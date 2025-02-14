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В Минкультуры пообещали исправить ошибку в имени убийцы Пушкина

В Минкультуры пообещали исправить ошибку в имени убийцы Пушкина - РИА Новости, 14.02.2025

В Минкультуры пообещали исправить ошибку в имени убийцы Пушкина

Ошибка в имени убийцы Александра Пушкина Жоржа Дантеса в названии объекта культурного наследия, где произошла дуэль поэта, будет исправлена в ближайшее время,... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T14:06:00+03:00

2025-02-14T14:06:00+03:00

2025-02-14T14:06:00+03:00

россия

санкт-петербург

александр пушкин

олег смолин

сергей обрывалин

культура

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Ошибка в имени убийцы Александра Пушкина Жоржа Дантеса в названии объекта культурного наследия, где произошла дуэль поэта, будет исправлена в ближайшее время, соответствующие документы поступят в Минкультуры, а также в правительство в течение следующей недели, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ. Депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ) ранее сообщил РИА Новости, что в постановлении правительства России №527 "О перечне объектом исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения находящихся в г. Санкт-Петербурге" указана неверная первая буква имени дуэлянта Пушкина. В документе говорится: "место, где 27 января 1837 года состоялась дуэль поэта Пушкина А.С. с Дантесом Э. обелиск 1937 год". "Ошибка в названии объекта культурного наследия, где произошла дуэль Пушкина с Дантесом, будет исправлена в ближайшее время. По словам первого замминистра культуры Российской Федерации Сергея Обрывалина, необходимые документы – акт государственной историко-культурной экспертизы по внесению изменений в реестр в части наименования "Место, где 27 января 1837 г. состоялась дуэль поэта Пушкина А.С. с Дантесом Э."., а также документы, подтверждающие исправление ошибки в названии объекта – поступят в Минкультуры России, а также в правительство в течение следующей недели" , - говорится в сообщении. После этого изменения будут оперативно внесены в постановление правительства РФ, а также в приказ Минкультуры России, добавили в пресс-службе. Смертельный для Пушкина поединок состоялся 8 февраля 1837 года на Черной речке (тогда это была окраина Петербурга). Противники стрелялись на расстоянии двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять шагов, стрелять разрешалось с любого расстояния на пути к барьеру. В 1890-х годах там появился гипсовый бюст поэта на постаменте, в 1935 году место дуэли отметили памятником в виде обломанной гранитной колонны. Двумя годами позже, к 100-летию дуэли, на месте поединка был торжественно установлен 9-метровый мемориальный обелиск из красного гранита с бронзовым барельефным медальоном Пушкина. Он находится на Коломяжском проспекте в сквере возле железнодорожной станции "Новая Деревня".

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россия, санкт-петербург, александр пушкин, олег смолин, сергей обрывалин, культура