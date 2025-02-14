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ВС России отбили все контратаки ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко - РИА Новости, 14.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:06 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/spetsoperatsiya-1999275215.html
ВС России отбили все контратаки ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко
ВС России отбили все контратаки ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко - РИА Новости, 14.02.2025
ВС России отбили все контратаки ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко
Российские силы отбили все попытки ВСУ контратаковать позиции ВС РФ в районе населенных пунктов Старица и Волчанск в Харьковской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T06:06:00+03:00
2025-02-14T06:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 14 февраля - РИА Новости. Российские силы отбили все попытки ВСУ контратаковать позиции ВС РФ в районе населенных пунктов Старица и Волчанск в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За двое суток противник силами РТГр (ротно-тактической группы – ред.) предпринял ряд штурмовых действий позиций ВС РФ в районах населенных пунктов Старица и Волчанск &lt;...&gt; Все атаки украинских боевиков были отбиты, прорыва нашей оборонительной линии не допущено", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные. Эксперт отметил, что в контратаках на позиции ВСУ использовали поддержку артиллерии, БПЛА и пикапов.
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волчанск, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России отбили все контратаки ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко

Марочко: ВС России отбили все контратаки ВСУ в районе Старицы и Волчанска

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 февраля - РИА Новости. Российские силы отбили все попытки ВСУ контратаковать позиции ВС РФ в районе населенных пунктов Старица и Волчанск в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"За двое суток противник силами РТГр (ротно-тактической группы – ред.) предпринял ряд штурмовых действий позиций ВС РФ в районах населенных пунктов Старица и Волчанск <...> Все атаки украинских боевиков были отбиты, прорыва нашей оборонительной линии не допущено", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные.
Эксперт отметил, что в контратаках на позиции ВСУ использовали поддержку артиллерии, БПЛА и пикапов.
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Специальная военная операция на УкраинеВолчанскХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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