километров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Украина, Андрей Марочко, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России взяли в клещи ВСУ между двумя селами в Харьковской области
Марочко: ВС России взяли в клещи группировку ВСУ между Двуречной и Западным