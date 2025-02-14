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Губернатор вручил награду коллективу Костромского онкодиспансера

Губернатор вручил награду коллективу Костромского онкодиспансера - РИА Новости, 14.02.2025

Губернатор вручил награду коллективу Костромского онкодиспансера

Губернатор Костромской области Сергей Ситников вручил орден Николая Пирогова коллективу Костромского клинического онкодиспансера, сообщает администрация... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T19:24:00+03:00

2025-02-14T19:24:00+03:00

2025-02-14T20:32:00+03:00

костромская область

костромская область

россия

сергей ситников

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КОСТРОМА, 14 фев – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников вручил орден Николая Пирогова коллективу Костромского клинического онкодиспансера, сообщает администрация региона. Сообщается, что Костромской онкодиспансер стал первым медицинским учреждением в Костромской области, который отмечен Орденом Пирогова. Награда учреждена президентом России Владимиром Путиным и вручается за заслуги в области практической медицинской деятельности и высокоэффективную организацию работы по диагностике, профилактике и лечению особо опасных заболеваний. "То, что вы стали первыми обладателями награды – это, очевидно, абсолютный знак признательности страны и народа той работе, которую вы делаете на протяжении многих десятилетий и, конечно, той работе, которая была сделана за последнее время", - сказал губернатор, вручая коллективу Орден. "В онкологии Костромской области, а мы можем это сегодня уже уверенно утверждать, произошла серьезная революция, связанная с большим обновлением, изменением статуса, уровнем компетенций в коллективе. Ту работу, которую вы сегодня проводите, вы проводите на самом высоком уровне", - подчеркнул губернатор. В 2021 году благодаря личным встречам главы региона в правительстве и профильных ведомствах в Костроме был фактически заново построен современный онкологический центр, приобретено современное высокотехнологичное оборудование, которое открыло новые возможности для лечения людей. Так, в арсенале костромской онкологической службы есть линейные ускорители, который по всей стране насчитывается не более десяти. С момента открытия диспансера лечение на этом оборудовании получили более двух тысяч пациентов. Для раннего выявления злокачественных новообразований организованы центры амбулаторной онкологической помощи в Костроме, Галиче и Шарье. В первичном звене работают 30 онкологов, которые обеспечивают доступность получения помощи. На ранней стадии выявляются 60% процентов случаев заболевания. Значительно сократились сроки ожидания госпитализации. По словам губернатора, костромские онкологи одни из немногих в стране проводят операции по перфузии печени. На лечение стали приезжать жители других регионов. Сделано несколько уникальных операций пациентам иностранных государств. Это лучшее свидетельство передовых позиций, подчеркнул Ситников. "Я с трепетом в сердце и с радостью в душе осознаю, что весь наш большой коллектив получил такую высокую награду за наш труд. И это перед нами ставит очень высокие обязательства - соответствовать высокому статусу", - отметил главный врач онкодиспансера, главный онколог региона Владимир Унгурян.

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костромская область, россия, сергей ситников