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Названы российские города, где туристы пробуют необычные горячие напитки - РИА Новости, 14.02.2025
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Туризм
 
20:14 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/retsepty-1999232811.html
Названы российские города, где туристы пробуют необычные горячие напитки
Названы российские города, где туристы пробуют необычные горячие напитки - РИА Новости, 14.02.2025
Названы российские города, где туристы пробуют необычные горячие напитки
Названы российские города, в которых можно попробовать согревающие напитки с многовековой историей, сообщает Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T20:14:00+03:00
2025-02-14T20:14:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. Названы российские города, в которых можно попробовать согревающие напитки с многовековой историей, сообщает Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ.Специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме, рассказали, куда поехать за согревающими напитками с многовековой историей.Дубовый кофе из желудей (Звенигород)Один из старейших городов Подмосковья, известен своими монастырями, древними храмами и живописными окрестностями. Его часто называют "Русской Швейцарией" за холмистый ландшафт, невысокие дома в центре города и обилие зелени. Здесь же, примерно в 64 километрах от Москвы, можно попробовать дубовый кофе из желудей — напиток, который в XIX веке считался настоящим деликатесом. Мягкий ореховый вкус понравится тем, кто ищет альтернативу традиционным бодрящим вариантам. В нем нет кофеина, зато есть витаминов и антиоксидантов. Благодаря полезным свойствам он был одним из любимых напитков Антона Чехова.Дополнит впечатление от поездки в Звенигород визит в Музей Дуба, где можно продегустировать напиток, узнать о его исторической роли в рационе жителей региона и рецептах, которые передавались из поколения в поколение.Душепарка (Ярославль)Ярославль — столица Золотого кольца России и один из старейших городов, основанный в XI веке. Его многовековая история сохранена в архитектуре – храмах, монастырях и купеческих особняках.Душепарка — напиток горячий, насыщенный и с хмельным характером. Готовят его на основе меда, клюквенного сока и ароматных специй. В некоторых рецептах - добавляют вино или пиво. Современному человеку душепарка напоминает глинтвейн, но с особым северным колоритом, объясняют специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме.Местные жители бережно хранят историю напитка. В Пошехонье даже утверждают, что лучшую клюкву для душепарки собирают именно там, на местных болотах. Сегодня аутентичный напиток XV века можно попробовать в уютных кофейнях и ресторанах в центре Ярославля.Сбитень (Псков)Одним из символов Пскова, основанного в X веке, стал сбитень. Напиток известен с XII века, когда травы, специи, мед и вода “сбивались” в особый согревающий коктейль. В Пскове в рецепт добавляют травы из заповедника в Пушкинских Горах, ягоды или цитрусовые. Еще сбитень используется в современной кулинарии — как основа для соусов и маринадов. Сбитень можно попробовать в уличных лавках и уютных кафе на территории Псковского Кремля или на тематических экскурсиях, где рассказывают об историческом значении напитка.Ногоон сай (Улан-Удэ)Улан-Удэ расположен на перекрестке Европы и Азии, на Великом чайном пути. Ногоон-сай попал в Бурятию из Китая в XVI веке вместе с торговыми караванами. Постепенно он стал неотъемлемой частью местной культуры: шаманы использовали чай в ритуалах, считая его средством духовного очищения и укрепления связи с природой.Ногоон-сай готовят из зеленого плиточного чая с молоком, солью и сливочным маслом. Иногда добавляют прожаренную муку, что делает ногоон сай настоящим энергетическим “коктейлем”, идеально подходящим для сурового климата Бурятии.Сегодня попробовать ногоон сай можно в ресторанах национальной кухни Улан-Удэ.Кофе по-мезенски (Архангельская область)Мезень — маленький, но уютный город на берегу одноименной реки в Архангельской области. Здесь суровые северные пейзажи, удивительные деревянные домики с резными наличниками и необычный кофе, ставший символом региона.Кофе по-мезенски готовят по старинному рецепту: варят в самоваре, придавая напитку насыщенный вкус с легкой солоноватой ноткой. Этот способ приготовления символизирует неспешный ритм жизни Мезени. Традиционно кофе подают с местным черным пряником. Десерт напоминает ржаной хлеб с ароматом корицы и жженого сахара.Узнать секреты приготовления согревающего напитка и попробовать его можно в Мезенском историко-краеведческом музее.
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Мария Селиванова
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РИА Новости
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4.7
96
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туризм, новости - туризм, ярославль, псков, улан-удэ, высшая школа экономики (вшэ), еда - туризм, рецепты, что приготовить, архангельская область, мезень, кофе, чай, звенигород
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Ярославль, Псков, Улан-Удэ, Высшая школа экономики (ВШЭ), Еда - Туризм, Рецепты, что приготовить, Архангельская область, Мезень, Кофе, Чай, Звенигород
Названы российские города, где туристы пробуют необычные горячие напитки

В НИУ ВШЭ рассказали, в каких городах можно попробовать необычные напитки

© Getty Images / agrobacterДевушка пьет чай
Девушка пьет чай - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Getty Images / agrobacter
Девушка пьет чай
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. Названы российские города, в которых можно попробовать согревающие напитки с многовековой историей, сообщает Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ.
Специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме, рассказали, куда поехать за согревающими напитками с многовековой историей.

Дубовый кофе из желудей (Звенигород)

© Getty Images / Мария СорвачеваКофе из желудей
Кофе из желудей - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Getty Images / Мария Сорвачева
Кофе из желудей
Один из старейших городов Подмосковья, известен своими монастырями, древними храмами и живописными окрестностями. Его часто называют "Русской Швейцарией" за холмистый ландшафт, невысокие дома в центре города и обилие зелени. Здесь же, примерно в 64 километрах от Москвы, можно попробовать дубовый кофе из желудей — напиток, который в XIX веке считался настоящим деликатесом. Мягкий ореховый вкус понравится тем, кто ищет альтернативу традиционным бодрящим вариантам. В нем нет кофеина, зато есть витаминов и антиоксидантов. Благодаря полезным свойствам он был одним из любимых напитков Антона Чехова.
Дополнит впечатление от поездки в Звенигород визит в Музей Дуба, где можно продегустировать напиток, узнать о его исторической роли в рационе жителей региона и рецептах, которые передавались из поколения в поколение.

Душепарка (Ярославль)

© Getty Images / anmbphДушепарка
Душепарка - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Getty Images / anmbph
Душепарка
Ярославль — столица Золотого кольца России и один из старейших городов, основанный в XI веке. Его многовековая история сохранена в архитектуре – храмах, монастырях и купеческих особняках.
Душепарка — напиток горячий, насыщенный и с хмельным характером. Готовят его на основе меда, клюквенного сока и ароматных специй. В некоторых рецептах - добавляют вино или пиво. Современному человеку душепарка напоминает глинтвейн, но с особым северным колоритом, объясняют специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме.
Местные жители бережно хранят историю напитка. В Пошехонье даже утверждают, что лучшую клюкву для душепарки собирают именно там, на местных болотах. Сегодня аутентичный напиток XV века можно попробовать в уютных кофейнях и ресторанах в центре Ярославля.

Сбитень (Псков)

© Getty Images / MurzikNataСбитень
Сбитень - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Getty Images / MurzikNata
Сбитень
Одним из символов Пскова, основанного в X веке, стал сбитень. Напиток известен с XII века, когда травы, специи, мед и вода “сбивались” в особый согревающий коктейль. В Пскове в рецепт добавляют травы из заповедника в Пушкинских Горах, ягоды или цитрусовые. Еще сбитень используется в современной кулинарии — как основа для соусов и маринадов.

Сбитень можно попробовать в уличных лавках и уютных кафе на территории Псковского Кремля или на тематических экскурсиях, где рассказывают об историческом значении напитка.

Ногоон сай (Улан-Удэ)

© Getty Images / Edwin Tan Приготовление молочного чая
Приготовление молочного чая - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Getty Images / Edwin Tan
Приготовление молочного чая
Улан-Удэ расположен на перекрестке Европы и Азии, на Великом чайном пути. Ногоон-сай попал в Бурятию из Китая в XVI веке вместе с торговыми караванами. Постепенно он стал неотъемлемой частью местной культуры: шаманы использовали чай в ритуалах, считая его средством духовного очищения и укрепления связи с природой.
Ногоон-сай готовят из зеленого плиточного чая с молоком, солью и сливочным маслом. Иногда добавляют прожаренную муку, что делает ногоон сай настоящим энергетическим “коктейлем”, идеально подходящим для сурового климата Бурятии.
Сегодня попробовать ногоон сай можно в ресторанах национальной кухни Улан-Удэ.

Кофе по-мезенски (Архангельская область)

© Фото : Центр развития туризма и культуры Архангельской областиКофе по-мезенски
Кофе по-мезенски - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Фото : Центр развития туризма и культуры Архангельской области
Кофе по-мезенски
Мезень — маленький, но уютный город на берегу одноименной реки в Архангельской области. Здесь суровые северные пейзажи, удивительные деревянные домики с резными наличниками и необычный кофе, ставший символом региона.
Кофе по-мезенски готовят по старинному рецепту: варят в самоваре, придавая напитку насыщенный вкус с легкой солоноватой ноткой. Этот способ приготовления символизирует неспешный ритм жизни Мезени. Традиционно кофе подают с местным черным пряником. Десерт напоминает ржаной хлеб с ароматом корицы и жженого сахара.
Узнать секреты приготовления согревающего напитка и попробовать его можно в Мезенском историко-краеведческом музее.
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