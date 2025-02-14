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ВС России отбили все контратаки ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко
ВС России отбили все контратаки ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко - РИА Новости, 14.02.2025
ВС России отбили все контратаки ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко
Российские силы отбили все попытки ВСУ контратаковать позиции ВС РФ в районе населенных пунктов Старица и Волчанск в Харьковской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T06:06:00+03:00
2025-02-14T06:06:00+03:00
2025-02-14T06:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
волчанск
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андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 14 февраля - РИА Новости. Российские силы отбили все попытки ВСУ контратаковать позиции ВС РФ в районе населенных пунктов Старица и Волчанск в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За двое суток противник силами РТГр (ротно-тактической группы – ред.) предпринял ряд штурмовых действий позиций ВС РФ в районах населенных пунктов Старица и Волчанск <...> Все атаки украинских боевиков были отбиты, прорыва нашей оборонительной линии не допущено", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные. Эксперт отметил, что в контратаках на позиции ВСУ использовали поддержку артиллерии, БПЛА и пикапов.
https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994735139.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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волчанск, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России отбили все контратаки ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко
Марочко: ВС России отбили все контратаки ВСУ в районе Старицы и Волчанска