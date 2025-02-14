https://ria.ru/20250214/spetsoperatsiya-1999275215.html

ВС России отбили все контратаки ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко

ВС России отбили все контратаки ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко - РИА Новости, 14.02.2025

ВС России отбили все контратаки ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко

Российские силы отбили все попытки ВСУ контратаковать позиции ВС РФ в районе населенных пунктов Старица и Волчанск в Харьковской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T06:06:00+03:00

2025-02-14T06:06:00+03:00

2025-02-14T06:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

волчанск

харьковская область

андрей марочко

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996972953_0:183:2992:1866_1920x0_80_0_0_803b60411577efdc9fb3fe80361c18a8.jpg

ЛУГАНСК, 14 февраля - РИА Новости. Российские силы отбили все попытки ВСУ контратаковать позиции ВС РФ в районе населенных пунктов Старица и Волчанск в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За двое суток противник силами РТГр (ротно-тактической группы – ред.) предпринял ряд штурмовых действий позиций ВС РФ в районах населенных пунктов Старица и Волчанск <...> Все атаки украинских боевиков были отбиты, прорыва нашей оборонительной линии не допущено", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные. Эксперт отметил, что в контратаках на позиции ВСУ использовали поддержку артиллерии, БПЛА и пикапов.

https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994735139.html

волчанск

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

волчанск, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность