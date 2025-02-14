Более 45 тысяч открыток вошли в выставку Музея Победы
Более 45 тысяч открыток из 89 регионов вошли в виртуальную выставку Музея Победы
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Более 45 тысяч открыток участников конкурса "Защитники Отечества" из 89 регионов России вошли в виртуальную выставку Музея Победы, сообщили в пресс-службе музея.
"Четырнадцатого февраля Музей Победы представил на своем сайте виртуальную выставку открыток ко Дню защитника Отечества. В нее вошли рисунки участников конкурса "Защитники Отечества. Zаветам Vерны". В этом году количество работ стало рекордным — интернет-пользователи смогут увидеть более 45 тысяч рисунков из 89 регионов России, в том числе более 2,5 тысячи открыток из Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.
© Фото : предоставлено Музеем ПобедыРисунок участника конкурса "Защитники Отечества. Zаветам Vерны"
Рисунок участника конкурса "Защитники Отечества. Zаветам Vерны"
© Фото : предоставлено Музеем Победы
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© Фото : предоставлено Музеем ПобедыРисунок участника конкурса "Защитники Отечества. Zаветам Vерны"
Рисунок участника конкурса "Защитники Отечества. Zаветам Vерны"
© Фото : предоставлено Музеем Победы
2 из 6
© Фото : предоставлено Музеем ПобедыРисунок участника конкурса "Защитники Отечества. Zаветам Vерны"
Рисунок участника конкурса "Защитники Отечества. Zаветам Vерны"
© Фото : предоставлено Музеем Победы
3 из 6
© Фото : предоставлено Музеем ПобедыРисунок участника конкурса "Защитники Отечества. Zаветам Vерны"
Рисунок участника конкурса "Защитники Отечества. Zаветам Vерны"
© Фото : предоставлено Музеем Победы
4 из 6
© Фото : предоставлено Музеем ПобедыРисунок участника конкурса "Защитники Отечества. Zаветам Vерны"
Рисунок участника конкурса "Защитники Отечества. Zаветам Vерны"
© Фото : предоставлено Музеем Победы
5 из 6
© Фото : предоставлено Музеем ПобедыРисунок участника конкурса "Защитники Отечества. Zаветам Vерны"
Рисунок участника конкурса "Защитники Отечества. Zаветам Vерны"
© Фото : предоставлено Музеем Победы
6 из 6
Рисунок участника конкурса "Защитники Отечества. Zаветам Vерны"
© Фото : предоставлено Музеем Победы
1 из 6
Рисунок участника конкурса "Защитники Отечества. Zаветам Vерны"
© Фото : предоставлено Музеем Победы
2 из 6
Рисунок участника конкурса "Защитники Отечества. Zаветам Vерны"
© Фото : предоставлено Музеем Победы
3 из 6
Рисунок участника конкурса "Защитники Отечества. Zаветам Vерны"
© Фото : предоставлено Музеем Победы
4 из 6
Рисунок участника конкурса "Защитники Отечества. Zаветам Vерны"
© Фото : предоставлено Музеем Победы
5 из 6
Рисунок участника конкурса "Защитники Отечества. Zаветам Vерны"
© Фото : предоставлено Музеем Победы
6 из 6
В конкурсе также приняли участие жители Республик Молдова, Армения и Таджикистан, Киргизии, Туниса, Иордании, около 100 работ прислали из Белоруссии. Творческий проект проводят Музей Победы совместно с государственным фондом "Защитники Отечества".
"Традиционно самыми активными стали самые юные участники, они отправили более 29 тысяч работ в возрастных категориях 6-8 и 9-11 лет. Конкурс рисунков был посвящен Году защитника Отечества. Авторы изобразили в своих работах воинов, героев нашей страны разных времен: портреты Дмитрия Донского и Ермака, защитников Севастополя и участников штурма Рейхстага, соловецких юнг и пионеров-героев, бойцов специальной военной операции и других", - рассказали в музее.
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До 18 февраля интернет-пользователям предлагается выбрать лучшие рисунки и принять участие в онлайн-голосовании на сайте Музея Победы, отметили в пресс-службе. В каждой возрастной категории будут определены победители в номинации "Приз зрительских симпатий", а также до 23 февраля посетители сайта смогут отправить понравившуюся открытку с поздравительным текстом ко Дню защитника Отечества по электронной почте друзьям, близким или коллегам.
Победители будут объявлены 20 февраля на торжественной церемонии в Музее Победы в Москве. Жюри определит лучшие работы в пяти возрастных категориях: 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 и старше 18 лет.
Кроме того, в рамках конкурса учреждены специальные призы: среди них - номинация, посвященная героям-военкорам как времен Великой Отечественной войны, так и нашего времени, учрежденная Международной медиагруппой "Россия сегодня".
РИА Новости - один из генеральных информационных партнеров конкурса.