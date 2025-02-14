https://ria.ru/20250214/pobeda-1999475117.html

Более 45 тысяч открыток вошли в выставку Музея Победы

Более 45 тысяч открыток вошли в выставку Музея Победы - РИА Новости, 14.02.2025

Более 45 тысяч открыток вошли в выставку Музея Победы

Более 45 тысяч открыток участников конкурса "Защитники Отечества" из 89 регионов России вошли в виртуальную выставку Музея Победы, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T18:22:00+03:00

2025-02-14T18:22:00+03:00

2025-02-14T18:22:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

донецкая народная республика

армения

дмитрий донской

музей победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Более 45 тысяч открыток участников конкурса "Защитники Отечества" из 89 регионов России вошли в виртуальную выставку Музея Победы, сообщили в пресс-службе музея. "Четырнадцатого февраля Музей Победы представил на своем сайте виртуальную выставку открыток ко Дню защитника Отечества. В нее вошли рисунки участников конкурса "Защитники Отечества. Zаветам Vерны". В этом году количество работ стало рекордным — интернет-пользователи смогут увидеть более 45 тысяч рисунков из 89 регионов России, в том числе более 2,5 тысячи открыток из Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении. В конкурсе также приняли участие жители Республик Молдова, Армения и Таджикистан, Киргизии, Туниса, Иордании, около 100 работ прислали из Белоруссии. Творческий проект проводят Музей Победы совместно с государственным фондом "Защитники Отечества". "Традиционно самыми активными стали самые юные участники, они отправили более 29 тысяч работ в возрастных категориях 6-8 и 9-11 лет. Конкурс рисунков был посвящен Году защитника Отечества. Авторы изобразили в своих работах воинов, героев нашей страны разных времен: портреты Дмитрия Донского и Ермака, защитников Севастополя и участников штурма Рейхстага, соловецких юнг и пионеров-героев, бойцов специальной военной операции и других", - рассказали в музее. До 18 февраля интернет-пользователям предлагается выбрать лучшие рисунки и принять участие в онлайн-голосовании на сайте Музея Победы, отметили в пресс-службе. В каждой возрастной категории будут определены победители в номинации "Приз зрительских симпатий", а также до 23 февраля посетители сайта смогут отправить понравившуюся открытку с поздравительным текстом ко Дню защитника Отечества по электронной почте друзьям, близким или коллегам. Победители будут объявлены 20 февраля на торжественной церемонии в Музее Победы в Москве. Жюри определит лучшие работы в пяти возрастных категориях: 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 и старше 18 лет. Кроме того, в рамках конкурса учреждены специальные призы: среди них - номинация, посвященная героям-военкорам как времен Великой Отечественной войны, так и нашего времени, учрежденная Международной медиагруппой "Россия сегодня". РИА Новости - один из генеральных информационных партнеров конкурса.

https://ria.ru/20250206/vypusk-1997749446.html

https://ria.ru/20250122/muzej-1995123768.html

россия

донецкая народная республика

армения

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россия, донецкая народная республика, армения, дмитрий донской, музей победы, 80-летие победы в великой отечественной войне